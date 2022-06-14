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Подоляк ответил Гарибашвили: «Что для вас важно? Номер очереди заявки?»
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк ответил премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили.
Глава грузинского Кабмина накануне заявил, что получение статуса кандидата на членство в ЕС в первую очередь заслуживает Грузия, а уже потом Украина и Молдова.
«Никто не занимает очередь, чтобы добровольно умереть от российских ракет. Украина платит ужасную цену за выбор в пользу европейской демократии. Евросоюз платит высокую цену, чтобы защитить свою цивилизацию. Ценности гораздо важнее благ. Что для вас важно? Номер очереди заявки?», – написал Подоляк в Twitter.
Ранее издание Politico сообщило, что Европейская комиссия будет рекомендовать предоставить Украине и Молдове статус кандидата на вступление в Европейский союз, но менее уверена в Грузии, «которая в последние годы страдает от повсеместных политических беспорядков и заметного демократического отката».
Другие новости дня
В Грузии на стройке тоннеля погиб гражданин КНР, 10 рабочих отравились газом
В Грузии в результате инцидента на строительстве тоннеля в направлении границы с Россией погиб гражданин Китая, 10 рабочих отравились угарным газом.
Накануне о смерти рабочего сообщил Департамент автомобильных дорог, однако деталей не приводилось.
Как пишет агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на Netgazeti, внутри строящегося тоннеля произошел взрыв.
Что касается рабочих с признаками отравления CO, их состояние удовлетворительное. Все десять продолжают лечение на дому.
МВД начало расследование по части 2 статьи 240 УК Грузии – нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия.
Китайская компания China Railway 23rd Bureau Group Co занимается строительством дороги на участке Квешети-Коби. Используя ее, водители смогут объехать самый проблемный участок автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс, связывающей Грузию и Россию, – отрезок Коби-Гудаури, который в зимний период часто закрывается из-за опасности схода лавин.
Проект 23-километровой дороги включает сразу несколько тоннелей. Один из них – от села Цкере до села Коби, власти называют сложнейшим инженерным сооружением в Европе.
Наталья Поклонская назначена советником генпрокурора. Она объявила об уходе из соцсетей
Бывший прокурор аннексированного Крыма Наталья Поклонская назначена советником генерального прокурора России Игоря Краснова. Он объявила, что уходит из публичного пространства и перестаёт вести социальные сети. Ранее чиновница была уволена с должности заместителя главы Россотрудничества указом Путина, после того как публично критиковала войну в Украине.
Поклонская была самым высокопоставленным российским чиновником, открыто выступавшим против войны. Букву Z она назвала символом горя, а события в Буче, где были обнаружены тела мирных жителей, предложила расследовать как военное преступление. Она назвала сообщения о биолабораториях США в Украине "фантазией" и, вопреки линии российской пропаганды, заявила, что не считает Украину нацистским государством.
Поклонская была единственным единороссом в Госдуме, открыто выступившим против повышения пенсионного возраста в России. Перед выборами нового состава Думы сообщалось, что это могло стать причиной того, что ей не предложили место в новом созыве парламента.
Чем политик будет заниматься на новой работе — не сообщается. Должность советника министра соответствует её классному чину государственного советника юстиции 3 класса. Предыдущие её должности в Россотрудничестве, чрезвычайного и полномочного посла в Кабо-Верде и статус депутата Госдумы были выше по чину, чем новая должность.
Российский миллиардер проиграл суд о публикации его адресов во Франции
Высший суд Франции отклонил иск российского миллиардера, сооснователя Letter One и "Альфа-групп" Алексея Кузьмичёва, который оспаривал публикацию французскими властями данных о местонахождении своего дома в Париже и виллы в Сан-Тропе. Об этом сообщил Bloomberg.
15 марта Кузьмичёв был внесен в санкционный список Евросоюза в связи с вторжением России в Украину. ЕС назвал его "одним из самых влиятельных лиц в России", который "поддерживает деловые отношения с Путиным". После этого недвижимость российского бизнесмена была заморожена, а адреса его дома и виллы были обнародованы в интернете в соответствии с указом, которые французские власти издали в апреле.
Кузьмичёв заявил, что раскрытие этих сведений поставило под угрозу жизнь его семьи. Однако суд пришёл к выводу, что публикация этой информации была законной в рамках кампании по заморозке российских активов в ответ на вторжение России в Украину. По мнению судей, раскрытие информации о недвижимости Кузьмичёва позволит избежать её сдачи в аренду или продажи по частному соглашению между компаниями в виде акций.
Французские власти арестовали две принадлежащие Кузьмичёву яхты, общая стоимость которых составляет около 90 миллионов евро. Российский миллиардер также владеет виллой в приморском городке Сен-Тропе на Французской Ривьере, которая была куплена за 57 миллионов долларов, и тремя объектами недвижимости в большом жилом домe в центре Парижа. Все они заморожены.
В мае этого года Кипр лишил так называемых золотых паспортов четырех российских миллиардеров и их родственников. Среди них был и Алексей Кузьмичёв.
После попадания в санкционный список Кузьмичёв вышел из числа совладельцев Альфа-банка, а также покинул состав совета директоров британской инвестиционной группы LetterOne.
- США создали международную группу для поиска и ареста активов российской элиты на Западе. В нее вошли представители Австралии, Великобритании, Канады, Японии, Германии, Франции, Италии и Еврокомиссии, сообщает Министерство финансов США. Члены группы также получили список из 50 человек, на которых они должны сосредоточить свое внимание.
Александр Плиев назначен главой югоосетинского Совбеза
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев назначил Анатолия Плиева секретарем Совета безопасности. Об этом пишет агентство «Рес».
С июля 2017 года югоосетинский Совбез возглавлял Валерий Валиев.
Как сообщалось ранее, югоосетинский лидер назначил глав МВД и Минюста, руководителя своей администрации, провел кадровые перестановки в КГБ и уволил глав районных администраций. В парламент Гаглоев внес кандидатуру Константина Джуссоева на пост главы правительства.
В Еврокомиссии поддерживают Украину и Молдову, «менее уверены» по Грузии – Politico
Европейская комиссия будет рекомендовать предоставить Украине официальный статус кандидата на вступление в Европейский союз. Об этом сообщает Politico со ссылкой на нескольких чиновников, знакомых с ходом обсуждений, которые состоялись в понедельник в Брюсселе.
В статье также говорится, что Еврокомиссия в целом поддерживает Молдову, где сейчас «действует твердое проевропейское правительство», но менее уверена в Грузии, «которая в последние годы страдает от повсеместных политических беспорядков и заметного демократического отката».
Ранее аналогичную информацию распространил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк. Он написал в Twitter, что Украина и Молдова могут получить статус кандидата «с условиями», но по кандидатуре Грузии «есть определенные вопросы».
По словам источников Politico, в Еврокомиссии четко осознают необходимость послать сильный сигнал президенту России Владимиру Путину о том, что он потерял все шансы вернуть Украину в свою зону влияния. "Комиссия не забывает, что Украина - единственная страна в Европе, где погибли люди, где в людей стреляли, потому что они стояли на улицах с флагами ЕС, - сказал Politico высокопоставленный европейский чиновник. - Теперь мы не можем сказать им: "Извините, ребята, вы размахивали не теми флагами".
Признание Украины, Молдовы и Грузии в качестве страны-кандидата требует единогласного одобрения 27 главами государств и правительств ЕС. Они рассмотрят этот вопрос на встрече в Брюсселе на следующей неделе. На сегодняшний день как минимум три страны выступают против.
Некоторые европейские лидеры, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц, высказывали мнение, что было бы полезнее предоставить Украине некий условный статус, который укрепит ее отношения с ЕС.
Но даже если Украина будет признана страной-кандидатом, в соответствии с существующими процедурами ей потребуется более 10 лет, чтобы присоединиться к блоку.
СМИ: самолёты олигархов из России летают над Европой в обход санкций
Самолёты российских олигархов продолжают летать над Европой в обход санкций. Всего было зафиксировано около 30 таких рейсов. Об этом сообщает германское издание Welt.
В середине марта британские власти арестовали самолёт миллиардера, главы инвестиционной компании Millhouse Евгения Швидлера, который считается другом миллиардера Романа Абрамовича. Ещё до ареста его борт восемь раз летал в пределах Евросоюза, в том числе в воздушном пространстве Германии. Последний раз самолёт Швидлера летал в Лондон из Гамбурга 18 марта.
Самолёт ещё одного российского олигарха Алишера Усманова 28 февраля (на следующий день после закрытия воздушного пространства) вылетел из Мюнхена. Одновременно из Флоренции в Ташкент летал другой борт бизнесмена.
Самолёт, который зарегистрирован в Сан-Марино и управляется швейцарской компанией, принадлежит российскому бизнесмену Альберту Авдоляну второго марта летал из Ниццы в Стамбул.
Ещё один самолет с люксембургской регистрацией, который принадлежит олигарху Виктору Вексельбергу, также смог покинуть Европу в апреле. Самолет вылетел из Базеля, пересек воздушное пространство ЕС и приземлился в столице Казахстана Нур-Султане.
Кроме того, вертолет миллиардера Александра Занадворова беспрепятственно летает по Франции. С момента введения санкций зафиксировано как минимум восемь полётов.
Такие полёты бизнес-джетов и вертолетов возможны из-за того, что они зарегистрированы за пределами России и принадлежат нероссийским компаниям. Отслеживать самолеты олигархов сложно из-за непрозрачных структур собственности, подставных компаний и офшоров.
Закрытие воздушного пространства ЕС для российских самолётов вошло в один из пакетов санкций, которые Евросоюз начал вводить после начала российского вторжения в Украину. Против ряда российских бизнесменов ЕС и США также ввели санкции, их активы оказались заблокированы, яхты и самолёты арестованы, а им самим запрещён въезд в европейские страны.
JPMorgan Chase и Goldman Sachs прекратили торговать госдолгом РФ
Крупнейшие американские инвестиционные банки JPMorgan Chase и Goldman Sachs приостановили операции с долговыми обязательствами России. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным источников агентства, ещё в начале июня банки проводили операции с государственным долгом России. Однако прекратили их после запрета Минфина США приобретать российские долговые обязательства.
6 июня управление по контролю за иностранными активами Минфина США запретило американским инвесторам покупать долговые обязательства России. При этом у них осталась возможность продавать или держать российские ценные бумаги.
24 мая министерство финансов США решило не продлевать лицензию, которая позволяет России производить выплаты для обслуживания внешнего долга. Это означает, что впервые более чем за столетие Россия может оказаться в дефолте по государственному внешнему долгу.
После этого российские власти объявили, что будут проводить выплаты по госдолгу в рублях, что может стать нарушением обязательств перед держателями ценных бумаг.
Министр финансов России Антон Силуанов не исключил, что Москва будет платить по госдолгу с помощью механизма, аналогичного схеме оплаты российского газа в рублях, но в обратном порядке.
Следующие выплаты в долларах и евро намечены на 23-24 июня. Если Россия в течение 30 дней после этого срока не расплатится, то ее объявят допустившей технический дефолт.
Посол США: Мы поддерживаем кандидатуру Грузии в Евросоюзе
США поддерживают стремление грузинского народа стать частью Евросоюза и НАТО, заявила посол США в Грузии Келли Дегнан. «Мы поддерживаем кандидатуру Грузии в Евросоюзе, потому что хотим, чтобы Грузия преуспела в своих европейских устремлениях», отметила посол.
Она подчеркнула, что считает «стопроцентной российской пропагандой» разговоры о том, что США работают против Грузии или пытаются вовлечь ее в войну, открыв второй фронт, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Это абсолютная неправда. США делают все возможное, чтобы остановить эту войну. Мы абсолютно не хотим, чтобы Грузия была вовлечена в эту войну. ЕС и НАТО защищают мир и стабильность, процветание, это можно увидеть в любой стране Европы, в Северной Америке. Стабильность, процветание и мир исходят от принадлежности к евроатлантическому пространству. Мы хотим этого для Грузии», - сказала Дегнан.
Посол подчеркнула, что США 30 лет работали над полной интеграцией Грузии в евроатлантическое сообщество: «на это было направлено практически все, что США делали и делают в Грузии». Келли Дегнан отметила, что практически все, что США делали и делают в Грузии, направлено на поддержку стремления грузинского народа стать частью Евросоюза и НАТО.
- Сегодня проправительственая социологическая компания Gorbi распространила результаты ответов на вопрос: Кто больше всего заинтересован в том, чтобы в Грузии открылся второй фронт с Россией?
- Публикация вызвала острую критику и недоверие со стороны оппозиционно настроенных пользователей соцсетей - они обвинили компанию в фальсификации данных и пропаганде антизападных настроений.
- Согласно приведенным Gorbi данным, 28,5% опрошенных ею респондентов ответили, что больше всего в этом заинтересована самая крупная оппозиционная партия «Единое национальное движение». На втором месте – 12,4% - Россия. На третьем – 12,4% - США. Затем идут правительство Украины – 8,6%, правительство Грузии – 2,1%, Евросоюз – 1,2%. «Никто не заинтересован» – ответили 12,6% опрошенных. Отказались отвечать – 22,2%.
Более 15 000 миллионеров могут покинуть Россию в этом году
Более пятнадцати тысяч граждан, чье состояние превышает один миллион долларов США, могут покинуть страну в этом году. Такую оценку приводит аналитическое агентство Henley&Partners в исследовании глобальной экономической миграции.
«Россия теряет миллионеров, - заявил аналитик Эндрю Амойлс, собиравший данные для исследования. - Состоятельные люди все больше эмигрируют из России каждый год в течение последнего десятилетия. Это раннее предупреждение о проблемах, с которыми сталкивается страна. Развалу крупных стран всегда предшествовало ускорение эмиграции богатых людей, которые часто уезжают первыми, поскольку у них есть для этого средства.»
Аналитики также отмечают, что США и Великобритания стали гораздо менее удобны для эмиграции россиян, к чьему богатству могут возникнуть юридические и этические вопросы. По их прогнозам, самой притягательной страной для эмиграции обеспеченных людей будут Объединенные Арабские Эмираты.
Другими направлениями миграции могут стать Австралия, Сингапур, Израиль, а также Мальта, Монако и Маврикий.
Украину, по оценке авторов исследования, до конца года могут покинуть примерно 2 800 миллионеров - это 42% всех граждан с миллионным состоянием.
Работники «Боржоми» отказались от акции протеста в Тбилиси и готовы к переговорам
Бастующие сотрудники заводов «Боржоми» отменили акцию возле дома правительства в Тбилиси и готовы к переговорам. Об этом сообщил глава Профсоюза работников сельского хозяйства, торговли и промышленности Георгий Диасамидзе, пишет агентство «Новости-Грузия».
Решение отложить намеченную на среду акцию было принято после того, как премьер-министр Ираклий Гарибашвили объявил сегодня, что правительство берет на себя функцию контроля за ситуацией на производстве «Боржоми». Премьер обещал помочь сотрудникам, чтобы с ними «обходились по справедливости».
Диасамидзе говорит, что бастующие сотрудники завода были воодушевлены решением правительства: «Мы доверяем премьеру и переходим к процессу переговоров».
Правительство Грузии завершило переговоры по сделке с владельцами компании IDS Borjomi International и теперь получит от них часть акций - 7,73%, безвозмездно. Это снизит долю контролирующего акционера - российского миллиардера Михаила Фридмана, на которого были наложены западные санкции.
Ситуация с арестом активов Фридмана поставила «Боржоми» в тяжелую ситуацию – с конца апреля у компании не было средств, чтобы платить зарплаты и не было возможности получить кредит. Теперь у контролирующего акционера IDS Borjomi International больше не будет функций контроля. Правительство Грузии будет назначать собственного председателя Совета директоров компании. В компании уверены, что благодаря этому соглашению с правительством Грузии производство минеральной воды на заводах возобновится.
- Забастовка на двух заводах по розливу минеральной воды в ущелье Боржоми началась 31 мая. Работники – местные жители, требовали выплаты задолженности по зарплате за два месяца, улучшения условий труда, а также возвращения 50 уволенных сотрудников.
В Украине наложен арест на предприятие бизнесмена Михаила Фридмана
В Украине наложили арест на корпоративные права собственности российского бизнесмена Михаила Фридмана. Речь идет о предприятии «Моршинская», которым владеет IDS Group, принадлежащая предпринимателю. Арестованные активы оцениваются в 53 миллиона гривен (почти 2 миллиона долларов), сообщает агентство УНИАН.
Ранее Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины заявило о наложении ареста на корпоративные права собственности бизнесмена из России, но имя не называлось. В сообщении БЭБ сказано, что речь идет о предприятии, которое является «одним из крупнейших производителей минеральной воды на территории Украины».
Михаил Фридман – совладелец и председатель наблюдательного совета консорциума «Альфа-Групп». 28 февраля Европейский союз ввел персональные санкции против бизнесмена, назвав его «близким к Кремлю» лицом. Он обжаловал это в суде ЕС.
Германия вложит до 10 миллиардов евро в спасение немецкой «дочки» «Газпрома»
Германия готовит инвестиционный пакет для поддержки бывшего немецкого дочернего предприятия «Газпрома», сообщает агентство Bloomberg. По словам его источников из финансовых кругов, размер кредита может составить от пяти до десяти миллиардов евро.
После того как Евросоюз наложил экономические санкции на Россию из-за вторжения в Украину, российский «Газпром» покинул европейский рынок, однако оператор газа GAZPROM Germania может сохранить важную роль на рынке газа в странах Евросоюза.
По словам собеседников Bloomberg, кредит должен выдать немецкий государственный банк KfW; подписание договора может состояться уже на этой неделе.
С момента своего основания в 1990 году GAZPROM Germania GmbH на 100% принадлежала российскому «Газпрому». После того как Россия начала вторжение в Украину и Евросоюз наложил на нее экономические санкции, «Газпром» отказался от дочерней компании.
Весной 2022 года она перешла во временное управление немецкого государственного регулятора энергетической отрасли – Bundesnetzagentur. В мае президент России Владимир Путин запретил российским бизнесам совершение любых сделок с иностранными дочерними компаниями «Газпрома», в том числе и с GAZPROM Germania GmbH.
Отец приговоренного к смерти в «ДНР» марокканца сообщил о его украинском гражданстве
У приговоренного в «ДНР» к смертной казни марокканца Брагима Саадуна есть украинское гражданство, сообщает Reuters со ссылкой на отца осужденного Тахара Саадуна.
По словам Саадуна-старшего, его сын стал гражданином Украины в 2020 году, после года службы в армии. В его планах было изучение аэрокосмических технологий в одном из киевских университетов.
Также отец осужденного заявил, что Брагим Саадун сдался в плен добровольно, поэтому должен содержаться в статусе военнопленного наряду с другими бойцами Вооруженных сил Украины.
9 июня власти так называемой Донецкой народной республики приговорили к смертной казни трех иностранных граждан, воевавших на территории Донбасса на стороне украинский войск: марокканца Брагима Саадуна и британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера. Все трое служили в ВСУ по контракту задолго до начала вооруженного вторжения в Украину российских войск. Тем не менее, суд в «ДНР», который длился всего два дня, признал их виновными в наемничестве и попытке вооруженного захвата власти. Осужденные, согласно судебному постановлению, должны быть расстреляны. У них есть месяц для подачи жалоб.
Ряд европейских стран, включая Великобританию, выразили протест в связи с приговором, потребовав его отмены. Руководители «ДНР» и ряд российских официальных лиц, включая представителя МИД РФ Марию Захарову, заявили, что не видят причин ни для пересмотра приговора, ни для предоставления осужденным статуса военнопленных, а следовательно - условий для их возможного обмена.
В пригороде Тбилиси Сагурамо ливень опять затопил дороги
Сегодня вечером ливень вновь затопил дороги в дачном поселке Сагурамо в Мцхетском районе близ Тбилиси. После сильного дождя вышли из берегов местные речки, вода несет щебень и грязь.
Потоки воды на дорогах в Сагурамо местные жители уже переживали на прошлой неделе – 7 июня. Тогда затопило дворы и подвалы жилых домов, приусадебные участки. Стихия повредила головное сооружение водохранилища и на следующий день в Тбилиси почти сутки не было воды.
В Сагурамо сейчас мобилизованы бригады пожарных-спасателей, которые оказывают помощь гражданам, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Глава Минэкономики Испании выразила обеспокоенность сближением России с Алжиром
Министр экономики Испании Надия Кальвиньо выразила озабоченность ухудшением отношений Испании с Алжиром. На прошлой неделе Алжир приостановил действие «договора о дружбе» с Испанией. Алжир - один из главных поставщиков в Испанию природного газа. Кальвиньо считает, что за спиной Испании и Евросоюза Алжир налаживает связи с Россией.
Кальвиньо сообщила, что алжирские власти никак не объяснили, почему выходят из договора, подписанного двадцать лет назад. Однако, по ее мнению, причиной могли быть недавние заявления Мадрида о поддержке независимости Западной Сахары - непризнанного государства, созданного при поддержке Алжира.
Алжир входит в тройку крупнейших поставщиков газа в Африке, Испания зависит от его поставок. Долгосрочные договоры о поставках алжирского газа в Испанию предусматривают цены намного ниже тех, что поддерживаются сейчас на газовом рынке. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун уверяет, что все договоры по поставкам газа останутся в силе; однако, как беспокоится Испания, цены на газ могут быть пересмотрены алжирской стороной. К тому же Алжир заявил, что любые договоры могут быть разорваны, если Испания будет потреблять алжирский газ не только у себя, но и перенаправлять его другим европейским странам.
Кальвиньо также считает, что Алжир «все более заметно становится союзником России» - еще одного ключевого поставщика газа в Европу. В мае министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил государство с официальным визитом. Поездка состоялась на фоне призыва нескольких высокопоставленных европейских чиновников развивать импорт газа из Африки, чтобы заместить российские поставки.
Под обстрелом на рынке в Донецке погибли трое, включая ребенка
Как минимум три человека, среди которых мать и ребенок, погибли в результате обстрела Донецка. Под обстрел попал центральный рынок «Майский». Восемнадцать человек получили ранения.
Штаб территориальной обороны непризнанной «ДНР» объявил, что артиллерийский обстрел вели вооруженные силы Украины из 155-миллиметровых артиллерийских орудий (такой калибр используется войсками НАТО). Киев этого не комментировал.
Поддерживаемые Россией сепаратисты регулярно обвиняют украинские власти в неизбирательных атаках на гражданские объекты. В мае Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ призывало все стороны войны соблюдать международное гуманитарное право, прямо запрещающее такие атаки.
13 июня международная неправительственная организация Amnesty International опубликовала доклад, в котором в регулярных неизбирательных атаках на гражданские объекты обвиняется Россия.
Глава МНЕС приветствует решение Цхинвали об открытии пунктов пропуска
Глава миссии наблюдателей ЕС (МНЕС) в Грузии Марек Щигель приветствует решение властей самопровозглашенной республики Южная Осетия о временном открытии пунктов пересечения в селах Одзиси, Кардзмани и Синагури.
«Открытие пунктов пересечения – это вопрос, который пользуется постоянной поддержкой сопредседателей формата Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) в Эргнети, в том числе на последней встрече 7 июня. Ограничения свободы передвижения негативно сказываются на повседневной жизни людей, пострадавших от конфликта», – заявил Щигель.
Решение открыть пункты пропуска на де-факто границе с Грузией с 13 по 17 июня было принято на заседании югоосетинского Совета безопасности под руководством нового президента Алана Гаглоева. В Цхинвали сообщили, что решение связано с празднованием религиозного праздника Ломисы дзуар (Ломисоба).
При этом воспользоваться инициативой можно как по спецпропускам, дающим право на пересечение де-факто границы; также по пропускам с истекшим сроком действия; по югоосетинским паспортам; a также по паспорту гражданина Грузии, предъявляемому лицом, проживающим в Ахалгорском и Джавском районах, не имеющим югоосетинского или российского гражданства.
В Абхазии активист объявил голодовку из-за повышения цен на бензин
В Абхазии общественный активист Джансух Адлейба объявил голодовку из-за поднятия цен на топливо в самопровозглашенной республике. Акция голодовки проходит на сухумской площади Свободы. Адлейба требует возвращения цен к показателям годичной давности.
«Я обратился к премьер-министру Абхазии с требованием опустить цены на бензин. Год назад 92-й бензин стоил 42 рубля, сейчас – 56-57 рублей. Жду три дня и дальше буду принимать решение», – сказал он.
При этом Адлейба подчеркнул, что понимает, что повышение цен на топливо обусловлено мировым экономическим кризисом, однако, по его мнению, в Абхазии они очень завышены.
Как сообщает корреспондент «Эха Кавказа», с Адлейба встретился глава сухумской администрации Беслан Эшба.
Украинское зерно прибыло в Испанию по новому маршруту
Судно с 18 тысячами тонн украинской кукурузы утром 13 июня прибыло в порт на северо-западе Испании. Это первая партия зерна с начала российского вторжения в Украину, прибывшая в страны ЕС морским путём, сообщает CNN. Маршрут пролегал через Балтийское море.
Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам цифровизации Дмитрий Сеник 12 июня сообщил Reuters, что Украина создаёт новые маршруты для экспорта 22 миллионов тонн зерна через Румынию, Польшу и страны Балтии.
- Украина является четвёртым по величине экспортером зерна в мире. В 2021 году она экспортировала почти 45 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур.
- На данный момент украинские морские порты заблокированы. Турция заявила, что готова помочь Украине с деблокадой портов, но украинские власти опасаются, что Россия воспользуется морским коридором для нападения на Одессу, если подходы к портам будут разминированы. Представитель ООН Маурицио Мартина заявил, что российское вторжение в Украину может привести к увеличению числа голодающих в мире на 18 миллионов.
- Украинские власти обвиняют Россию в незаконном присвоении украинского зерна на оккупированных территориях. Россия это отрицает.
Россия с начала войны продала энергоносители на 98 млрд долларов
За первые 100 дней вторжения в Украину Россия заработала на экспорте ископаемого топлива 98 миллиардов долларов. Основной покупатель – страны Евросоюза. Об этом пишет Центр по изучению энергетики и чистого воздуха (CREA).
На ЕС пришелся 61% российского экспорта энергоносителей, что составило 60 миллиардов долларов. Основные страны-потребители – Германия (свыше 12 миллиардов) и Италия (свыше 7 миллиардов). Главный импортер российских нефти и газа вне Евросоюза – Китай (12,6 миллиарда).
В отчёте CREA сказано, что объёмы экспорта российских энергоносителей снизились в мае на 15% по сравнению с довоенными показателями, но увеличение спроса на ископаемое топливо принесло России "неожиданную прибыль": эскпортная стоимость российских энергоносителей на 60% выше, чем в прошлом году.
- 3 июня Совет ЕС официально утвердил шестой пакет санкций в связи с российским вторжением в Украину. Было принято решение отказаться от импорта российской нефти в течение шести месяцев и от импорта нефтепродуктов в течение восьми месяцев. Исключение предусмотрено для импорта сырой нефти по трубопроводу в страны ЕС, которые в силу своего географического положения находятся в особой зависимости от поставок из России – речь идёт о Венгрии, Словакии, Чехии. Эмбарго на российскую нефть ранее ввели также США и Великобритания.
Мэр Святогорска перешёл на сторону «ДНР». Пушилин опять сделал его мэром
Мэр перешедшего под контроль российских войск города Святогорск в Донецкой области Владимир Бандура перешёл на сторону поддерживаемых Россией сепаратистов самопровозглашённой "ДНР".
Он продолжит руководить администрацией города - теперь уже по назначению лидера сепаратистов Дениса Пушилина.
Как отмечают украинские СМИ, ещё в мае Бандура называл россиян оккупантами, но, как утверждается в телеграм-канале Пушилина, уже долгое время он был "на связи" с сепаратистами, но "скрывал" свои убеждения.
Власти Украины ранее возбудили против главы Святогорска уголовное дело - после того, как тот выступил с обвинениями в адрес украинских солдат в поджоге Всехсвятского скита Святогорской лавры и призвал президента Владимира Зеленского к капитуляции. Украинские военные обвинили в обстреле лавры наступавшие российские войска.
Бандура был избран мэром в 2020 году от партии Оппозиционная платформа-За жизнь, которая считалась в Украине пророссийской, но действовала легально и на востоке страны была одной из крупнейших политических сил.
Ранее на сторону России перешёл мэр Купянска в Харьковской области. В других оккупированных городах, таких как Херсон, Мелитополь, Энергодар, мэры отказались сотрудничать с российскими войсками, и оккупационные администрации возглавили или местные депутаты от ОПЗЖ, или бывшие руководители.
После начала войны деятельность ОПЗЖ была приостановлена. Некоторые пророссийские партии по решению судов уже ликвидированы. В понедельник стало известно о запрете партии "Социалисты".
Правительство Грузии получит только 7.73% акций из пакета компании «Боржоми»
Правительство Грузии получит только 7.73% акций из пакета компании IDS Borjomi International. Благодаря этому власти Грузии станут контролирующими владельцами вместе с другими акционерами – семьей покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили.
Об этом сообщается в распространенном сегодня заявлении компании IDS BORJOMI International, владелец контрольного пакета которой, российский миллиардер Михаил Фридман, попал под западные санкции из-за ситуации в Украине. Это негативно отразилось на репутации, финансовых и кредитных возможностях компании. Кроме того, в Грузии уже два месяца остановлен розлив воды на двух заводах в Боржоми, его сотрудники бастуют и проводят пикеты с требованием выплатить задолженность по зарплатам, пишет агентство «Новости-Грузия».
Из сегодняшнего заявления компании по сделке становится ясно, что попавшая под санкции «Альфа-Групп» владела максимум 57.72% акций, из них 7.73% передала правительству Грузии.
«В результате пакет акций в 50.01% теперь уже принадлежит владельцам, которые не находятся под санкциями – это правительство Грузии и семья Патаркацишвили», – отмечает грузинское деловое издание BM.ge
Сегодня же компания IDS BORJOMI International распространила заявление, в которой благодарит правительство Грузии за возможность продолжать работу.
Текст заявления:
«13 июня 2022 года обладатель контрольного пакета акций IDS BORJOMI International безвозмездно передаёт правительству Грузии долю в 7.73%.
В результате соглашения:
- У контролирующего акционера не будет контролирующей функции в IDS BORJOMI International.
- С восьми до двух сократится число членов Совета директоров со стороны контролирующего акционера в IDS BORJOMI International.
- Председателем Совета директоров IDS BORJOMI International будет представитель правительства Грузии.
«Мы, IDS BORJOMI, выражаем благодарность правительству Грузии за поддержку в процессе достижения этого соглашения. В этой тяжёлой ситуации такое решение дает компании возможность продолжать долгосрочное развитие», – заявил член Совета директоров IDS BORJOMI International Элхан Алназаров.
- Консорциум «Альфа-групп» Михаила Фридмана приобрел контрольный пакет «Боржоми» в декабре 2012 года у прежних владельцев компании – семьи Бадри Патаркацишвили.
- Как следует из открытых источников, «Альфа-групп» тогда соглашалась приобрести 60% акций IDS Borjomi International за 460 миллионов долларов. Семья Патаркацишвили оставила за собой 40% акций
- Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сегодня заявил, что государство станет совладельцем национального достояния, гордости страны – «Боржоми».
Премьер-министр Грузии упрекнул ЕС за торговлю с Россией
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вновь исключил введение экономических санкций против России, заявив, что это противоречит национальным интересам страны.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», тем самым Гарибашвили ответил оппонентам правящей партии «Грузинская мечта» внутри страны, а также западным политикам, которые считают позицию Тбилиси по антироссийским санкциям недостаточно четкой.
«Евросоюз ежедневно платит России миллиард долларов. С начала войны 90 миллиардов долларов зашло в Россию в результате той торговли, которая до сих пор существует у Европы с Россией», – заявил премьер на заседании правительства.
По его словам, после введения санкций Грузии «фактически придется разорвать торгово-экономические отношения с Россией», что неизбежно затронет не только миллион грузин, проживающих в РФ, но и до четырех миллионов жителей Грузии.
«У нас что нет своих национальных интересов или у нас не живут люди? Может быть, грузинский народ снова хочет войны, угнетений, потери территорий, нашей государственности?», – сказал премьер.
Гарибашвили добавил, что ждет «справедливого решения» по предоставлению Грузии статуса кандидата в члены ЕС.
«Если кому и полагается статус кандидата, так это Грузии, а потом Украине и Молдове. Когда говорят, что Украина в состоянии войны и поэтому ей должен быть предоставлен статус, прошу прощения, если присвоение статуса определяется войной, то мы не хотим войны, друзья. Мы требуем заслуженного статуса, который заслужил грузинский народ на протяжении 30 лет борьбы и строительства демократии и благодаря осуществленным за последние девять лет реформам», – сказал Гарибашвили.
Раскритиковал глава Кабмина и грузинскую оппозицию.
«Секретарь Совета национальной безопасности Украины сказал, что они хотят открыть второй фронт в Грузии, добавив, что не только наши женщины и дети должны гибнуть, эта война должна переместиться в другое место, она должна переместиться в Грузию, согласно их плану. Вспомним, кто участвовал в этой кампании – конечно же, «Национальное движение» со всеми его сателлитами, эта пятая колонна, которая 24 часа в сутки борется против национальных интересов нашей страны, государственности. Вы, наверное, помните их согласованные действия, начавшиеся после того, как я сделал известные заявления вскоре после начала войны, которые, между прочим, начиная с американского лидера, и заканчивая европейскими лидерами, почти все сделали аналогичные заявления», – сказал Гарибашвили.
Грузинский премьер также рассказал о росте внешнеторгового оборота в стране.
«Внешняя торговля значительно улучшилась, эти тенденции продолжились и в мае. Рекордные объемы экспорта были зафиксированы не только по сравнению с прошлыми годами, но и по сравнению с последними месяцами в целом. Это нужно особенно отметить на фоне несчастий, происходящих в регионе. В Украине идет такая война, а у нас рост по всем направлениям – экспорт, туризм, общий двузначный экономический рост, что беспрецедентно», – заявил Гарибашвили.
Югоосетинский лидер проведет в Москве консультации по вопросу референдума
В Москве завтра, 14 июня пройдут консультации по вопросу референдума о присоединении самопровозглашенной республики Южная Осетия к России.
Делегация во главе с югоосетинским президентом Аланом Гаглоевым уже выехала в российскую столицу, сообщили в пресс-службе Гаглоева.
В состав делегации также входят председатель югоосетинского парламента Алан Тадтаев, председатель Верховного Суда Олеся Кочиева, председатель ЦИК Эмилия Гагиева, и.о. министра иностранных дел Дмитрий Медоев и государственный советник президента Константин Кочиев.
Алан Гаглоев впервые посещает Россию со дня инаугурации, прошедшей 24 мая.
30 мая он приостановил действие указа своего предшественника Анатолия Бибилова о проведении референдума о вхождении Южной Осетии в состав России – «до завершения консультаций с Москвой».
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала здравым решение Гаглоева отложить референдум.
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