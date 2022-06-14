Посольство США: несмотря на усилия Москвы, Запад продолжит поддерживать Грузию и Украину

Посольство США в Грузии опубликовало заявление, в котором подчеркнуло: несмотря на все усилия Москвы, Запад продолжит поддерживать Грузию и Украину.

Россия надеется на то, что ей удастся переписать историю частым повторением лжи, отмечается в посте на официальной странице дипмиссии в Facebook.

«Российская дезинформационная машина считает, что многократное повторение абсурдной лжи изменит реальность и перепишет историю. Факты таковы: Россия вторглась в Грузию в 1991 году, Россия вторглась в Грузию в 2008 году, Россия вторглась в Украину в 2014 году, Россия вторглась в Украину в 2022 году.

Россия обвиняет всех, кроме себя, в развязывании этих и других военных конфликтов. Если верить им, то войну в Украине развязала сама Украина, НАТО, США и, как это ни удивительно, еврейские нацисты.

При единой поддержке Запада Грузия и Украина стоят на ногах, сохраняя свой суверенитет и независимость. Как бы ни раздражала Россию независимость этих стран, США не отвернутся от своих партнеров. Никогда еще Запад не был так сплочен», – сказано в заявлении.

СОВА напоминает, что 13 июня глава американской дипломатической миссии в Тбилиси Келли Дэгнан выступила с обращением. Оно было адресовано как грузинскому народу, так и правящей верхушке. В частности, Дэгнан подчеркнула, что разговоры о том, якобы США и ЕС пытаются открыть в Грузии второй фронт — на 100% российская дезинформация.

Комментарий посла США в Тбилиси последовал за непрекращающейся критикой в адрес Запада, которая в последнее время исходит от правительства «Грузинской мечты» и приближенных к ней экспертов. После принятия Европарламентом резолюции, в которой было рекомендовано ввести санкции против миллиардера Бидзины Иванишвили, правящая команда в своих заявлениях начала противопоставлять западные структуры и мир в Грузии.