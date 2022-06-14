Саломе Зурабишвили: Мы раздосадовали все европейские институты

По заявлению президента Грузии Саломе Зурабишвили, шанс получить статус кандидата на членство в ЕС - это результат самопожертвования украинцев, борьбы за свободу, а отступление в вопросе кандидата в Евросоюз - результат действий власти Грузии и, частично, действий оппозиции, политических шагов или не сделанных шагов, пишет Общественный вещатель Грузии.

«Надо сказать, что этот ускоренный процесс, ускоренный шаг, шанс получить статус кандидата ЕС - это не наша заслуга, это лишь результат самопожертвования Украины и украинцев, борьбы за свободу», - заявила президент.

По словам Саломе Зурабишвили, год назад Грузия была лидером в плане евроинтеграции, но принятые в последние месяцы решения повернули этот прогресс вспять. Президент привела конкретные примеры - аннулирование соглашения Шарля Мишеля, отказ от кредита ЕС в 75 млн, отказ от нового правила избрания генпрокурора, назначение членов Совета юстиции и судей в Верховный суд.

«Все это читается со стороны так, что мы не придаем особого значения реакции Евросоюза, не проявляем политической воли двигаться в сторону Европы», - заявила Саломе Зурабишвили.

По словам президента, помимо этих действий, «у нас не обошлось без бездействия». «Мы ругаемся со всеми и всех раздосадовали оскорбительными заявлениями. Все три прибалтийские страны традиционно были нашими главными союзниками на пути европейской интеграции. Мы раздосадовали депутатов Европарламента и самую сильную партию в Европарламенте, которая также является партией председателя Европарламента, то есть все эти институты, а сегодня даже грозимся, если вы не дадите нам статус, то мы поднимем завесу. Я не знаю, какую такую завесу мы поднимем, но то, что завеса медленно опускается на нас, это должно нас печалить», - сказала Саломе Зурабишвили.