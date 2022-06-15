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В ОАЭ вступил в силу безвизовый режим для граждан Грузии
Между Грузией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) вступил в силу безвизовый режим. Как сообщает МИД Грузии, соглашение вступило в силу с 14 июня.
Граждане Грузии могут въезжать без визы, передвигаться транзитом и находиться на территории ОАЭ не более 90 дней с даты въезда. Такие же правила действуют и для граждан ОАЭ в Грузии.
До этого безвизовый режим для поездок в ОАЭ могли использовать только владельцы дипломатических и специальных/служебных паспортов Грузии, пишет агентство «Новости-Грузия».
Отметим, что с завтрашнего дня (с 16 июня) авиакомпания Air Arabia Abu Dhabi возобновит регулярные рейсы между Тбилиси и Абу-Даби.
Дипломатические отношения между двумя странами установлены с 1992 года. Как отмечают дипломаты, безвиз является ярким показателем положительной динамики развития двусторонних отношений между Грузией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Страны работают над созданием механизма регулярных политических консультаций и над активизацией двусторонних визитов. Грузия и ОАЭ заинтересованы в развитии сотрудничества в сферах экономики, инвестиций и туризма.
Другие новости дня
На войне в Украине погиб сотрудник пресс-службы Росгвардии в звании полковника
На войне в Украине в ночь на 14 июня погиб сотрудник пресс-службы Росгвардии в звании полковника Сергей Постнов. Об этом сообщил Совет ветеранов центрального аппарата Отдела внутренних дел (ОВД). Отмечается, что Постнов погиб "при исполнении воинского долга".
В сообщении говорится, что Постнов "более четырех месяцев выполнял служебно-боевые задачи" в зоне "спецоперации" в Украине. "В составе группировки "V" он прорывался в Гостомель, затем участвовал в освобождении ряда городов и населенных пунктов Харьковской области и "ЛНР", — пишет Совет ветеранов.
Полковник Постнов работал начальником группы информационного реагирования первого отдела департамента по взаимодействию со СМИ в Росгвардии, а также редактором окружной газеты "Зоркий часовой" и журнала "На боевом посту". Он был выпускником екатеринбургского Суворовского училища и факультета культуры и журналистики Военного университета Минобороны.
29 мая "Медиазона" рассказала о гибели в Украине 41-летнего полковника и сотрудника пресс-службы Минобороны Владимира Иванова. Ранее о смерти офицера сообщил корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, который вышел на акцию "Бессмертный полк" 9 мая с портретом Иванова. Поддубный назвал его воинское звание – полковник, но не место службы, написав лишь, что тот пошёл на военную службу, окончив философский факультет.
Согласно данным "Медиазоны" и Би-би-си, по открытым источникам удалось установить факт гибели в Украине более трёх тысяч военнослужащих российской армии, в том числе около 60 офицеров в звании от подполковника и выше.
Реальные потери, по всей видимости, выше. Минобороны России не сообщало о них с конца марта, когда оно признало гибель в Украине более 1300 российских военных.
Проверить данные о потерях в условиях боевых действий невозможно. Так, согласно собеседнику Би-би-си в западных разведслужбах, с 24 февраля в войне погибли около 20 тысяч российских военнослужащих. Большие потери российские войска несут в нынешних боях в Донбассе.
Медведев усомнился в том, что Украина останется на карте мира
Бывший президент России, занимающий сейчас должность заместителя главы Совета безопасности Дмитрий Медведев написал в телеграм-канале, что не уверен, что Украина не исчезнет в ближайшие 2 года с карты мира.
По словам Медведева, Украина якобы хочет по ленд-лизу получить от США сжиженный газ с оплатой поставки через 2 года. "Только вопрос. А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира?" - пишет бывший президент.
Медведев начал вести телеграм-канал после российского вторжения в Украину и сделал в нём множество резких заявлений, в том числе намекая на проблемы со здоровьем президента США Джо Байдена и назвав "ублюдками и выродками" неких оппонентов, которые "желают смерти России". Прямыми словами о возможности уничтожения украинской государственности он выразился впервые.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин - который, в отличие от множества российских чиновников, активно комментирует войну - написал в твиттере о необходимости "покончить" с "тем, что появилось на месте Украины", поскольку оно якобы "представляет собой экзистенциальную угрозу русскому народу".
Среди целей так называемой спецоперации, которая идёт уже почти 4 месяца, назывались "демилитаризация и денацификация" Украины, а также помощь сепаратистским республикам в Донбассе. Об уничтожении украинской государственности российские официальные лица прямым текстом не говорили. Президент Владимир Путин даже утверждал, что целью России не является оккупация украинских территорий. Однако на занятых российскими войсками территориях юга Украины начали раздавать паспорта России, а приезжающие туда чиновники говорят, что Россия там "навсегда". Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, которой на днях подарили вышитую карту России, сказала, что вскоре туда нужно будет кое-что добавить.
Подавляющее большинство стран мира осудило в ООН российское вторжение, а независимость "ДНР" и "ЛНР" признала только Москва. Страны Запада заявляют, что будут добиваться того, чтобы по итогам войны Украина не потеряла независимость и территориальную целостность.
В Краснодаре задержан подозреваемый в поджоге здания ФСБ
В Краснодаре задержан 46-летний житель Волгоградской области Игорь Паскарь, который 14 июня пытался поджечь здание регионального управления ФСБ. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Он кинул бутылку с зажигательной смесью во входную дверь. В результате загорелся коврик для ног. Его потушили сами сотрудники, передает издание.
Ранее в соцсетях было опубликовано предположительно фото поджога, кто сделал снимок - неизвестно.
Подозреваемого в попытке поджога задержали полицейские и передали сотрудникам ФСБ. У задержанного нашли тюбики с синей и желтой краской.
По версии полиции, Паскарь пытался поджечь здание из хулиганских побуждений.
С начала войны в Украине в России совершены попытки поджогов не менее 15 военкоматов и призывных пунктов в разных регионах. В большинстве случаев те, кто это сделал, не установлены.
США передадут Украине разведданные для ударов артиллерии
США намерены передавать Украине разведывательную информацию для нанесения ударов при помощи реактивных систем залпового огня. Об этом заявило Минобороны Соединённых Штатов.
По данным Пентагона, сейчас украинские военные заканчивают обучение по использованию систем HIMARS и MLRS.
США признали, что пока что у Москвы больше артиллерии, чем у Киева. Вашингтон в очередной раз сказал, что намерен обеспечить украинскую армию всем необходимым для поражения целей на территории Украины.
Теоретически HIMARS и MLRS могут достигнуть цели в России. При этом президент Украины в разговоре с датскими журналистами заявил, что украинская армия не будет обстреливать гражданские цели в соседней стране.
США заявляли, что дальность HIMARS, поставляемых Киеву, не будет превышать 80 километров.
Больше новостей Радио Свобода в видеосюжете:
В Красноярске закрасили окна квартиры из-за украинского флага
В Красноярске неизвестные закрасили окна в квартире из-за вывешенных за стеклом украинского флага и плаката "Нет войне". Об этом сообщил телеграм-канал "ЧТД".
Инцидент произошел вечером 14 июня в доме по улице Линейной, сообщил NGS24.RU. Жители выразили свое несогласие с вторжением российских войск в Украину. Неизвестные подогнали автокран и закрасили часть окон, чтобы скрыть флаг и плакат.
По данным редакции, дом обслуживает управляющая компания "Покровка лайф". Ее представители заявили, что компания к произошедшему отношения не имеет.
Видео инцидента опубликовал "телеграм-канал Борус". На кадрах видно, что действуют несколько человек в касках и форменной одежде, название организации на ней неразличимо.
- После 24 февраля, когда российские войска вторглись в Украину, в России практически введена военная цензура. С конца февраля Роскомнадзор заблокировал более 3000 сайтов, включая социальные сети и личные страницы пользователей, выступающих против войны. К концу мая по принятой в марте статье о "дискредитации" Вооруженных сил России обвинили более двух тысяч россиян, их оштрафовали на сумму свыше 25 млн рублей. По статье о распространении "фейков" об армии России возбуждено 52 уголовных дела. Обвиняемым по ней грозит до 15 лет лишения свободы.
Источник в Пентагоне: Запад объявит о новых поставках оружия Украине
Соединенные Штаты ожидают, что в среду несколько стран объявят о выделении дополнительной военной помощи Украине, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона.
Соответствующие заявления должны прозвучать на встрече в Брюсселе, где представители почти пятидесяти стран, членов так называемой Контактной группы по Украине (известной также как Рамштайнский формат) будут обсуждать новые меры поддержки Украины. О каком оружии пойдёт речь, пока неизвестно, но в последние дни украинские представители предупреждали, что без дополнительных поставок тяжелых вооружений украинской армии будет очень нелегко противостоять продвижению российских сил в Донбассе.
В начале июня администрация Джо Байдена сообщила о выделении очередного пакета военной помощи Украине, в том числе систем залпового огня HIMARS, оружия, в котором остро нуждается украинская армия. Украинские военнослужащие начали обучаться их использованию, но эти системы пока не были доставлены в Украину. По словам собеседника CNN, в ближайшее время США намерены предоставить Украине дополнительные вооружения.
Как говорят американские эксперты, некоторую проблему представляет то, что запасы советских вооружений, находившихся арсеналах стран НАТО, исчерпываются, а для обучения украинских солдат применению современного западного оружия требуется время, кроме того, необходимо организовать систему его ремонта и обслуживания.
Грузия отменила все коронавирусные ограничения для прибывающих в страну лиц
С 15 июня Грузия отменила все коронавирусные ограничения для прибывающих в страну иностранцев и граждан Грузии. Изменение внесено в постановление правительства «Об утверждении правил изоляции и карантина».
«Прибывающее в Грузию из любой страны любое лицо (вне зависимости от национальности) при пересечении границы Грузии освобождается от обязательства предоставления документа о прохождении полного курса ковид-вакцинации, отрицательного результата ПЦР-теста, проведенного в течение 72 часов, и прохождения самоизоляции», – сказано в документе.
Ранее власти уже отменили большинство ковид-ограничений, действующих в стране. Со 2 мая ношение масок является обязательным лишь в медучреждениях и общественном транспорте. Решение было принято на фоне улучшения эпидемиологической ситуации.
Саломе Зурабишвили: Мы раздосадовали все европейские институты
По заявлению президента Грузии Саломе Зурабишвили, шанс получить статус кандидата на членство в ЕС - это результат самопожертвования украинцев, борьбы за свободу, а отступление в вопросе кандидата в Евросоюз - результат действий власти Грузии и, частично, действий оппозиции, политических шагов или не сделанных шагов, пишет Общественный вещатель Грузии.
«Надо сказать, что этот ускоренный процесс, ускоренный шаг, шанс получить статус кандидата ЕС - это не наша заслуга, это лишь результат самопожертвования Украины и украинцев, борьбы за свободу», - заявила президент.
По словам Саломе Зурабишвили, год назад Грузия была лидером в плане евроинтеграции, но принятые в последние месяцы решения повернули этот прогресс вспять. Президент привела конкретные примеры - аннулирование соглашения Шарля Мишеля, отказ от кредита ЕС в 75 млн, отказ от нового правила избрания генпрокурора, назначение членов Совета юстиции и судей в Верховный суд.
«Все это читается со стороны так, что мы не придаем особого значения реакции Евросоюза, не проявляем политической воли двигаться в сторону Европы», - заявила Саломе Зурабишвили.
По словам президента, помимо этих действий, «у нас не обошлось без бездействия». «Мы ругаемся со всеми и всех раздосадовали оскорбительными заявлениями. Все три прибалтийские страны традиционно были нашими главными союзниками на пути европейской интеграции. Мы раздосадовали депутатов Европарламента и самую сильную партию в Европарламенте, которая также является партией председателя Европарламента, то есть все эти институты, а сегодня даже грозимся, если вы не дадите нам статус, то мы поднимем завесу. Я не знаю, какую такую завесу мы поднимем, но то, что завеса медленно опускается на нас, это должно нас печалить», - сказала Саломе Зурабишвили.
В США сочли верными действия пилотов в Кабуле после гибели людей
Пилоты военно-транспортного самолета сделали правильный выбор, продолжив взлет из аэропорта в Кабуле, несмотря на то что на взлетно-посадочной полосе были люди. Об этом заявила представитель американских военно-воздушных сил Энн Стефанек.
Из-за действий пилотов во время эвакуации из Афганистана погибли несколько человек. В США после проведенного расследования сочли, что экипаж действовал надлежащим образом и проявил здравый смысл, решив подняться в воздух как можно быстрее. Они приняли это решение, столкнувшись с беспрецедентной и быстро ухудшающейся ситуацией с безопасностью в Афганистане, отметили военно-воздушных силах.
Стефанек выразила соболезнования погибшим.
- Эвакуация граждан Афганистана, сотрудничавших с западными международными организациями и военными проходила на фоне вывода из страны американских войск и захвата власти радикальным движением «Талибан» в августе прошлого года.
- Талибы разрешали покинуть страну через аэропорт. Некоторые люди в попытках убежать хватались за шасси самолетов и падали на землю при наборе высоты и разбивались.
- Последний американский самолет покинул аэропорт Кабула 30 августа 2021 года. После этого представители «Талибана» объявили о завершении войны и своей победе в ней.
Саломе Зурабишвили призвала собраться на акцию единства в Тбилиси
Президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила провести в Тбилиси масштабный митинг накануне решения Еврокомиссии по предоставлению стране статуса-кандидата в ЕС. Глава государства назвала единство «последним шансом Грузии».
«Я предлагаю собраться всем от площади Европы до парка Рике показать себя друг другу и показать себя Европе, показать наше единство, нашу волю. Это будет общество, население, стоящее вместе, где все будут рядовыми гражданами – я, вы и любой другой», - приводит слова Зурабишвили агентство «Новости-Грузия».
Митинг состоится в 19:00 16 июня. Зурабишвили пригласила на него посла ЕС в Грузии Карла Харцеля и других европейских дипломатов. Она также предложила «отложить в сторону разногласия» и присоединиться представителям политических партий.
Одновременно глава государства призвала движение «Позор» перенести акцию «Домой, в Европу», запланированную на 20 июня, третью годовщину «ночи Гаврилова». «Сейчас не время для политических амбиций и разделения общества», - подчеркнула Зурабишвили.
- Грузия и Молдова подали заявку на членство в ЕС 3 марта, вслед за Украиной. В Тбилиси ожидание ответа Брюсселя происходит на фоне бурных дискуссий и упреков между властью и оппозицией.
- 17 июня Еврокомиссия должна сформулировать рекомендацию по предоставлению Грузии, Молдове и Украине статуса кандидата на вступление в сообщество. Саммит глав государств и правительств ЕС рассмотрит ее 23-24 июня. СМИ сообщают, что в Еврокомиссии кандидатура Грузии пользуется меньшей поддержкой, чем Украина и Молдова.
Си Цзиньпин подписал указ о «невоенном» использовании армии
Глава КНР Си Цзиньпин подписал директиву о «невоенном» использовании вооруженных сил. Это вызывает опасения, что Пекин может готовиться к вторжению на Тайвань под видом «специальной операции», не классифицируемой как война, передает Radio Free Asia.
Указ вступает в силу 15 июня.
Как сообщает агентство «Синьхуа», среди заявленных целей документа из шести глав - «поддержание национального суверенитета, региональной стабильности, а также регулирование организации и проведения мирных военных операций».
Сообщение появилось вскоре после того, как президент Украины Владимир Зеленский в своем недавнем видеовыступлении на форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» призвал к дипломатическому решению угрозы военных действий в Тайваньском проливе, пишет Radio Free Asia.
Тайвань никогда не управлялся Коммунистической партией Китая и не входил в состав Китайской Народной Республики, но Пекин настаивает на том, что остров является частью его территории. Страны Запада и Япония считают, что Китай может использовать российский сценарий нападения на Украину для решения спорных вопросов с Тайванем.
Еврокомиссия: Решение по заявкам Украины, Молдовы и Грузии на членство в ЕС пока не принято
Решения по заявкам Украины, Молдовы и Грузии на статус государств-кандидатов на вступление в ЕС до сих пор не принято, Еврокомиссия (ЕК) представит заключение в пятницу, 17 июня, заявил пресс-секретарь ЕК Эрик Мамер.
«Я видел в прессе, что якобы комиссия вчера уже приняла решение. Это полностью ложная информация. Вчера комиссия абсолютно ничего не решила. Она провела аналитические дебаты, позволяющие членам коллегии выразить свое видение ситуации. И все это с целью подготовки решения, которое будет объявлено в пятницу», - цитирует Мамера агентство «Новости-Грузия».
По его словам, все процедуры проводятся по стандартному графику и «в работе по этому досье в данном контексте» нет ничего исключительного.
Отвечая на вопросы журналистов, Мамер не стал опережать события и говорить о том, каким может быть решение ЕК в пятницу. «Будут предложены заключения по каждой из трех кандидатур», - отметил он.
После подготовки заключения государства-члены ЕС должны будут обсудить, насколько убедительны аргументы Еврокомиссии, подытожил пресс-секретарь.
- Признание Украины, Молдовы и Грузии в качестве страны-кандидата требует единогласного одобрения 27 главами государств и правительств ЕС. Они рассмотрят этот вопрос на встрече в Брюсселе на следующей неделе. На сегодняшний день как минимум три страны выступают против.
Украинские спортсмены объявят бойкот соревнованиям с участием россиян
Украинские спортсмены будут бойкотировать любые соревнования с участием россиян и белорусов, заявил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.
Он отметил, что представители России и Беларуси ищут возможность заявить о себе на международной арене, выступая под нейтральными флагами, но это неприемлемо, так как, по мнению Гутцайта, российские и белорусские спортсмены «либо молча согласны с убийством украинцев, либо открыто поддерживают его». По словам министра, российская военная агрессия уже унесла жизни семидесяти украинских спортсменов и тренеров.
С начала вооруженного вторжения войск РФ на территорию Украины, большинство спортивных международных федераций исключили российских спортсменов из своих соревнований. В частности, сборная России по футболу была лишена права участвовать в чемпионате мира, а российские футбольные клубы были исключены из крупнейших европейских турниров - Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Также от международных соревнований отстранили российских хоккеистов.
Владимир Путин, комментируя санкции в отношении российского спорта, заявил, что «отстранение атлетов не только нарушило основополагающие принципы спорта, но и попрало базовые права человека».
Сербия с ноября не сможет закупать российскую нефть из-за санкций
Сербия с 1 ноября 2022 года не сможет импортировать российскую нефть из-за санкций Евросоюза. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич. Он добавил, что не знает, какие еще санкции будут введены к тому времени.
По словам Вучича, Сербия зимой столкнется с нехваткой энергоносителей. Стране зимой необходимо до 100 тысяч тонн угля, в то время как реальная добыча составляет до 80 тысяч тонн.
3 июня Совет ЕС в связи с российским вторжением на территорию Украины официально утвердил шестой пакет санкций, который предусматривает частичное эмбарго на российскую нефть.
Сербия официально осудила российское вторжение, но отказалась вводить против России санкции, ссылаясь на «традиционные связи, существующие между двумя государствами».
- Сербия – страна-кандидат на вступление в ЕС. В ходе визита 10 июня в Белград канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что для вступления в Евросоюз Сербии необходимо присоединиться к санкциям против России и прийти к соглашению по Косову.
- 29 мая состоялись телефонные переговоры Вучича с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого, как утверждается в сообщении пресс-службы Кремля, лидеры двух стран договорились, что Россия и далее будет бесперебойно поставлять в Сербию природный газ.
Шотландия начала подготовку к референдуму о независимости
Первый министр Шотландии Никола Стёрджен на пресс-конференции в Эдинбурге во вторник объявила о подготовке к проведению второго референдума о независимости страны от Великобритании.
На официальном сайте шотландского правительства 14 июня опубликован документ под названием "Здоровее, счастливее, справедливее: Почему не Шотландия?" , в котором представлен план реформирования государства. В предисловии к документу Стёрджен написала, что сейчас лучшее время для построения "новой Шотландии", "после коронавируса, Брекзита и Бориса Джонсона".
Для проведения нового голосования требуется согласие британского правительства. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что сейчас не самое время говорить о референдуме. Ранее он пообещал "не допустить отсоединения Шотландии" и заявил, что вопрос был решён после первого референдума в 2014 году.
Тогда 55% населения Шотландии проголосовали против независимости. Референдум был проведён до выхода Великобритании из Евросоюза, шотландские националисты уверены, что после Брекзита результат был бы кардинально другим.
В Грузии ультранационалисты намерены провести контракцию в годовщину «ночи Гаврилова»
Представители ультраконсервативной, националистической и пророссийской платформы «Альт-Инфо» намерены провести контракцию во время митинга «Домой, в Европу».
Как пишет агентство «Новости-Грузия», 20 июня активисты из прозападного движения «Сирцхвилиа» («Позор») организуют шествие в центре Тбилиси по случаю третьей годовщины «ночи Гаврилова».
В «Альт-Инфо» считают, что крупнейшая в Грузии оппозиционная партия «Единое национальное движение» может предпринять попытку нападения на госструктуры или полицию. Ультранационалисты обещают вмешаться в случае эскалации ситуации.
«Если митинги пройдут без эскалации, мы тоже обычно, как это бывает, разойдемся… Надеюсь, что полиции охрана не потребуется, но если она потребуется стране, только на полицию мы надеяться не будем», – заявил один из лидеров «Альт-Инфо» Кока Моргошия.
Моргошия практически повторил заявление премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Ранее глава правительства выразил уверенность, что митинг 20 июня организуют «деструктивные силы», которые «после всех неудач» не смогли втянуть страну в войну. Он призвал граждан не поддаваться на провокации и предупредил, что они будут защищать мир и стабильность «с предоставленным законом правом и силой».
В Армении раскрыли некоторые подробности открытия дороги с Азербайджаном
Спустя несколько дней после заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова об «упрощенном режиме» дороги через территорию Армении, которая должна связать Азербайджан с Нахичеванской автономией, официально не уточняется, что это означает. Однако Радио Азатутюн стали известны некоторые подробности, касающиеся ведущихся переговоров.
Как пишет издание, въезжающие на территорию Армении азербайджанские грузы и пассажиры сначала будут проверяться российской пограничной службой, а затем таможенной службой Армении. Затем переход будет осуществляться в сопровождении армянского патруля, в составе которого будет как минимум один российский офицер.
Будут ли действовать те же условия и в случае въезда армянских грузов и пассажиров на территорию Азербайджана? Согласно тем же источникам, переговоры продолжаются. Об этом на днях написал также журналист Татул Акопян, по сведениям которого, Баку потребовал наличия российского патруля.
Официальные Москва и Ереван опубликовали разные сведения после состоявшейся в Москве около десяти дней назад встречи вице-премьеров трех стран. По информации российского правительства, стороны сблизили позиции по вопросам пограничного, таможенного и иных видов контроля. Между тем, по сообщению правительства Армении, стороны уточнили свои подходы. Что это за подходы, до сих пор официально не уточняется.
Вопросы только прибавились после заявления Лаврова в Ереване на прошлой неделе о том, что пути сообщения между Арменией и Азербайджаном будут работать в упрощенном режиме, однако в отношении суверенитета Армении над армянскими территориями никаких двусмысленностей быть не может. Подробности глава МИД России не привел.
«Как вы знаете, железнодорожный маршрут [между Арменией и Азербайджаном] согласован, сейчас завершается согласование автомобильного маршрута и завершается согласование того режима, который будет установлен. Он будет упрощенным, но абсолютно точно будет опираться на признание суверенитета армянской территории, и здесь никаких двусмысленностей быть не может. Это вещи, которые связаны с практическими действиями на земле, которые связаны с созданием инфраструктуры на долгие годы, поэтому тут лучше все десять раз взвесить, прежде чем рубить с плеча. У нас есть полное ощущение, что и азербайджанские, и армянские коллеги исходят именно из этого», – сказал Лавров.
Радио Азатутюн обратилось в МИД Армении, но пока не получило ответа на вопрос о том, будет ли такой же режим действовать в случае дорог, ведущих из Армении в Иран и Россию через территорию Азербайджана.
Вопрос открытия дорог с Азербайджаном затронул премьер-министр Армении Никол Пашинян, заявив в интервью «Аль-Джазире», что коридор является красной линией для Армении.
«Вы знаете, для нас неприемлема формулировка о так называемом коридоре, для нас это красная линия, потому что в нашем регионе, согласно трехстороннему заявлению, о котором я упоминал в начале нашего разговора, есть лишь один коридор, это Лачинский коридор, соединяющий Нагорный Карабах с Арменией, – сказал Пашинян и продолжил: – Но в трехстороннем заявлении есть еще одно положение, которое касается открытия коммуникаций. Имею в виду железные дороги, автомобильные дороги, и мы готовы, фактически, уже обсуждаем вопрос об открытии региональных коммуникаций по принципу взаимного суверенитета и соблюдения нерушимости границ».
- Согласно трехстороннему заявлению, подписанному после 44-дневной войны, в регионе должны быть открыты все экономические и транспортные коммуникации, Армения должна обеспечить связь между Нахичеванской автономией и западными районами Азербайджана. Также отмечается, что контроль за транспортным сообщением осуществляет пограничная служба ФСБ России. В трехстороннем заявлении, однако, не уточняется, какие маршруты возьмет под контроль российская сторона: только ли из Азербайджана через территорию Армении в Нахичеванскую автономию или также из Армении через территорию Азербайджана в Иран или Россию.
Бжания: в топливной отрасли должна быть здоровая конкуренция
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания провел рабочее совещание по ситуации на топливном рынке.
Как сообщили в пресс-службе абхазского президента, участники совещания обсудили причины повышения цен на топливо, перспективы и механизмы, с помощью которых можно удерживать цены или снизить их.
По словам вице-премьера, министра экономики Кристины Озган, повышение цен обусловлено несколькими факторами. Это – изменения в налоговом законодательстве РФ, вступившие в силу с февраля 2022 года; изменения в международной обстановке, связанные, в том числе с войной в Украине; дестабилизация рынка нефтепродуктов в Российской Федерации.
Как сообщалось ранее, абхазским правительством в марте было принято постановление, определяющее новый механизм регулирования цен на нефтепродукты. Озган отметила, что во время принятия решения рынок нефтепродуктов, а именно биржевые индексы достигали очень серьезных значений.
«Был период, когда у нас была информация о том, что цены на топливо могут превысить 100 рублей. В апреле нам удалось избежать такой ситуации. И участники рынка в значительной степени повлияли на процесс, путем сдерживания цен на минимальном уровне», – рассказала Озган.
По ее словам, сейчас ситуация на рынке нефтепродуктов РФ меняется, но автоматически изменение цен в Абхазии происходить не может, потому что топливо покупается оптом в определенном количестве и наличие остатков нереализованной продукции имеет существенное значение в формировании цены. Она также отметила, что по поручению абхазского лидера ведутся «серьезные переговоры с различными полномочными органами РФ».
Аслан Бжания поинтересовался, есть ли возможность снизить розничные цены на топливо при существующем положении дел.
Озган ответила, что можно пойти на снижение цены только в случае, если компенсировать топливным компаниям выпадающие расходы. Если этого не сделать, то фактически у компаний не будет средств для закупки новых партий топлива, сказала она.
Бжания также поинтересовался мнением представителей топливных компаний о возможных механизмах снижения цен. Генеральный директор ООО «Апсны-ойл» сказал, что на сегодняшний день невозможно снизить цену.
«Паника среди экспортеров, вызванная кризисом двухмесячной давности, вынудила закупить определённый объём топлива по высоким на тот момент ценам. У нас есть запасы на месяц», – сказал он.
Генеральный директор ООО «АЗиД» Адамур Габуния отметил, что у них есть запасы топлива на два месяца.
«Сегодня тот объём, который мы имеем, не позволяет нам произвести значительное снижение цены», – отметил Габуния.
Обращаясь к участникам совещания, абхазский лидер подчеркнул важность скорейшей выработки правовых принципов, таких как конфликт интересов.
«Этот механизм у нас не работает. Надо сделать так, чтобы он работал. Здесь должна быть здоровая конкуренция и никакой монополии быть не должно», – добавил он.
Отметим, что ранее общественный активист Джансух Адлейба объявил голодовку из-за поднятия цен на топливо.
Росстат отчитался о резком увеличении числа бедных в России
За первый квартал 2022 года количество россиян, живущих за чертой бедности, выросло на 69%. Это следует из публикации Росстата.
Согласно подсчётам Росстата, в первом квартале 2022 года численность населения с доходами ниже границы бедности составила 20,9 миллиона человек. При этом на конец 2021 года ведомство сообщало о 12,4 миллиона россиян, находящихся за чертой бедности. Таким образом, за три месяца 2022 года бедных в России стало больше на 8,5 миллиона, или на 68,5%. В первом квартале 2022 года Росстат исходил из планки в 12 916 рублей – минимального дохода, достаточного для жизни в России, по мнению ведомства.
По сравнению с четвёртым кварталом 2021 года средний доход россиян снизился с 47 694 рублей до 36 234 рублей, падение составило 24%. При этом средняя заработная плата уменьшилась с 62 828 рублей до 60 101 рубля, или на 4,3%. Численность занятого населения сократилась на 800 тысяч человек.
Объём социальных выплат в первом квартале 2022 года по сравнению с предыдущим снизился на 19,4%. При этом доля доходов от предпринимательской и иной производственной деятельности в общей структуре доходов выросла на 0,7%.
- Росстат оценивает численность населения с денежными доходами ниже установленной границы бедности с 1992 года. В 2021 году методика расчёта черты бедности была изменена. Теперь она соответствует стоимости потребительской корзины в IV квартале 2020 года с поправкой на инфляцию.
- 24 февраля 2022 года Россия вторглась на территорию Украины. В апреле военные расходы России составляли около 21 миллиарда рублей в день.
ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсации НКО-иноагентам
Европейский суд по правам человека присудил компенсации российским НКО, которые были признаны "иноагентами". Решение ЕСПЧ было вынесено по жалобам от 73 заявителей, которые были объединены в дело "Экозащита и другие против РФ". Об этом сообщает "Центр защиты прав СМИ", который также обращался в суд из-за признания НКО-"иноагентом".
ЕСПЧ постановил, что российские власти нарушили статью 11 Европейской конвенции о защите прав человека, которая гарантирует право на свободу собраний и ассоциаций. Центру защиты прав СМИ присудили компенсацию в размере 17 290 евро.
- 7 июня Госдума России приняла законопроект, который позволяет не исполнять постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), принятые после 15 марта, в связи с исключением страны из Совета Европы после начала вторжения в Украину. 11 июня новый закон подписал президент России Владимир Путин.
- Закон об иностранных агентах был принят в России в 2012 году. Он позволяет властям признавать "иноагентом" любую некоммерческую организацию, получившую деньги из-за рубежа и ведущую, с точки зрения властей, политическую деятельность. Критерии такой деятельности в законе не определены, что позволяет властям преследовать, в частности, независимые СМИ.
- Закон несколько раз ужесточали, расширив его действие не только на организации, но и на частных лиц.
Алексея Навального этапировали из колонии в Покрове
Российского оппозиционного политика Алексея Навального этапировали из исправительной колонии номер 2 в Покрове, где он отбывает наказание по уголовному делу о мошенничестве. Куда он переведён — неизвестно. Об этом сообщила 14 июня его пресс-секретарь Кира Ярмыш со ссылкой на адвоката политика.
Как сообщается, адвокат приехал на встречу с клиентом, но на входе в колонию ему сказали, что Навальный в ней не содержится. Он отправлен в колонию строгого режимаю ФСИН никогда не раскрывает направление, по которому этапируются заключённые до того, как они прибудут в место назначения.
Оппозиционер должен быть переведён в колонию строгого режима после вступления в силу приговору по новому уголовному делу против него. 24 мая Мосгорсуд отклонил аппеляцию политика на приговор и он вступил в силу.
Навальный рассказывал, что его должны перевести в колонию в колонию номер 6 в Мелехове Владимирской области. Об этом ему, как утверждается, рассказали содержащиеся там заклюённые.
Посольство США: несмотря на усилия Москвы, Запад продолжит поддерживать Грузию и Украину
Посольство США в Грузии опубликовало заявление, в котором подчеркнуло: несмотря на все усилия Москвы, Запад продолжит поддерживать Грузию и Украину.
Россия надеется на то, что ей удастся переписать историю частым повторением лжи, отмечается в посте на официальной странице дипмиссии в Facebook.
«Российская дезинформационная машина считает, что многократное повторение абсурдной лжи изменит реальность и перепишет историю. Факты таковы: Россия вторглась в Грузию в 1991 году, Россия вторглась в Грузию в 2008 году, Россия вторглась в Украину в 2014 году, Россия вторглась в Украину в 2022 году.
Россия обвиняет всех, кроме себя, в развязывании этих и других военных конфликтов. Если верить им, то войну в Украине развязала сама Украина, НАТО, США и, как это ни удивительно, еврейские нацисты.
При единой поддержке Запада Грузия и Украина стоят на ногах, сохраняя свой суверенитет и независимость. Как бы ни раздражала Россию независимость этих стран, США не отвернутся от своих партнеров. Никогда еще Запад не был так сплочен», – сказано в заявлении.
СОВА напоминает, что 13 июня глава американской дипломатической миссии в Тбилиси Келли Дэгнан выступила с обращением. Оно было адресовано как грузинскому народу, так и правящей верхушке. В частности, Дэгнан подчеркнула, что разговоры о том, якобы США и ЕС пытаются открыть в Грузии второй фронт — на 100% российская дезинформация.
Комментарий посла США в Тбилиси последовал за непрекращающейся критикой в адрес Запада, которая в последнее время исходит от правительства «Грузинской мечты» и приближенных к ней экспертов. После принятия Европарламентом резолюции, в которой было рекомендовано ввести санкции против миллиардера Бидзины Иванишвили, правящая команда в своих заявлениях начала противопоставлять западные структуры и мир в Грузии.
В Грузии на стройке тоннеля погиб гражданин КНР, 10 рабочих отравились газом
В Грузии в результате инцидента на строительстве тоннеля в направлении границы с Россией погиб гражданин Китая, 10 рабочих отравились угарным газом.
Накануне о смерти рабочего сообщил Департамент автомобильных дорог, однако деталей не приводилось.
Как пишет агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на Netgazeti, внутри строящегося тоннеля произошел взрыв.
Что касается рабочих с признаками отравления CO, их состояние удовлетворительное. Все десять продолжают лечение на дому.
МВД начало расследование по части 2 статьи 240 УК Грузии – нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия.
Китайская компания China Railway 23rd Bureau Group Co занимается строительством дороги на участке Квешети-Коби. Используя ее, водители смогут объехать самый проблемный участок автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс, связывающей Грузию и Россию, – отрезок Коби-Гудаури, который в зимний период часто закрывается из-за опасности схода лавин.
Проект 23-километровой дороги включает сразу несколько тоннелей. Один из них – от села Цкере до села Коби, власти называют сложнейшим инженерным сооружением в Европе.
Подоляк ответил Гарибашвили: «Что для вас важно? Номер очереди заявки?»
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк ответил премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили.
Глава грузинского Кабмина накануне заявил, что получение статуса кандидата на членство в ЕС в первую очередь заслуживает Грузия, а уже потом Украина и Молдова.
«Никто не занимает очередь, чтобы добровольно умереть от российских ракет. Украина платит ужасную цену за выбор в пользу европейской демократии. Евросоюз платит высокую цену, чтобы защитить свою цивилизацию. Ценности гораздо важнее благ. Что для вас важно? Номер очереди заявки?», – написал Подоляк в Twitter.
Ранее издание Politico сообщило, что Европейская комиссия будет рекомендовать предоставить Украине и Молдове статус кандидата на вступление в Европейский союз, но менее уверена в Грузии, «которая в последние годы страдает от повсеместных политических беспорядков и заметного демократического отката».
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