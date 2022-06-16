СМИ: Еврокомиссия поддержит заявки Украины и Молдовы, а Грузии откажет

В своем выводе о предоставлении статуса кандидата на членство в ЕС Европейская комиссия будет рекомендовать его для Украины и Молдовы, а Грузии – откажет. Об этом сообщает ряд СМИ, а также журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк.

«Европейская комиссия пришла к предварительному соглашению: статус кандидата для Украины и Молдовы сейчас, за ним последуют условия, которые необходимо выполнить. Для Грузии сейчас – условия, а шанс получить статус кандидата –после. (Эта рекомендация) будет обсуждаться лидерами на встрече Европейского Совета на следующей неделе», – написал в Twitter Рикард Йозвяк.

Нидерландское издание NOS со ссылкой на «надежный источник» пишет, что в своем заключении Еврокомиссия будет рекомендовать Украине статус кандидата, но с условиями для начала переговоров о вступлении – в частности, об обеспечении верховенства права и борьбе с коррупцией.

Издание пишет, что кандидатский статус также будет рекомендован для Молдовы, но по отношению к ней будет выдвинуто еще больше требований для начала переговоров о вступлении.

Что касается Грузии, то Еврокомиссия будет рекомендовать не предоставлять стране такого статуса до выполнения «длинного перечня требований», пишет NOS.

Bloomberg также отмечает, что Еврокомиссия намерена рекомендовать предоставление Украине и Молдове статуса кандидата на членство в ЕС при выполнении ими ряда условий.

По информации агентства, Еврокомиссия «выдвинет этим странам условия в том, что касается принципа верховенства права, правосудия и борьбы с коррупцией». Кроме того, как утверждает агентство, Еврокомиссия намерена рекомендовать предоставление статуса кандидата на членство в ЕС Грузии после выполнения ей нескольких предварительных условий.

Официально решение Еврокомиссии будет объявлено в пятницу, 17 июня.