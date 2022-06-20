Шарль Мишель: Сейчас время осознать, что будущее Украины, Молдовы и Грузии за ЕС

«Сейчас время осознать, что будущее Украины, Молдовы и Грузии за ЕС. Призываю вас, предоставить статус кандидата Украине и Молдове. Параллельно мы продолжим сильную гуманитарную, военную, экономическую и финансовую поддержку Украине», - написал в своем аккаунте в Twitter президент Европейского совета Шарль Мишель и поделился видеообращением.

По его словам, этим странам придется выполнять условия на европейском пути, пишет Общественный вещатель Грузии.

«Я считаю, что сейчас время признать европейскую перспективу Украины, Молдовы и Грузии. Будущее этих стран и их народов - в Европейском Союзе. Более специфично, мое намерение заключается в том, что мы решим предоставить статус кандидата Украине и Молдове. Очевидно, что этим странам придется выполнять условия на европейском пути. Особенно в сфере верховенства закона и с точки зрения борьбы с коррупцией. Украинский народ выбрал свободу, демократию и европейское будущее. И теперь они борются за это, и мы на их стороне. Когда война вернулась в Европу, мы должны укрепить нашу стабильность и безопасность не только внутри ЕС, но и с другими европейскими партнерами на континенте. Идея европейского политического объединения может укрепить сотрудничество и сделать Европу более безопасной и развитой. И эта идея не заменяет расширение. Мы активизируем процесс расширения со странами Западных Балкан, чтобы продвигать их интеграцию. Западные Балканы важны для Евросоюза, и Евросоюз важен для Западных Балкан», - отмечает Шарль Мишель в обращении.

Еврокомиссия предоставила Грузии европейские перспективы вместо ожидаемого статуса кандидата на вступление в ЕС. Накануне, 17 июня, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Грузия может получить статус кандидата на членство в ЕС лишь при выполнении ряда условий.