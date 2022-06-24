В Тбилиси напали на съемочную группу телекомпании «Пирвели»

На съемочную группу оппозиционной телекомпании «Пирвели» сегодня снова напали – на этот раз это произошло на улице Долидзе в центре Тбилиси.

Как сообщает «Пирвели», неизвестные молодые люди напали на репортера Нануку Каджая и ее оператора Папуну Хачидзе.

Они обругали журналиста и оператора, вырывали из рук камеру и угрожали физическим насилием после того, как заметили лого телекомапании на микрофоне.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», специальная следственная служба уже начала следствие по факту незаконного вмешательства в журналистскую деятельность.

Расследование ведется по части второй статьи 154 УК Грузии (незаконное вмешательство в профессиональную деятельность журналиста путем угрозы применения насилия или использования служебного положения).

Неделю назад на группу ТВ «Пирвели» напали в Батуми — 18 июня телеоператор подвергся нападению — словесным и физическим оскорблениям со стороны двух человек при исполнении служебных обязанностей. Оба они позже были задержаны специальной следственной службой.