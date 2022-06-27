Арахамия обещает доказать причастность властей Грузии к обходу санкций против РФ

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия утверждает, что члены правящей партии «Грузинская мечта» помогают России обходить санкции и обещает обнародовать доказательства.

«Грузинские власти помогают России обходить санкции… Скоро станут доступны данные о транзакциях за рубежом и счетах многих провластных депутатов и министров из Грузии», – пишет Арахамия в своем Telegram-канале.

По его словам, миллиардер и основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили «вовлечен в то, чтобы помочь стране-спонсору терроризма обойти санкции».

Как передает агентство «Новости-Грузия», Арахамия также подчеркнул, что во время визита в США он и его коллеги предоставили союзникам информацию о существующих схемах обхода ограничений, в том числе с «использованием грузинской юрисдикции». Украинский депутат предупредил о последствиях всех тех, кто причастен к подобным фактам.

«Должен разочаровать всех, кто решил зарабатывать на смертях украинцев. Так не будет. Г-ну Иванишвили следует приготовиться первому. Скоро взлетаем, и это не туристическая поездка», – подытожил Арахамия.

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На прошлой неделе премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что Арахамия вместе с грузинской оппозицией добивался того, чтобы Грузии не предоставили статус кандидата на вступление в ЕС.

Это последовало за тем, как украинский политик обвинил Грузию в оказании помощи РФ для обхода санкций на мероприятии немецкого фонда Маршалла в Вашингтоне. Депутат и главный представитель Киева на переговорах с Москвой призвал США принять меры, чтобы закрыть эту лазейку.

Как ранее сообщало «Эхо Кавказа», 24 июня Арахамия по видеосвязи обратился к участникам антиправительственной акции на проспекте Руставели в Тбилиси.