Участники акции в Тбилиси намерены утром 4 июля пикетировать правительственную канцелярию

Один из организаторов акции «Домой, в Европу» Шота Дигмелашвили заявил, что утром 4 июля протестующие переместятся к зданию администрации правительства. О дальнейших планах он сообщил, обращаясь к участникам митинга с трибуны перед парламентом, передает грузинская служба Радио Свобода.

«Мы сказали, что если правительство не выполнит наше условие, срок ультиматума истекает 3 июля. У нас есть ощущение, что они чувствуют себя вполне комфортно - мы собираемся здесь, и сколько бы мы ни собирались, для них ничего не меняется. Поэтому утром мы все спокойной пойдем, обойдем «Каджетскую крепость» и сидячей забастовкой, мирно встретим правительство. Встретим Гарибашвили и донесем до него наш голос, потому что отсюда они нас не слышат. Мы придем утром и объясним то, что не смогли объяснить отсюда. Пусть посмотрит нам в глаза и скажет, почему он ведет страну в сторону России», - сказал Дигмелашвили.

Часть участников антиправительственного митинга, во главе с одним из организаторов акции «Домой, в Европу» Георгием Мшвениерадзе, проводят шествие к офису правящей партии «Грузинская мечта».

Главное требование демонстрантов – отставка премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Срок действия ультиматума истекает сегодня в полночь.