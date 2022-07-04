Оппозиционные активисты проводят акцию у администрации правительства Грузии

Ситуация возле администрации правительства Грузии в центре Тбилиси обострилась – полиция начала выводить с территории протестующих.

Представители движения «Домой, в Европу» оставались на месте в течение всей ночи. Они требуют отставки премьера Ираклия Гарибашвили и создания технического правительства «национального согласия», которое проведет все реформы, необходимые для предоставления стране статуса кандидата в члены ЕС.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», к утру возле канцелярии находились несколько десятков человек. Численность полицейской силы в разы больше.

Накануне демонстранты пообещали встретить шумным протестом Гарибашвили – ближе к полудню он должен провести заседание правительства.

Полиция отодвинула демонстрантов от центрального входа в здание, некоторых вообще вывели с территории. Один из организаторов акции, Шота Дигмелашвили призвал собравшихся не оказывать сопротивление и подчиняться всем указаниям сотрудников МВД.

Ранее активисты из движения «Сирцхвилиа» («Позор») сообщили о провокации со стороны грузинских спецслужб. Они утверждают, что сотрудник СГБ потребовал от демострантов разойтись «через 5 минут», пообещав в противном случае «всех задержать».

В настоящее время акция продолжается – протестующие свистят и бьют в барабаны, дожидаясь членов кабмина. Митинг проходит без инцидентов.