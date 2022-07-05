Администрация абхазского президента прокомментировала письмо немецкой компании

Управление по связям со СМИ администрации президента самопровозглашенной республики Абхазия опубликовало разъяснение в связи с публикацией в социальных сетях и некоторых СМИ письма-обращения немецкой компании FVT – Group&Partner к руководству республики с гуманитарным проектом «Строительство поселка городского типа или маленького курортного города».

«Совершенно очевидно, что из текста растиражированного письма компании FVT – Group&Partner никаким образом не вытекает предложение «о продаже земли», «переселении иностранцев», «передаче жилья в собственность иностранцам», как об этом пишут настроенные на провоцирование напряженности в обществе лица и отдельные журналисты. Таких предложений в письме нет. Из письма следует, что инвестор намеревается после окончания строительства безвозмездно передать Абхазии социальные объекты, а это школы, детские сады, больницы на 1000 койко-мест, административные здания и так далее.

Настоятельно просим также обратить внимание на содержание письма президента Республики Абхазия: в нем говорится, что абхазская сторона готова предоставить под строительство «курортного города и строительство медицинского центра» земельный участок с необходимым пакетом разрешений и подключением коммуникаций.

Констатируем, что по сей день по информационному письму-предложению немецкой компании не состоялось ни одной встречи представителей уполномоченных органов страны с кем-либо из FVT – Group&Partner или их представителями. Данная тема больше не обсуждалась», - говорится в комментарии президентской администрации.