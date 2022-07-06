Движение «Сирцхвилиа» обещает исправить ошибки, допущенные на митинге 3 июля

Движение «Сирцхвилиа» («Позор») признает, что допустило ошибки при проведении масштабной протестной акции в Тбилиси 3 июля и обещает лучше подготовиться к следующему проевропейскому митингу.

«Ошибки, которые могли быть допущены, только усиливают нас и дают гарантию того, что следующее собрание пройдет еще более гладко. Сейчас, как никогда раньше, мы получаем отзывы от людей, которые были подключены к этим процессам», – сказал один из лидеров движения Гига Макарашвили в эфире телеканала «Пирвели».

Как пишет агентство «Новости-Грузия», в «Сирцхвилиа» добавляют, что кампания «Домой, в Европу» продолжится, и все ее мероприятия, как и прежде, будут служить скорейшему выполнению 12 условий предоставления Грузии статуса кандидата в ЕС.

«Протест – только одна часть этой кампании. Кампании включает встречи с разными целевыми группами – профессорами, учителями, студентами, деятелями культуры, с объединениями разного типа, гражданскими организациями», – сказал активист Шота Дигмелашвили в эфире телеканала «Формула».

Активисты подчеркивают, что пытаются принимать все решения «на основании народного консенсуса». Они рассчитывают составить и огласить свой план в ближайшее время.

3 июля истекал срок ультиматума с требованиями об отставке премьера Ираклия Гарибашвили и формирования временного правительства, которое сможет выполнить все условия предоставления Грузии статуса кандидата в ЕС. В правящей «Грузинской мечте» ультиматум отклонили. Тысячи человек собрались на митинг в Тбилиси, ожидая, что главный организатор протеста, движение «Сирхвилиа» огласит новый план действий, однако этого так и не произошло. Многие демонстранты открыто высказали свое недовольство и даже обвинили «Сирхвилиа» в «сливании» протеста.