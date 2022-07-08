Власти Грузии выразили соболезнования в связи со смертью экс-премьера Японии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министр Ираклий Гарибашвили выразили соболезнования в связи с гибелью бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

«Ужасная трагедия. Вся Грузия шокирована. Синдзо Абэ был другом Грузии, но также и сильной международной фигурой. Мои глубокие соболезнования», – написала Зурабишвили в Twitter.

Глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили назвал Абэ «выдающимся лидером Японии».

«Мои глубокие соболезнования семье и близким Синдзо Абэ. Это – невыразимая трагедия. Премьер-министр Абэ был поистине выдающимся лидером Японии. В эти скорбные времена мы поддерживаем народ Японии», – написал Гарибашвили в Twitter.

В пятницу утром в городе Нара на западе Японии в спину Абэ дважды выстрелили из ружья, когда он выступал на митинге с речью в поддержку кандидата от его партии на предстоящих в воскресенье выборах верхней палаты парламента Японии. После ранения бывший премьер потерял сознание. Одна из свидетельниц происшествия сказала, что политику делали массаж сердца. Абэ доставили в больницу на вертолёте. Представитель полиции заявил, что у политика зафиксировали остановку сердца.

Нападавшим оказался 41-летний житель города Нара Тэцуя Ямагами. Его арестовали по подозрению в покушении на убийство. Мотивы нападения пока не известны. По предварительным данным, он выстрелил в спину Абэ из самодельного дробовика. Оружие конфисковали. Местные СМИ пишут, что Тэцуя Ямагами – бывший служащий морских сил самообороны Японии.