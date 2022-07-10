В Азербайджане перевернулись грузинские вагоны с сахаром

Три товарных вагона Грузинской железной дороги, груженные сахаром-сырцом, перевернулись в Азербайджане накануне вечером, 9 июля недалеко от железнодорожной станции Саатлы. Еще один вагон сошел с рельсов, но устоял, пишет агентство «Новости-Грузия».

По сообщению агентства Тренд, груз в Азербайджан шел транзитом через Грузию из порта на Черном море. Предварительная версия - техническая неисправность одного из вагонов. На месте находятся представители ЗАО «Азербайджанские железные дороги». Принимаются срочные меры по ликвидации последствий аварии.

Сам тепловоз принадлежит Сальянскому локомотивному депо и двигался в направлении Баку-Имишли, к нему были прицеплены 20 вагонов, сообщает report.az.

Погибших и пострадавших нет. Определяется размер ущерба железнодорожной инфраструктуре. В ближайшие часы в районе Саатлы-Имишли движение поездов будет восстановлено.