В югоосетинском МВД сообщили обстоятельства ДТП со смертельным исходом

На шестом километре автодороги Цхинвали-Хетагурово накануне произошло ДТП со смертельным исходом. В МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия заявили, что установили обстоятельства произошедшего.

По информации ведомства, водитель автомашины Mercedes S-320, 23-летний житель Цхинвали направлялся в сторону села Хетагурово. Он не справился с рулевым управлением, совершил касательное столкновение с ехавшей в попутном направлении автомашиной ВАЗ 2115. В результате столкновения Mercedes съехал с проезжей части автодороги и перевернулся.

По информации МВД, в аварии пострадали водитель и два его пассажира. Они с телесными повреждениями были доставлены в цхинвальский медцентр. Один из пассажиров, 25-летний житель Цхинвали, от полученных телесных повреждений скончался в больнице, не приходя в сознание.

«Следует отметить тот факт, что незадолго до трагедии дежурившие на участке автодороги Цхинвал-Хетагурово инспекторы ОГИБДД Цхинвальского района предприняли попытку остановить данный автомобиль, который ехал на высокой скорости. Однако водитель не выполнил требование инспектора и продолжил движение, создавая угрозу для здоровья и жизни других участников дорожного движения. Патрульный экипаж проследовал за нарушителем, но он совершил дорожно-транспортное происшествие раньше, чем его успели остановить», – сказано в заявлении.

В ведомстве также сообщили, что от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения водитель отказался. В настоящее время он задержан и находится в камере временного задержания. Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет по ч.4 ст. 264 УК РФ.