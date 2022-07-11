Часть сотрудников «Дождя» переехала из Тбилиси в Ригу

Часть сотрудников российского оппозиционного канала «Дождь» переехала из Тбилиси в Ригу.

В частности, уже покинули Грузию главный редактор канала Тихон Дзядко, его супруга, глава информационной службы «Дождя» Екатерина Котрикадзе и телеведущая Анна Монгайт.

«Мы уехали из Грузии. Грузия вполне могла бы стать новой родиной. В ней столько любви и легкомыслия, старомодного и актуального, лени и темперамента, что мне там было однозначно хорошо. Она смягчила острые углы переезда», – написала Монгайт в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что «Дождь», получивший лицензию на вещание в Латвии, планирует вещать из студий в нескольких странах. Среди них – Грузия.

«У нас много планов: вещать мы планируем из разных студий – в Латвии, Голландии, Франции и Грузии. Начнем с малого и постепенно будем расширяться по эфирной сетке. Мы очень соскучились, и, надеемся, вы – тоже. Все подробности скоро!» – писал Дзядко в своем Facebook–аккаунте.

В начале марта «Дождь» был вынужден прекратить вещание из-за так называемого закона о фейках. По словам гендиректора канала Натальи Синдеевой, продолжение работы канала в России грозило бы журналистам преследованием за любые публикации, не соответствующие позиции Кремля. Многие сотрудники «Дождя» покинули Россию, часть из них ведут собственные Youtube-каналы.

Из Тбилиси, в частности, вели стримы Тихон Дзядко, Екатерина Котрикадзе и Анна Монгайт.