Режим «свободного перемещения» на Псоу запустят к 2024 году – Бжания

Абхазия намерена к 2024 году организовать свободное перемещение людей и грузов через де-факто границу с Россией по реке Псоу. Как пишет «Интерфакс», об этом президент самопровозглашенной республики Аслан Бжания заявил журналистам в Уфе.

«Что касается работы пункта пропуска Псоу, этот вопрос нами прорабатывается. В этом году принято решение по облегчению перехода, но мы ставим задачу перед собой не только в рамках этого года, мы хотим, так как это прописано в межгоссоглашении, сделать так, чтобы данный переход, перемещение людей, перемещение грузов, товаров и услуг без ограничений, свободное перемещение», – сказал Бжания.

«В большом договоре, который был подписан в ноябре 2014 года между президентами РФ и Абхазии, такие условия были прописаны. К сожалению, данный пункт договора пока не реализован, но в течение двух лет, я надеюсь, к 2024 году все будет именно так», – добавил он.

По его словам, условия для ослабления пограничного режима уже созданы, «но это требует определенных подготовительных, организационных и правовых мер, и мы идем в этом направлении».

Бжания говорит, что ежегодно де-факто границу пересекают 11 млн раз, 99% – граждане Российской Федерации.

К 2024 году, по словам абхазского лидера, будет запущен и сухумский аэропорт.

«Уже идет работа, определен инвестор по запуску нашего сухумского аэропорта. Мы должны запустить аэропорт в 2024 году», – сказал Бжания.