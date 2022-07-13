Южная Осетия планирует закупить беспилотники для армии

И.о. министра обороны самопровозглашенной республики Южная Осетия Владимир Пухаев принял решение оснастить воинские подразделения армии беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) различных модификаций. Об этом пишет агентство «Рес».

В Цхинвали говорят, что проводят анализ тактики ведения общевойскового боя в современных условиях. Сообщается, что беспилотники будут внедрены в каждое боевое подразделение вооруженных сил.

«Изучен характер боевых действий в Нагорном Карабахе, в Сирии, а также в ходе специальной операции на востоке Украины», – сказано в сообщении пресс-службы оборонного ведомства.

В Минобороны заявили о достижении предварительной договоренности с российскими производителями БПЛА о поставках и совместной работе над профильными проектами.

«Проводится комплекс теоретических и практических занятий с личным составом по обучению работе с дронами и др. На начальном этапе рассматривается возможность внедрения дронов для ведения разведки местности и противника, артиллерийской разведки и корректировки огня, управления подразделениями», – сказано в сообщении.

Отметим, что югоосетинские и абхазские власти периодически указывают на нарушение своего воздушного пространства грузинскими и западными беспилотниками.