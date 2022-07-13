Еще два депутата ушли из «Грузинской мечты» из-за несогласия с процессом евроинтеграции

Правящую партию «Грузинская мечта» сегодня покинули еще двое региональных функционера, не согласных с процессом евроинтеграции. Это Гия Челишвили, занимавший пост председателя фракции «Грузинская мечта» в сакребуло (городском собрании) Аспиндза (Самцхе-Джавахети), а также депутат сакребуло Телави (Кахетия) от «Мечты» Леван Кочлошвили, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Челишвили и Кочлошвили в соцсети сообщили о своем решении уйти из партии, чтобы «говорить свободно». По их мнению, запад слишком поддерживает оппозицию и создает опасность втягивания страны в войну.

«Мы видим, что некоторые европейцы пытаются поставить знак равенства между «Национальным движением» и Европой. Именно эти люди наносят ущерб истинной европейской идее в нашей стране, что для меня означает мир и отсутствие войны, независимость и то, что Грузия не будет рабой», - написал Гия Челишвили в Facebook.

Кочлошвили в своем посте подчеркнул, что «решил вступить в ряды тех, кто собирается бороться за правду».

Члены муниципальных собраний начали покидать правящую партию «Грузинская мечта» в знак солидарности с Михаилом Кавелашвили, Дмитрием Хундадзе и Созаром Субари. Они в конце июня отказались от своих должностей глав комитетов парламента и покинули ряды «Грузинской мечты», обещав рассказать обществу о событиях, «развивающихся за кулисами грузинской политики».

Впоследствии с их стороны неоднократно прозвучали заявления о том, что Запад пытается втянуть Грузию в войну. На прошлой неделе Кавелашвили раскритиковал посла США в Грузии Келли Дегнан и обвинил ее в поддержке «радикальной оппозиции», которая желает отстранить от власти «Грузинскую мечту».

11 июля об уходе из партии власти объявили: заместитель председателя сакребуло Лагодехского муниципалитета (Кахетия) Георгий Гамбашидзе, заместитель председателя фракции «Грузинская мечта» в горсовете Чиатура (Имеретия) Николоз Самхарадзе, председателя фракции правящей партии в горсовете Терджола (Имеретия) Омар Джихвашвили.