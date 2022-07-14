ЕС и Азербайджан подпишут газовый меморандум – СМИ

ЕС готовится подписать с Азербайджаном соглашение об импорте газа, чтобы уменьшить зависимость от России после прекращения поставок российского газа в Европу, сообщает EUobserver. Брюссель рассчитывает получать не менее 20 млрд кубометров газа ежегодно к 2027 году.

Стратегическое партнерство между ЕС и Азербайджаном предусматривает поставку каспийского природного газа в Евросоюз и, возможно, в страны Западных Балкан – для увеличения диверсификации, говорится в проекте соглашения, с которым ознакомилось издание.

Это повлечет за собой «значительные инвестиции в расширение сети трубопроводов Южного газового коридора (набор трубопроводов от Каспийского моря через Турцию в юго-восточную Европу)», сказано в документах сделки, однако ее сумма не приводится.

Представители ЕС отказались сообщить, когда могут подписать меморандум, но еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон посетит Баку в конце этого месяца, а представители обеих сторон проведут переговоры в Брюсселе в следующий вторник, 19 июля.

Как пишет «Коммерсантъ», в меморандуме также предусматривается развитие электрических взаимосвязей между ЕС и Азербайджаном, в том числе через Черное море и через Нахичеванскую Автономную Республику. Сделка с Азербайджаном не имеет обязательной юридической силы, но может простимулировать инвестиции ЕС и развитие двусторонних отношений. За счет чего Баку будет увеличивать добычу топлива, в Брюсселе не пояснили.