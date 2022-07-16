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Посол США: Путин, вероятно, знает о преступлениях российской армии
Владимир Путин и люди в российском руководстве почти наверняка осведомлены о пытках, изнасилованиях, принудительных перемещениях украинских граждан в Россию и других военных преступлениях, которые, по данным международных экспертов, совершают российские войска в Украине. Об этом заявил в пятницу представитель США в ОБСЕ Майкл Карпентер.
Это заявление последовало на следующий день после обнародования отчета экспертов ОБСЕ, в котором собраны данные о поведении российских военнослужащих в нескольких украинских городах в течение трех месяцев с апреля по май. В отчете говорится об импровизированной камере пыток в детском лагере в Буче, где были найдены трупы пяти мужчин в гражданской одежде с ожогами, кровоподтеками, рваными ранами на теле. Там приводятся данные об изнасиловании российскими солдатами 25 девочек и девушек, которые содержались в подвале в Буче. Подразделениям российской армии, которые были причастны к этим преступлениям позже были присвоены звания «гвардейских» за героизм и боевые заслуги.
Как сказал американский дипломат, можно предположить, что многие люди в российском руководстве осведомлены о происходящем. «Трудно представить, что российскому руководству не было известно об обвинениях в адрес этих подразделений», - подчеркнул Карпентер, - Мы хотим дать сигнал, что никто не сможет уйти от ответственности».
Официальная Москва отвергает обвинения в том, что ее войска совершают военные преступления на территории Украины.
Другие новости дня
Сын экс-чиновника СГБ Грузии: Отец передал компромат на власти дипмиссиям
Аккредитованный в Тбилиси дипломатический корпус уже получил все материалы, которые собирался обнародовать бывший замглавы Службы госбезопасности Грузии Сосо Гогашвили. Об этом заявил сын задержанного минувшей ночью экс-чиновника Николоз Гогашвили.
«У дипкорпуса есть все, что анонсировал Сосо. И у Евросоюза, и у США».
За несколько часов до своего задержания Сосо Гогашвили пообещал лидерам правящей партии «Грузинская мечта» обнародовать разоблачения, пишет SOVA. На своей странице в Facebook он написал, что в октябре 2021 года получил дополнительные доказательства фальсификаций на парламентских выборах, и «после долгих раздумий» решил «покончить с этим навсегда».
Несколько дней назад ведущий проправительственных телеканалов Гия Гачечиладзе (Уцноби) обнародовал аудиозапись, полученную в результате незаконной прослушки журналистов канала «Мтавари архи». В ней упоминался и Сосо Гогашвили, который, согласно разговору, передал СМИ материалы из Службы госбезопасности.
После задержания Сосо Гогашвили полиция провела обыски в квартире в Гонио, принадлежащей его супруге Тее Марткоплишвили, где находилась их дочь – Нино Гогашвили, а также в доме его сына Николоза Гогашвили в Тбилиси. Силовики, в частности, изъяли личные ноутбуки детей экс-чиновника.
- Сосо Гогашвили покинул «Грузинскую мечту» в октябре 2020 года. В 2015-2018 годах он работал заместителем начальника Службы государственной безопасности. До того, в 2014-м, был начальником Генеральной инспекции МВД. Гогашвили руководил спецоперацией в Панкисском ущелье, в ходе которой спецназом был убит 19-летний Темирлан Мачаликашвили.
Грузинский воин Каха Гоголь, погибший на Украине, доставлен на родину
Грузинский боец Каха Гоголь, погибший на Украине, доставлен на родину, сообщает Общественный вещатель Грузии.
47-летний Каха Гоголь воевал на Луганщине. Он погиб в результате российского авианалета. Каху Гоголя похоронят в родном Поти.
Военная агрессия России в Украине уже унесла жизни 17 грузинских добровольцев.
В Тбилиси задержан бывший высокопоставленный чиновник СГБ
В Тбилиси задержали бывшего высокопоставленного чиновника Службы госбезопасности Грузии Иосифа (Сосо) Гогашвили. Не исключено, что это следствие недавно вскрывшегося факта возможной незаконной прослушки в оппозиционной телекомпании «Мтавари».
Гогашвили арестовали в результате полицейской спецоперации – вооруженные спецназовцы ворвались к нему в дом, уложили на пол, а затем увезли в неизвестном направлении. В ночь с пятницы на субботу в сеть выложили видеозапись этого процесса, который снимала жена Гогашвили, сообщает агентство «Новости-Грузия».
15 июля Сосо Гогашвили опубликовал в соцсети письмо, в котором говорит, что у него есть доказательства фальсификации итогов местных выборов в 2021 году. Он подчеркивает, что «Грузинская мечта» приписала ему много «грязных и дурно пахнущих дел» и больше он этого не позволит.
«Сначала я публично, с телеэкранов, расскажу правду. На местных выборах в октябре 2021 года было дополнительно выявлено и найдено очень много доказательства того, как фальсифицируют выборы и отнимают у вас голоса. Большая часть из этого мне, конечно, была известна и раньше. В этих конкретных выборах я непосредственно столкнулся с грязной системой (из которой ушел) с другой стороны. После долгих раздумий я решил рискнуть и покончить с этим раз и навсегда. Я подготовился психологически и физически, чтобы отвечать перед законом за все то беззаконие, участником которого я был до сих пор. Я провел целый ряд встреч, внутри страны и за рубежом: с дипкорпусом, с международными миссиями, с НПО, со СМИ и так далее. Не скрою, что люди, которые меня слушали и смотрели на представленные мной доказательства, были шокированы увиденным», - пишет Гогашвили.
Аресту Гогашвили предшествовал скандал - два дня назад на проправительственном телеканале «Маэстро» обнародовали аудиозапись редакционного совещания в оппозиционной телекомпании «Мтавари». Из аудиозаписи, которая сделана в ноябре 2021 года, становится понятно, что ведущий программы «Post Factum» Георгий Габуния вместе с двумя журналистами и продюсером планируют сюжет об информаторах спецслужб. При этом в разговоре журналисты называют имя собственного информатора, который уже несколько лет передавал им секретную информацию об операциях СГБ. Им оказался Сосо Гогашвили.
- Иосиф Гогашвили в 2018 году подал в отставку с поста заместителя начальника Службы госбезопасности после того, как во время спецоперации СГБ в Панкисском ущелье погиб 19-летний местный житель Темирлан Мачаликашвили. Молодой человек был застрелен в 2017 году в собственной спальне – он якобы пытался бросить гранату в спецназовца. Гогашвили пришлось уйти со своего поста под давлением общественности и оппозиции. Прокуратура в 2020 году закрыла дело о возможном превышении служебных полномочий во время спецоперации в Панкисском ущелье.
- После ухода из СГБ Гогашвили работал в партии «Грузинская мечта», где возглавлял департамент мониторинга, координации и аналитики, однако в 2020 году покинул и это место работы. После скандала с обнародованием записи прослушки в телекомпании «Мтавари» несколько оппозиционных журналистов сообщили, что подадут на грузинское правительство иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
В Одессе прозвучал взрыв – над городом густой столб дыма
Рано утром в Одессе во время воздушной тревоги прозвучал взрыв, над городом поднимается густой столб темного дыма. По официальным сообщениям, ракета попала в склад. Пострадавших нет. На месте продолжают работать спасатели.
Ракета попала в здание производственно-торговой компании. В результате вспыхнул пожар ориентировочной площадью в тысячу квадратных метров, сообщает оперативное командование «Юг». Сейчас там работают спасатели.
Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук заявил, что пострадавших нет. Охранники склада соблюдали правила поведения во время воздушной тревоги.
По информации оперативного командования «Юг», по Одессе нанесен ракетный удар с использованием самолетов Ту-95 по направлению из Ставрополья.
В результате обстрела города Чугуева в Харьковской области погибли люди
В субботу утром в результате ракетного удара по городу Чугуеву в Харьковской области был частично разрушен жилой дом. Три человека погибли, еще трое пострадали. Также сообщается об обстрелах жилых кварталов в Никополе. На местах продолжаются поисково-спасательные работы.
По сообщению Главного управления ГСЧС в Харьковской области, в результате пожара площадью 40 квадратных метров и частичного обрушения дома пострадали два человека. Из-под завалов спасли еще одного, он госпитализирован.
В результате ракетного удара погибли три человека: двое мужчин 60 и 68 лет и 70-летняя женщина.
Также сообщается об обстрелах жилых кварталов в Никополе. По информации главы военной администрации Днепропетровского района, по Никопольскому района ударили из «Градов». Повреждены 12 пятиэтажных домов, школа и здание ПТУ.
Одна женщина ранена, сейчас она в больнице. Предварительно, два человека находятся под завалами разрушенных зданий.
Поисково-спасательные операции продолжаются.
- Также утром 16 июля ракетный удар пережила Одесса. Снаряд попал в производственный склад. Охранники помещения выжили, спустившись в укрытие во время воздушной тревоги.
По Днепру нанесен ракетный удар. Есть погибшие и раненые
В результате ракетной атаки на Днепр, предварительно, три человека погибли, 16 ранены. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
По данным местных властей, ракеты попали по промышленному предприятию и по оживлённой улице рядом с ним.
Ранее также сообщалось о том, что после одного из обстрелов в Днепропетровской области произошел пожар в поле. Выгорело около пяти гектаров пшеницы.
Взрывы в пятницу вечером также были слышны в Кременчуге Полтавской области. По данным властей, информации о пострадавших пока не поступало.
Кроме того, российские войска нанесли из реактивных систем залпового огня «Ураган» удар по центру Бахмута, есть пострадавшие. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции. По предварительным данным, выпущена одна ракета по центральному рынку, еще две – по жилому кварталу.
В полиции сообщают, что в результате обстрела разрушены помещения на рынке и магазины, ударной волной повреждены окна близлежащего пятиэтажного дома.
В свою очередь пророссийские сепаратисты обвиняют украинскую армию в обстрелах из западного оружия Кировского района Донецка.
Российское Минобороны обстрелы пока не комментировало.
Оперативно проверить информацию в условиях войны невозможно.
Новые санкции ЕС против РФ затронут золото, но не продовольствие
Еврокомиссия рекомендовала включить в седьмой пакет санкций против России запрет на импорт золота, но не вводить ограничительные меры против российской сельхозпродукции. Действующие санкции продлят на полгода и пересмотрят в январе 2023 года. Об этом говорится в сообщении на сайте европейского ведомства.
По данным Bloomberg, новые ограничения могут затронуть более 50 физлиц и юрлиц. Ранее агентство со ссылкой на источники сообщало, что ЕС в рамках седьмого пакета может снять персональные санкции с некоторых россиян.
Главы МИД стран Евросоюза рассмотрят новые ограничения в отношении России в понедельник, 18 июля. Кроме того, на заседании в Брюсселе они обсудят дальнейшую поддержку Киева и вопросы дальнейшего информирования мирового сообщества о последствиях войны России с Украиной.
- С начала войны Евросоюз принял шесть пакетов санкций против Москвы и Минска. Шестой, предусматривающий частичное эмбарго на российскую нефть, был утвержден в начале июня.
Иностранным банкам могут заблокировать выход с рынка России
Министерство финансов России может временно заблокировать иностранным банкам выход с российского рынка до тех пор, пока дочерние предприятия российских кредитных организаций за рубежом лишены возможности нормально функционировать из-за санкций. Об этом заявил замминистра финансов России Алексей Моисеев.
Ранее о необходимости «зеркальных» ответных мер в отношении зарубежных банков говорили представители российской банковской системы, в том числе глава ВТБ Андрей Костин.
Иностранные банки ищут пути выхода с российского рынка с момента начала войны России в Украине и введения Западом жестких санкций. Первой крупной сделкой стала продажа в мае французской Societe Generale ее дочернего Росбанка группе «Интеррос» Владимира Потанина.
Из официальных и неофициальных источников известно о планах еще целого ряда иностранных банковских групп выйти из активов в России, - сообщает «Интерфакс».
В Ереване во время заседания суда умер продюсер Армен Григорян
В Ереване во время заседания суда умер кинопродюсер Армен Григорян, которого обвиняли по делу о публичном унижении национального достоинства. Об этом сообщает Радио Азатутюн.
Григорян потерял сознание в зале суда. Судебные приставы и участники заседания пытались оказать ему первую помощь. Прибывшие сотрудники скорой помощи подтвердили факт смерти 57-летнего продюсера. Что стало её причиной, неизвестно.
Суд должен был рассмотреть вопрос об изменении меры пресечения для Григоряна, который был арестован в середине мая этого года. По версии Службы национальной безопасности Армении, Григорян публично унизил национальное достоинство жителей Ширакской и Араратской долин, поставив под сомнение их этническую принадлежность.
Армен Григорян был членом первой в Армении команды КВН Ереванского медицинского института, которая дважды становилась чемпионом клуба в 1992 и 1994 годах. Продюсер был оппозиционно настроен к нынешним властям Армении и придерживался пророссийских взглядов, сообщает РИА Новости. Григорян имел российское и армянское гражданство.
NASA и «Роскосмос» договорились о перекрестных полетах на МКС
Американское космическое агентство NASA и «Роскосмос» подписали соглашение о перекрестных полетах на МКС. Документ позволит российским космонавтам тренироваться в США и летать на МКС на американских космических кораблях, а астронавтам NASA - на российских в составе так называемых интегрируемых международных экипажей.
Страны считают, что в случае возникновения нештатных ситуаций, связанных с отменой или задержкой запуска российского или американского космического корабля, обеспечивалось присутствие на борту МКС как минимум одного космонавта «Роскосмоса» и одного астронавта NASA для обслуживания российского и американского сегментов станции.
Сейчас интегрируемые экипажи проходят подготовку.
На 21 сентября с космодрома Байконур намечен запуск пилотируемого корабля «Союз МС-22», в экипаж которого войдут космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт NASA Франциско Рубио. Все они тренируются в Звездном городке.
Следующий запуск на МКС должен произойти позже осенью с космодрома NASA на мысе Канаверал в США. Экипаж пилотируемого корабля Crew Dragon будет состоять из американских астронавтов Николь Мэнн и Джоша Кассада, астронавта Японского космического агентства аэрокосмических исследований Коичи Ваката и россиянки Анны Кикиной. Они проходят подготовку в космическом центре NASA в Хьюстоне.
После начала войны России с Украиной США и другие страны Запада ввели санкции против российской космонавтики, а также отказались от сотрудничества в рамках уже действующих проектов. В апреле тогдашний глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заверял, что санкции не затронут работы на МКС.
СМИ: с начала войны в Украине погибли минимум 4 760 российских военных
Русская служба Би-би-си и издание «Медиазона», изучив данные из открытых источников, подсчитали, что с начала вооруженного вторжения в Украину погибли как минимум 4 тысячи 760 российских военных. Это только те потери, которые удалось подтвердить - реальное же число погибших значительно больше, предполагают журналисты.
Отмечается, что количество подтвержденных смертей российских солдат в Украине превысили потери федеральных сил за три года второй чеченской войны: по официальным данным Минобороны РФ, с октября 1999 года по декабрь 2002 года в Чечне были убиты 4 тысячи 572 российских военнослужащих.
Россия начала полномасштабное вооруженное вторжение в Украину 24 февраля. С того дня Минобороны РФ озвучивало число потерь личного состава лишь дважды, последний раз - в конца марта (тогда было заявлено о гибели 1 тысячи 351 человека). По российским законам, сведения о потерях армии во время боевых действий относятся к секретным.
Украинская сторона свои потери также не раскрывает. При этом стороны конфликта, рассказывая о числе погибших военных в стане противника, говорят о десятках тысяч убитых.
«Грузинская мечта» не будет участвовать во внеочередной сессии парламента
Правящая партия «Грузинская мечта» не собирается участвовать во внеочередном заседании парламента. Об этом заявил председатель комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили.
«Команда «Грузинской мечты» не будет участвовать в этом шоу. Соответственно, мы продолжим работать по каждому пункту из 12-ти. Так не получится. Пусть войдут в рабочие группы, мы готовы выслушать их мнение, обменяться позициями. В этих группах и дойдем до кондиции, какие-то вопросы согласуем, какие-то – нет. Никто не сможет заставить нас присутствовать на сессии. Как только объективная необходимость будет объективной, мы перейдем из рабочего процесса в комитеты и на пленарное заседание. Это деловой формат, а не формат шоу», - цитирует Оханашвили SOVA.
Анри Оханашвили выразил сожаление, что «это инструментизируется руками президента Грузии». Именно Саломе Зурабишвили, откликнувшись на просьбу оппозиционных депутатов, созвала внеочередное заседание парламента. Сессию можно будет открыть уже с понедельника, 18 июля. Оппозиционные партии хотят обсудить в парламенте выполнение плана Еврокомиссии из 12 пунктов, что позволит Грузии получить статус кандидата на вступление в ЕС. «Грузинская мечта» выступает против записи сессии.
Редакция «Новой газеты» объявила о запуске журнала «Новая рассказ-газета»
Редакция «Новой Газеты», выпуск которой в России был приостановлен в марте 2022 года, объявила о начале нового проекта. Журнал «Новая рассказ-газета» с аббревиатурой «НО» будет выпускаться в России на бумаге. Материалы журнала уже доступны на его интернет-сайте Novaya.no.
Журнал посвящен общественно-политическим темам. «Если «Новая газета» изучала вопросы власти, войны и мира, коррупции, элиты, то «НО» - это не о власти. Это о нас, об обществе. Почему мы там, где мы есть, и такие, какие есть», - говорится в заявлении редакции.
В первом выпуске журнала - исследования Людмилы Улицкой о тоталитаризме, Андрея Колесникова - о российской идеологии в эпоху Путина, Дмитрия Быкова о литературе во время войны, и другие.
- «Новая газета» выходила в России с 1993 года и была известна своей либеральной позицией и критикой действующей власти.
- После начала войны России против Украины редакция объявила об отказе публиковать новости, касающиеся войны (по новым законам российские СМИ могут публиковать только официальные данные, предоставленные Министерством обороны), а также была вынуждена удалить со своего сайта ряд репортажей из Украины, описывающих положение мирных жителей на воюющих территориях.
- 28 марта 2022 года выпуск «Новой газеты» был приостановлен по решению редакции.
- Некоторые журналиста «Новой газеты» были вынуждены покинуть Россию. Сейчас они выпускают издание «Новая газета - Европа».
Европол раскрыл тайную сеть по переброске мигрантов из Беларуси в ЕС
Европейское международное полицейское агентство (Европол) раскрыло преступную сеть, которая занималась тайной переправкой мигрантов с Ближнего Востока в страны Европы через белорусскую территорию. По делу арестованы одиннадцать человек, проживавших в Германии, Великобритании и Польше. По данным Европола, им удалось нелегально ввезти в Евросоюз 622 человека, каждый из которых платил за «услуги» от 10 000 до 13 000 евро.
Как заявляет следствие, большинство мигрантов были из Ирака. Первым перевалочным пунктом на их пути была Турция. Оттуда они на самолетах прилетали в Москву под видом туристов. Из Москвы их доставляли в Минск или Гродно, а потом через Польшу или Литву - в Германию. В агентстве подчеркивают, что транспортировка мигрантов часто производилась в условиях, опасных для здоровья и жизни.
Расследование вели совместно полицейские Великобритании, Германии, Польши, Литвы и Эстонии. Им удалось установить 99 эпизодов нелегального трафика мигрантов. Доход группы от них может составлять около семи миллионов евро.
- Кризис с притоком мигрантов на белорусско-польскую границу начался весной 2021 года, когда в Беларусь по туристическим визам начали массово прилетать граждане ближневосточных стран, включая Ирак, Сирию и Афганистан.
- Через границу Беларуси с Польшей мигранты пытались попасть в страны Европейского Союза. К концу лета число только задержанных нелегальных мигрантов превысило пять тысяч.
- Польша и Литва отказывались пропускать мигрантов на свою территорию. На границе возникали многочисленные стычки с пограничниками, были случаи применения пограничными войсками оружия.
- Польша, Литва и другие страны ЕС обвинили Беларусь в использовании иностранцев как «гибридного оружия» против Европы.
- Александр Лукашенко не принял эти обвинения и сам обвинил Литву и Польшу в провокациях на границе как мести за то, что Западу не удалось провести летом 2021 года в Беларуси «цветную революцию».
- К зиме кризис был разрешен. Власти Ирака содействовали депортации своих граждан на родину.
- Граничащие с Беларусью страны усилили охрану своих границ и построили на них защитные укрепления, но сотни мигрантов по-прежнему остаются в лагерях Польши и Литвы в ожидании статуса беженца. Международные правозащитные организации в своих докладах сообщают о многочисленных нарушениях прав человека как во время миграционного кризиса, так и в сегодняшних лагерях.
Посол США напомнила, что дела о незаконной слежке в Грузии все еще не расследованы
Посол США Келли Дегнан напоминает о том, что в Грузии все еще не расследованы дела о прослушивании телефонных разговоров не только журналистов, но и дипломатов. Посол сегодня ответила на вопрос журналистов, что она думает о распространении аудиозаписи, которая, возможно, свидетельствует о незаконной слежке за журналистами оппозиционной телекомпании «Мтавари», пишет агентство «Новости-Грузия».
Дегнан сказала, что считает это «напоминанием о том, почему мы так обеспокоены сообщениями о прослушивании телефонных разговоров не только журналистов, но и других лиц в Грузии».
Посол США отметила, что посольство призвало парламент отложить утверждение последнего закона о прослушивании телефонных разговоров из-за его «несоответствия передовой практике и законодательству ЕС».
Дегнан напомнила, что посольство все еще требует полного расследования обнародованных осенью записей, которые касались прослушки Грузинской православной церкви, дипломатов и других людей.
«Я думаю, что это остается предметом беспокойства для всех нас, кто стремится к свободному и открытому обществу в Грузии, где людям не нужно беспокоиться о прослушивании телефонных разговоров, как это происходит в некоторых соседних странах», - заявила Келли Дегнан.
Посол подчеркнула, что свобода СМИ важна для США и должна быть приоритетом для любой демократии.
Дегнан сообщила, что на днях встретилась с представителями Хартии журналистской этики и оценила беседу как «очень отрезвляющий обзор давления, с которым сталкиваются журналисты в Грузии, включая нападения и притеснения». «Единственный путь, чтобы граждане Грузии получали точные новости – это чтобы журналисты могли выходить на улицу и освещать новости, не подвергаясь нападениям, преследованиям или запугиванию», - подчеркнула посол США.
Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся 16 июля в Тбилиси
Главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов встретятся в субботу, 16 июля, в Тбилиси, сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян. Встречу ранее анонсировал президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Завтра состоится встреча глав МИД Азербайджана и Армении. Это первая встреча между министрами, и мы надеемся, что будут результаты», - сказал он на совещании в Баку.
Азербайджан сформировал свою рабочую группу по подготовке мирного договора с Арменией, отметил президент.
«С армянской стороны такой шаг пока не сделан. Я считаю, что хорошим результатом встречи (глав МИД - ИФ) станет формирование такой группы армянской стороной», - добавил Алиев.
«Хотя за первые шесть месяцев этого года были предприняты некоторые шаги по нормализации азербайджано-армянских отношений, реальных результатов, к сожалению, пока нет», - констатировал азербайджанский лидер.
Однако он отметил, что есть и положительные моменты, и привел в пример первую встречу рабочих групп по делимитации границы.
«Мы рассматриваем это как позитивный шаг. (...) Она, конечно, носила ознакомительный характер. Вторая встреча запланирована на следующий месяц, полагаю, что на ней будут обсуждаться практические вопросы. Конечно, мы не ожидаем быстрых результатов от сотрудничества в таком формате, потому что делимитация - это долгий процесс. Но в любом случае этот процесс пошел, можно считать его успешным развитием», - подчеркнул Алиев.
СМИ: директор ЦРУ находится в Армении
Официальный Ереван и посольство США в Армении не подтверждают и не опровергают информацию о том, что директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бёрнс находится в Ереване.
В пресс-службе Службы национальной безопасности (СНБ) Радио Азатутюн сегодня сообщили, что в данный момент не располагают информацией о визите Бёрнса в Ереван.
В пресс-службе посольства США в Армении сообщили, что не комментируют новость о визите главы ЦРУ в Армению, в то же время не опровергнув, что Уильям Бёрнс находится в Ереване.
О том, что Бернс находится с визитом в Ереване, сообщило и российское агентство «Интерфакс» со ссылкой на дипломатические источники.
Президент Грузии подписала указ о созыве внеочередной сессии парламента
Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала указ о созыве с 18 июля внеочередной сессии парламента страны. Как пишет агентство «Новости-Грузия», ранее часть парламентской оппозиции призывала провести внеочередную сессию, чтобы начать работу над реформами, предусмотренными рекомендациями Еврокомиссии для получения Грузией статуса кандидата в ЕС.
Как сообщает корреспондент «Эха Кавказа», на специальном брифинге Зурабишвили призвала к участию в сессии представителей правящей партии и оппозиции.
«Считаю, что важнейший вызов, который стоит сегодня перед нашей страной – 12 рекомендаций Еврокомиссии, которые мы должны выполнить за 6 или 7 месяцев. Думаю, что проведение сессии полностью оправдано», – заявила она.
Между тем спикер парламента Шалва Папуашвили усмотрел в инициативе о проведении сессии «стремление к радикализации». Он также указал, что без поддержки большинства оппозиция не сможет принять ни один закон.
Указ президента уже внесен в парламент и разослан депутатам, сообщает администрация главы государства. В указе Саломе Зурабишвили упоминается, что в соответствии с пунктом вторым статьи 44 конституции Грузии внеочередная сессия парламента должна быть созвана с 18 июля.
Российский оппозиционер Андрей Пивоваров приговорён к 4 годам колонии
Ленинский районный суд в Краснодаре признал оппозиционного политика Андрея Пивоварова виновным в руководстве нежелательной организацией из-за публикаций в фейсбуке и проведения гражданского форума и приговорил к 4 годам лишения свободы. Ему будет 8 лет запрещено избираться в органы госвласти.
Оппозиционера обвинили в сотрудничестве с основанной бизнесменом Михаилом Ходорковским организацией "Открытая Россия". В последнем слове на суде Пивоваров заявил, что дело против него сфабриковано, а доказательства ("показания продажного пропагандиста с НТВ и заказная "экспертиза" от группы шарлатанов") — несостоятельны.
"Народ осознанно, планомерно погружают в апатию, в тяжелый летаргический сон. А на тех, кто не согласен засыпать, кто хочет оставаться гражданином, иметь свое мнение, возбуждают уголовные дела, сажают, выдавливают из страны, запугивают. И несмотря на это я верю, что ситуация в нашей стране изменится. И пускай сейчас тех, кто выступает за будущее, топчут и сажают, я знаю, прогресс не остановить, перемены к лучшему неизбежны, и они не за горами. До встречи в нашей новой, желательной и открытой России. Прорвёмся!" – сказал оппозиционер в последнем слове.
Андрей Пивоваров был задержан в конце мая прошлого года. Сотрудники правоохранительных органов вывели его из самолета в Санкт-Петербурге и доставили на Кубань. Пивоварову была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Уголовное дело против Пивоварова возбудили спустя два дня после того, как организацию ликвидировали. Изначально политику предъявили обвинение в том, что он якобы в Краснодаре сделал репост, связанный с "Открытой Россией", в фейсбуке. Соратники Пивоварова утверждают, что запись была сделана не им. Позже в обвинительном заключении увеличилось число постов, которые вменяют в вину Пивоварову, и прибавилась организация мероприятий.
Находясь в СИЗО, Пивоваров баллотировался по спискам "Яблока" в Госдуму и избран не был.
- ЕС выступал с призывом освободить оппозиционера наряду с другими активистами, которых правозащитники признали политзаключёнными.
Судья по делу Гварамия обвинил посольство США в давлении
Судья Тбилисского городского суда Лаша Чхиквадзе распространил сегодня письмо, в котором обвинил посольство США в давлении из-за дела гендиректора оппозиционной телекомпании «Мтавари».
Чхиквадзе был судьей, вынесшим приговор по делу Ники Гварамия. Гендиректора «Мтавари» приговорили к трем с половиной годам лишения свободы.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», дело Гварамия многие правозащитники расценивают как преследование критической журналистики, оно упомянуто как случай нарушения свободы СМИ в Грузии в резолюции Европарламента от 9 июня.
В своем письме судья Чхиквадзе сообщает, что после оглашения приговора по делу Гварамия, он встречался с представителем посольства США – Кевином Бёрком из департамента юстиции. Он передал вопрос посла Келли Дегнан, которая интересовалась, почему к Гварамия применили крайнюю меру – лишение свободы.
Судья подчеркивает, что расценил вопрос как «требование отчета по конкретному делу».
Чхиквадзе отмечает, что после этого ему было отказано в посещении США, куда он собирался вместе с еще пятью судьями уголовного права для участия в тренинге.
«Эта ситуация была для меня неожиданной. Но на этом все не закончилось, и сейчас некоторые политические силы угрожают мне «санкциями» из-за результатов рассмотрения данного конкретного дела. Я не хочу, чтобы то же самое произошло с моими коллегами-судьями, которым, как видно, придется рассматривать это дело под большим давлением», – сказано в письме Чхиквадзе.
Судья также призвал политические партии, дипломатический корпус, международные и неправительственные организации в Грузии, «воздержаться от оказания давления на суд и позволить судьям осуществлять правосудие в мирной обстановке и принимать решения на основе конституции Грузии, закона и внутренней веры».
Свое письмо судья Лаша Чхиквадзе распространил через телекомпанию «Рустави-2».
Посольство США уже ответило судье Чхиквадзе — посол США Келли Дегнан заявила, что «любое предположение о вмешательстве США в судебный процесс не соответствует действительности».
По словам Дегнан, США уже много лет помогают Грузии в строительстве независимой, беспристрастной и прозрачной судебной системы, которая является «важной частью здоровой демократии».
«Это центральная опора работы, которую мы здесь делаем, чтобы помочь укрепить верховенство закона в Грузии. Это то, на чем мы сосредоточены», – сказала Дегнан.
Суд прекратил уголовное дело в отношении Инала Джабиева и Николая Цховребова
Верховный суд самопровозглашенной республики Южная Осетия прекратил уголовное дело в отношении Николая Цховребова и покойного Инала Джабиева, которые проходили подозреваемыми по делу о покушении на бывшего главу МВД Игоря Наниева.
Как пишет агентство «Рес», приговор был оглашен в ходе судебного заседания в пятницу.
По словам судьи Наны Гагиевой, государственный обвинитель Эдуард Джиоев отказался от обвинения в отношении Николая Цховребова и покойного Инала Джабиева.
Было отмечено, что решение прокурора связано c завершением исследования доказательств, в результате чего предъявленное обвинение не нашло подтверждения.
Судебная коллегия также признала право Инала Джабиева и Николая Цховребова на реабилитацию и возмещение морального вреда.
Было принято решение направить уголовное дело в Генпрокуратуру для проведения предварительного расследования и установления лиц, причастных к совершению преступления.
- 30-летний Инал Джабиев умер 28 августа 2020 года. По официальной версии – по дороге в больницу из изолятора временного содержания, где содержался по подозрению в нападении на главу югоосетинского МВД. Близкие уверены, что молодого человека забили до смерти в ИВС. Об этом говорят и снимки тела молодого человека. Жестоко был избит и задержанный вместе с Джабиевым Николай Цховребов.
- Югоосетинский эксперт Зарина Дзагоева установила, что смерть Джабиева «наступила в результате острой сердечной недостаточности, развившейся вследствие полученной им травмы». В заключении российской экспертизы говорилось, что Джабиев умер не от пыток, а от «прекращения приёма наркотиков». Против судмедэксперта Зарины Дзагоевой было возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий.
- Обвиняемыми по делу Инала Джабиева проходят Ацамаз Наниев и Алан Багаев. Два года судебных слушаний пока не привели к результатам.
- Новый югоосетинский лидер Алан Гаглоев заявил, что дело Инала Джабиева необходимо довести «до логического законного конца».
Из России в Грузию в июне перевели более 230 млн долларов
По информации Национального банка Грузии, в июне текущего года объем денежных переводов из России в Грузию составил 231.44 млн долларов.
Это почти в шесть раз выше показателя за июнь 2021 года (39.08 млн долларов), однако ниже, чем в мае 2022-го (тогда переводы из России достигли рекордного показателя – 313.9 млн долларов).
Общий объем денежных переводов в Грузию в июне составил 427.35 млн долларов. На втором месте после России с большим отрывом идет Италия (35.57 млн долларов). На третьем месте – США (27.66 млн долларов), на четвертом – Греция (18.82 млн долларов), на пятом – Казахстан (17.26 млн долларов).
Как ранее писало «Эхо Кавказа», специалисты считают, что основным фактором роста транзакций из России является массовая миграция из России в Грузию.
Тележурналист Евгений Киселёв объявлен в розыск в России
Министерство внутренних дел России объявило в федеральный розыск тележурналиста Евгения Киселёва. Бывший гендиректор НТВ заявлен подозреваемым по неназванному уголовному делу, следует из базы данных ведомства.
О возбуждении дела против Киселёва не сообщалось. Журналист много лет живёт и работает в Киеве. В апреле 2022 года российское министерство юстиции внесло его первым номером в реестр так называемых физических лиц – иностранных агентов.
Киселёв начинал журналистскую карьеру еще на Гостелерадио СССР, в разное время работал ведущим почти на всех федеральных российских каналах, был главным редактором и генеральным директором НТВ, когда этот канал был в оппозиции российскому правительству. В 2008 году он уехал в Украину.
Путин уволил Дмитрия Рогозина с должности главы Роскосмоса
Президент России Владимир Путин уволил Дмитрия Рогозина с поста главы Роскосмоса. Вместо него руководить госкорпорацией назначен бывший вице-премьер Юрий Борисов. Указы опубликованы на сайте Кремля.
Сам Борисов был уволен с поста вице-премьера за несколько минут до этого. Ранее эту перестановку анонсировали несколько российских газет, ссылаясь на анонимные источники.
Источник газеты "Ведомости" предположил, что Рогозин может быть назначен курировать Донбасс. "Медуза" писала, что он будет делать это на должности в Администрации президента. Газета "Московский комсомолец" без указания источников сообщила, что чиновник может занять руководящий пост на одной из занятых Россией или пророссийскими сепаратистами территорий Украины.
Рогозин возглавил Роскосмос в 2018 году, до этого он был вице-премьером правительства. За время его работы госкорпорация потеряла значительную часть рынка коммерческих пусков в космос, перестала быть монополистом в области доставки космонавтов на орбиту и, после начала войны с Украиной, разорвала сотрудничество с Европейским космическим агентством.
65-летний Юрий Борисов сменил в правительстве Рогозина в 2018 году. Он курировал оборонную промышленность и "Роскомос". В разное время он был заместителем министра обороны, заместителем министра промышленности и торговли, 20 лет служил в армии.
Борисов — доктор технических наук. В 2018 году газета "Коммерсантъ" сообщила, что чиновнику присвоено звание Героя России закрытым указом президента. Источники газеты предположили, что награждение проведено за разработки российским ВПК новых видов стратегических вооружений, о которых Путин рассказал во время послания Федеральному собранию.
Речь тогда шла о гиперзвуковых баллистических ракетах, стратегической ракете с ядерной силовой установкой и беспилотной подводной лодке, способной запустить ядерную торпеду.
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