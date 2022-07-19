«Абааш» предлагает ратифицировать соглашение по госдаче «Пицунда»

Общественная организация ветеранов грузино-абхазской войны 1992 – 1993 гг. «Абааш» призывает поддержать решение властей самопровозглашенной республики Абхазия о ратификации абхазо-российского соглашения о передаче в собственность РФ госдачи «Пицунда».

В заявлении организации говорится, что госдача «Пицунда» со дня создания по настоящее время всегда находилась и находится в ведении специальных служб России.

«Мы внимательно наблюдаем за этой дискуссией, в которой принимают участие и бывшие, и действующие депутаты Парламента Абхазии, члены Общественной палаты, политические и общественные организации республики. К сожалению, эта дискуссия вышла за приемлемые рамки в контексте союзнических отношений с Россией, которая, признав первой независимость Республики Абхазия, взяла на себя бремя по охране наших священных границ по суше и на море, их наиболее уязвимых участков... Международная военно-политическая обстановка вокруг нашей маленькой страны стремительно меняется, угрозы только растут и мы, ветераны Отечественной войны народа Абхазии, как никто другой пониманием, что значит вести войну с превосходящим по численности и военно-техническому оснащению врагом», - цитирует заявление агентство Апсныпресс.

Ветеранов «Абааш» возмущают «политические спекуляции на эту тему и тот факт, что выступающие против ратификации соглашения умышленно вводят в заблуждение наших граждан, распространяя слухи о том, что с объектами госдачи в собственность передается и земля. Это неправда, и это безответственная ложь. Мы не являемся сторонниками власти».

Ветеранская организация считает необходимым ратификацию соглашения как можно в короткие сроки. Обращение подписал председатель «Абааш» Гарри Бигвава.