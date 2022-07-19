Ника Гварамия: «Я сижу здесь, потому что борюсь за европейскую перспективу своей страны»

В Тбилисском апелляционном суде прошло первое судебное заседание по уголовному делу основателя и генерального директора телеканала «Мтавари» Ники Гварамия.

Находящийся в заключении директор оппозиционного канала заявил, что судебный приговор в отношении него отсрочил европейскую перспективу всей страны:

«Судья Чхиквадзе одним приговором подписал отсрочку европейской перспективы. Именно отсрочку, потому что у Чхиквадзе недостаточно власти и ее никогда не будет у всей судебной системы Грузии, чтобы отобрать у нашей страны европейскую перспективу. Ни у Бидзины Иванишвили нет такой власти, потому что это исторический вопрос", - сказал Гварамия.

По его словам, ранее судебный процесс был перенесен вплоть до наступления исторического момента для Грузии (решения о предоставлении статуса кандидата в члены ЕС):

«(Процесс) был отложен на восемь недель, ровно до принятия этого европейского решения. Они закрыли дверь именно в момент прохождения через нее. Господин Чхиквадзе оказался автором этого судьбоносного решения», — сказал Гварамия в суде.

Он считает, что был наказан за то, что борется за европейское будущее Грузии:

«Я сижу здесь, потому что борюсь за европейскую перспективу своей страны… Условно говоря, я не борюсь за Нику Гварамия и за его свободу, я борюсь за эту страну и ее европейское будущее", - сказал Ника Гварамия.

Омбудсмен Грузии Нино Ломджария ранее обратилась к президенту страны Саломе Зурабишвили с предложением помиловать Гварамия. На вопрос журналистов, собирается ли она прислушаться к обращению, президент сказала, что уже ответила на этот вопрос. Ранее Зурабишвили заявила, что не собирается помиловать Нику Гварамия.

Следующее судебное заседание назначено на 4 октября.