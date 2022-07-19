Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что «Национальное движение», «Лело» и «Стратегия Агмашенебели» и сегодня уклонились от работы над рекомендациями Еврокомиссии.

«Проходит заседание в рамках комитета по юридическим вопросам той небольшой рабочей группы, в которой мы обсудили первичные вопросы, далее будет широкое включение представителей гражданского сектора. И сегодня еще раз «Национальное движение» и с ними две партии - «Лело» и «Стратегия Агмашенебели» - уклонились от работы по рекомендациям Еврокомиссии. Вчера нам говорили, что вопросы следует будто бы спешно обсудить, а сегодня они не участвуют в обсуждении этих вопросов, что еще раз показывает нашему обществу, что для них главный партнер не Европа и продвижение вперед, единственная главная цель - это возвращение власти», - заявил Папуашвили.

По его словам, термин «деолигархизация» усугубил желание внести в политику деструктивные настроения со стороны радикальных групп.

«Вопрос деолигархизации есть в рекомендациях по всем трем странам: Молдове, Украине, Грузии. В случае с Украиной речь идет об имплементации существующего закона, так как вы знаете, что в Украине этот закон был принят прошлой осенью и задействован только в мае этого года, поэтому рекомендация - имплементировать. Исходя из этого, мы можем примерно предположить, что может подразумеваться в случае с нашей рекомендацией. Мы обсудили украинский закон, каковы его принципы, как он работает и каковы критерии. Конечно, он имеет преимущество в том плане, что оторван от грузинской политической ситуации», - сказал Папуашвили.