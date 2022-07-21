Келли Дегнан: «Любые разногласия служат только целям России»

Посол США в Грузии Келли Дегнан выступила на мероприятии, посвященном 30-летию установления дипломатических отношений между Грузией и Украиной.

По словам дипломата, сейчас как никогда важно, чтобы Грузия и Украина держались вместе.

«Я рада участвовать в конференции, которая посвящена и укрепляет поддержку Украины и многолетнюю дружбу между Грузией и Украиной. Сейчас как никогда важно, чтобы Грузия и Украина держались вместе против российской агрессии. Обе страны знают, что значит быть оккупированными Россией. Сейчас любые разногласия между Грузией и Украиной служат только целям России», — заявила Келли Дегнан.

По словам Дегнан, официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс вчера подтвердил, что Вашингтон хорошо информирован и с интересом следит за событиями в Грузии.

«Я, как посол США, всегда рада ответить на вопросы. Как представитель США здесь, я всегда хочу ответить на вопросы, которые касаются работы США в Грузии. Мы находимся в Грузии, чтобы поддержать население Грузии и ваши стремления полностью интегрироваться в евроатлантическую семью. Как вы слышали от Неда Прайса, Вашингтон очень хорошо информирован о том, что происходит здесь, в Грузии, с большим интересом следит за новостями и событиями здесь, потому что Грузия является важным партнером США, и мы очень заботимся об успехе этой страны. Именно поэтому мы так тесно и широко поддерживали Грузию в течение последних 30 лет», — заявила Келли Дегнан.