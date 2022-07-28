20-летний житель Тбилиси убит на вечеринке на загородной даче

20-летний парень убит в селе Цхваричамия Мцхетского муниципалитета, сообщает агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на телеканал «Пирвели».

Случай произошел поздно ночью на загородной даче, где компания школьных друзей отмечала день рождения. Гостями вечеринки были до полусотни человек, многие из которых несовершеннолетние.

Убитый – Мириан Кукава, сын известного в Тбилиси врача Нино Вашакидзе. Известно, что ранения ему были нанесены холодным оружием в область сердца.

О задержании нападавшего до сих пор не сообщалось. По предварительной информации, он скрылся с места преступления.

В течение всего дня в отделении полиции Мцхета продолжаются допросы свидетелей и их родителей. Следствие начато по факту умышленного убийства.