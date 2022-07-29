Государственный департамент США публикует отчет об инвестиционном климате за 2022 год, в котором оценивается инвестиционный климат Грузии.

В документе говорится о затянувшихся судебных разбирательствах, о том, что «растет недоверие к способности судебного сектора самостоятельно или своевременно и компетентно разрешать коммерческие споры, а некоторые хозяйственные споры в судебной системе продолжаются годами».

Кроме того, в докладе говорится об отсутствии специализированных судов.

«В Грузии нет интегрированного коммерческого кода. Существует несколько различных законов и кодексов, регулирующих коммерческую деятельность, но нет специализированных судов, таких как коммерческий суд, которые рассматривал бы коммерческие споры», — отмечается в отчете.

«Некоторые компании жалуются на неэффективные процессы принятия решений на муниципальном уровне, пробелы в защите прав интеллектуальной собственности и отсутствие эффективной антимонопольной политики. Есть обвинения в политическом вмешательстве, избирательном исполнении законов и регуляций, включая коммерческие законы, а также обвинения в связи с трудностями в разрешении споров о правах собственности. Правительство Грузии продолжает работать над решением этих вопросов, и, несмотря на оставшиеся вызовы, Грузия имеет высокий рейтинг в регионе как хорошее место для ведения бизнеса», — говорится в документе.

В документе также упоминаются международные санкции, введенные против России: «Национальный банк Грузии и грузинские финансовые институты действуют в соответствии с финансовыми санкциями, введенными в отношении России США и другими странами».

В отчет также включен вопрос о строительстве глубоководного порта Анаклия: «Несмотря на то, что правительство подтвердило свою приверженность строительству глубоководного порта, тендер при подготовке проработок не объявлялся».

В ходе оценки инвестиционной среды в отчет также были отражены акции протеста, в частности - 20 июня 2019 года и 5 июля 2021 года. Отмечается, что в ходе митингов в ряде случаев полиция создавала благоприятную среду для правых экстремистов.