МВД Грузии: Задержан убийца 20-летнего Мириана Кукава

МВД Грузии сообщает о задержании 22-летнего жителя Тбилиси по обвинению в убийстве 20-летнего Мириана Кукава.

Убийство произошло накануне ночью, 28 июля, на даче в поселке Цхваричамия Мцхетского района, после словесной ссоры. Задержанный, который обозначен в материалах дела инициалами Д.Дж., нанес Мириану Кукава удар холодным оружием в область груди, после чего скрылся с места происшествия. По данным СМИ, задержанного зовут Давид Джиджеишвили, передает агентство «Новости-Грузия».

Расследование ведется по статье 108 – «умышленное убийство», которая предусматривает в качестве наказания до 15 лет лишения свободы, сообщает МВД.

Убийство Мириана Кукава, недавно ставшего студентом, произошло на праздновании дня рождения – 18-летия жительницы Тбилиси Кетато Арабули. На даче находились родители девушки, еще несколько взрослых и до 35 молодых людей, в том числе и несовершеннолетние.

Как сообщила адвокат Пикрия Махарадзе, которая также была в качестве гостя в Цхваричамия, конфликт между ребятами из двух районов Тбилиси – «Нахаловки» и Сабуртало - возник буквально из ничего, после того, как кто-то задел другого плечом. За этим последовала потасовка, но «потом все вроде бы как помирились, даже извинились друг перед другом». Убийство произошло всего в паре метров от застолья.

«Они внезапно выскочили наружу и там произошло убийство. Убитый мальчик был из Сабуртало. Предположительно, он и его убийца не были знакомы», - говорит Махарадзе. По словам адвоката, убийца нанес Мириану «всего один удар, точно в грудь». После этого он и еще несколько человек сбежали.

Мириан умер в машине, по пути в больницу, на руках у хозяйки дома Софо Чохели. Она же вызвала полицию, которая опросила свидетелей. Через несколько часов после убийства были задержаны семеро человек – по обвинению в хулиганстве и несообщении о тяжком преступлении. Хозяева дома также передали следственным органам записи с внешних камер наблюдения.