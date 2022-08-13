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В Армении опровергли заявление Баку об обстреле азербайджанских позиций
Министерство обороны Армении опровергло заявление Баку об «обстреле азербайджанских позиций» на границе.
«Заявление министерства обороны Азербайджана о том, что подразделения ВС Армении якобы открыли огонь на различных участках армяно-азербайджанской границы, является очередной дезинформацией», - говорится в сообщении Минобороны Армении.
Обстановка на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна и находится под полным контролем ВС Армении, подчеркнули в ведомстве.
Другие новости дня
Литва поддержала предложение о запрете въезда россиянам в Евросоюз
Литва поддерживает решение властей Эстонии запретить россиянам въезд в страну. В МИД Литвы считают, что визовые ограничения действуют более эффективно, если они принимаются на всесоюзном уровне, сообщает издание BNS.
«Литва последовательно выступает за санкции против агрессивных государств и придерживается позиции, что ограничения работают более эффективно, если они применяются на уровне ЕС», – цитирует BNS заявление представителя МИДа.
Ранее Эстония объявила, что закроет границу для россиян с выданными страной шенгенскими визами. Это решение касается только виз, выданных Эстонией, и не затрагивает визы, выданные другими странами Шенгенской зоны. Однако на следующей неделе правительство намерено обсудить способы, как можно было бы запретить въезд всем гражданам России.
Чехия также поддержала призывы запретить выдачу шенгенских виз россиянам. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский сообщил, что Чехия будет добиваться консенсуса по этому вопросу на встрече глав МИД Евросоюза в конце августа в Праге. Такой запрет может быть включен в очередной пакет санкций ЕС против России.
В югоосетинском медцентре снова открылась «красная зона»
«Красная зона» медцентра самопровозглашенной республики Южная Осетия, закрытая с апреля, вновь открылась 10 августа.
«В инфекционном корпусе медцентра вновь приняли больных с диагнозом короновирусной инфекции. В настоящее время там проходят лечение двое пациентов - восьмимесячный ребенок и женщина 32 года», - сообщила информагентству «Рес» главный инфекционист республики Элеонора Джиоева.
Врач отметила, что состояние больных стабильное, с положительной динамикой.
Ранее глава Югосетпотребнадзора Марина Кочиева сообщала, что в июле в республике наблюдался рост новых случаев заболевания COVID-19. Марина Кочиева предупредила о возможном росте заболеваемости ковидом в Южной Осетии, учитывая сезон отпусков, призвав граждан с симптомами острой респираторной инфекции обращаться за медицинской помощью к участковым врачам.
Иностранный турист погиб после падения в расщелину в горах Сванетии
Иностранный гражданин погиб после падения в расщелину в горах Сванетии на северо-западе Грузии, сообщают СМИ со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями.
Группа из шести альпинистов 12 августа запросила помощь с горы Тетнульди. Операция по их спасению продолжается более суток.
Сегодня утром двух пострадавших иностранцев доставили в больницу на вертолете погранполиции. Один из них получил перелом лодыжки, у другого были синяки и ушибы.
Состояние здоровья еще трех членов группы удовлетворительное, опасность их жизням не угрожает. Тем не менее, пока не ясно, переведены они в безопасное место или же остаются в горах.
Что касается шестого, погибшего альпиниста, его тело поднято из ущелья и доставлено в Местия.
Алхас Квициниа: Я благодарен всем тем, кто верил в нас, кому мы обещали перемены
Алхас Квициниа, освобожденный 12 августа указом президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания от должности руководителя президентской администрации, выступил с обращением к соотечественникам.
«Уважаемые соотечественники! С первого дня нахождения в этой команде, я искренне верил, что мы будем беспокоиться о простых людях, наших гражданах, которые поверили нам. Нужно отметить, что за прошедшее с выборов время было сделано немало полезного для страны. И, тем не менее, на протяжении всего этого времени я видел и обратное.
Вынужден сказать, что на этом фоне я наблюдал и за довольными лицами стремительно богатеющих некоторых руководителей из властного окружения. Я понимал, что доверие к нам народа на фоне всего происходящего становилось меньше и меньше. Но, к моему глубокому сожалению, я не мог повлиять на эти обстоятельства. И вот сейчас, как выяснилось, у главы государства сложилась оценка моей деятельности: «не справился».
Не скрою, мне предлагали различные высокие должности. Но я подхожу к этому вопросу по-государственному. Если я не справился с возложенными на меня обязанностями руководителя администрации президента, то, по логике, я провалю и любое другое направление. Этим и был вызван мой отказ перейти на другую работу. Именно поэтому я и принял для себя решение уйти.
Я благодарен всем тем, кто верил в нас, кому мы обещали перемены. Уверен в том, что эти перемены будут, но это уже другая история. Спасибо всем, с кем мне довелось трудиться на благо моей родины Апсны», - говорится в обращении Квициниа, передает информагентство «Апсныпресс».
В Батуми врачей скорой помощи посадили на мотоциклы
В курортном городе Батуми с сегодняшнего дня неотложную помощь гражданам будут оказывать и медики на мотоциклах, сообщает Минздрав Грузии.
Службе скорой помощи Батуми передали несколько мотоциклов, закупленных Всемирным банком. Работать на них будут медики, прошедшие специальную подготовку.
Как указывают в Минздраве, они смогут гораздо быстрее добраться до граждан, которые оказались на грани жизни и смерти, в том числе – до пострадавших в ДТП.
В ведомстве уверены, что проект поможет повысить эффективность «скорой» на узких улицах, в местах массового скопления людей и курортных зонах.
Спасатели эвакуировали двух травмированных туристов c горы в Сванетии
Спасателям эвакуировали двух травмированных иностранных туристов со склона горы Тетнульди в Сванетии, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.
По данным агентства «Новости-Грузия», группа из шести туристов запросила помощь 12 августа. В тот же день к месту направили отряд спасателей со всем необходимым снаряжением. Сегодня на рассвете двух членов группы доставили на вертолете погранполиции в медицинское учреждение. Их жизням и здоровью ничего не угрожает.
Спасательная операция продолжается. По данным ведомства, трое иностранцев могут передвигаться самостоятельно, а один серьезно травмирован – он упал в ущелье.
Задержанным в Эстонии журналистам «Известий» запретили въезд в ЕС
Сотрудникам «Известий» Ксении Солдатовой и Дмитрию Тимофееву, которых задержали в Эстонии, аннулировали визы и запретили въезд в Евросоюз на три года.
«Виза признана недействительной, решение принято на основании следующих причин: условия и цель предполагаемого пребывания не были распознаны», – цитирует документ газета.
Солдатову и Тимофеева задержали 12 августа во время их поездки на поезде из Нарвы в Таллин. Газета «Известия» утверждает, что они находились в Эстонии в качестве туристов, но «не смогли проигнорировать последние события» и решили подготовить материалы об ограничении выдачи виз россиянам и лишении танка Т-34 статуса памятника.
- 11 августа власти Эстонии приняли решение закрыть границы для россиян с выданными страной шенгенскими визами. Это решение касается только виз, выданных Эстонией, и не затрагивает визы, выданные другими странами Шенгенской зоны. Однако на следующей неделе правительство намерено обсудить способы, как можно было бы запретить въезд всем гражданам России.
В операции по спасению иностранных туристов в Сванетии задействован вертолет
К операции по спасению иностранных туристов в горах Сванетии на северо-западе Грузии привлечен вертолет пограничной полиции. Об этом сообщает сегодня Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
Группа из шести туристов, попавших в беду на горе Тетнульди, вторые сутки дожидается помощи. По предварительным данным, два человека травмированы, у них открытые переломы.
Спасательная операция была начата накануне. Отряд спасателей пешком отправился к месту, однако из-за плохой погоды добраться до пострадавших так и не удалось, пишет агентство «Новости-Грузия». Сегодня на рассвете из Кутаиси в Сванетию вылетел вертолет погранполиции, с помощью которого планируется эвакуировать туристов.
Зеленский предложил россиянам получать статус беженцев в случае угроз
Президент Украины Владимир Зеленский снова призвал Евросоюз отменить визы для россиян, а людям, которых преследуют в России, предложил обращаться за статусом беженцев. Об этом он заявил в своем вечернем обращении в пятницу.
«Должны быть гарантии, что российские убийцы или пособники государственного террора не воспользуются шенгенскими визами, – сказал Зеленский. – Европа не должна превращаться в супермаркет, где неважно, кто заходит, главное, чтобы он платил за товары».
Зеленский отметил, что «есть люди, которым действительно нужна защита, которых преследуют в России и даже могут убить». По мнению президента Украины, они должны получить помощь цивилизованного мира. «Это известные юридические механизмы – через беженство, через просьбы об убежище, через другие возможности помочь и поддержать», – перечислил Зеленский.
Он также поблагодарил Чехию, страны Балтии и другие европейские государства, которые вынесли вопрос о запрете шенгенских виз для россиян на официальный уровень дискуссии. Запрет будет рассмотрен в конце августа на встрече глав МИД Евросоюза в конце августа и может быть включен в очередной пакет санкций ЕС против России.
- Зеленский призвал запретить въезд на территорию западных стран в понедельник, 8 августа. Его предложение поддержали Эстония, Латвия и Финляндия. Германия дала понять, что не согласна с идеей. Еврокомиссия исключила полное прекращение выдачи виз россиянам, так как это противоречит нормам Евросоюза.
- Несколько стран Евросоюза, в том числе Эстония, Латвия, Литва и Чехия, прекратили выдачу туристических виз гражданам России еще до предложения Зеленского. Эстония также объявила о запрете въезжать на свою территорию россиянам, у которых есть шенгенская виза, выданная этой страной.
- Россия вторглась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. В ответ на российскую агрессию Евросоюз принял уже семь пакетов санкций в отношении России. Ни один из них не включает эмбарго на российский газ.
Чехия поддержала запрет на выдачу шенгенских виз россиянам
Чехия – председатель Евросоюза до 1 января 2023 года – поддержала призывы запретить выдачу шенгенских виз россиянам в ответ на вторжение Кремля в Украину. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
«(Россияне) должны понимать, что такая воинственная политика имеет последствия», – заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. Он сообщил, что Чехия будет добиваться консенсуса по этому решению на встрече глав МИД Евросоюза в конце августа в Праге. Такой запрет может быть включен в очередной пакет санкций ЕС против России.
Ранее запретить россиянам въезд на территорию западных стран призвал президент Украины. Его предложение поддержали члены Евросоюза Эстония, Латвия и Финляндия. Также член ЕС Германия дала понять, что не согласна с идеей о запрете виз для всех россиян. «Это война Путина», – сказал канцлер Германии Олаф Шольц.
Еврокомиссия исключила полное прекращение выдачи виз россиянам, так как это противоречит нормам Евросоюза. «Всегда есть группы людей, которым необходимо давать визы. Это гуманитарные случаи, члены семей [граждан стран ЕС], журналисты и диссиденты», – заявила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер.
- Несколько стран Евросоюза, в том числе Эстония, Латвия, Литва и Чехия, прекратили выдачу туристических виз гражданам России еще до предложения Зеленского. Эстония также объявила о запрете въезжать на свою территорию россиянам, у которых есть шенгенская виза, выданная этой страной.
- Россия вторглась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. В ответ на российскую агрессию Евросоюз принял уже семь пакетов санкций в отношении России. Ни один из них не включает эмбарго на российский газ.
Минобороны Эстонии: Балтийское море станет внутренним морем НАТО
Эстония и Финляндия договорились объединить береговую оборону после вступления последней в военно-политический блок НАТО. Это позволит закрыть выход в Балтийское море для российских военных кораблей. Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью газете Iltalehti.
«Дальность эстонских и финских ракет превышает ширину Финского залива», – отметил Певкур. Он сообщил, что на встрече с министром обороны Финляндии они договорились об объединении обороны стран и обмене информацией.
Совместная противоракетная оборона позволит закрыть Финский залив от российских военных кораблей. «Балтийское море станет внутренним морем НАТО, когда к альянсу присоединятся Финляндия и Швеция», – подчеркнул Певкур.
- Швеция и Финляндия решили отказаться от своего нейтрального статуса и присоединиться к НАТО на фоне российского вторжения в Украину. Их вступление в альянс должны одобрить все 30 стран-участниц организации. На 4 августа соглашение о новых членах ратифицировали 23 государства.
- Еще один член НАТО в Балтике, Дания, которая последние тридцать лет не участвовала в оборонной политике Евросоюза, решила к ней подключиться после вторжения России в Украину.
- Выход в Балтийское море имеет также Калининградская область – эксклав России, граничащий с Польшей и Литвой, тоже членами НАТО.
В Польше произошла серьезная экологическая авария
Серьезная экологическая авария произошла на территории Польши. Химикатами оказалась загрязнена река Одер, текущая из Польши в Германию, и ее притоки. В реках массово гибнет рыба. По первым анализам воды, она содержит запредельные концентрации солей ртути. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что химикаты были сброшены в реку умышленно.
Первые признаки загрязнения и гибели рыбы были отмечены еще две недели назад, но польские власти признали факт экологической катастрофы только 12 июля. По словам главы польского управления водных ресурсов Пшемыслава Дачи, из Одера удалено уже 10 тонн мертвой рыбы. Массовая гибель рыбы и живущих в реках животных, например, бобров, отмечается и ниже по течению Одера, в Германии. В западнопольском городе Зелена Гура запрещена рыбалка; в германской земле Бранденбург, примыкающей к польской границе, местных жителей просят не подходить близко к воде и не выгуливать на берегах рек домашних животных.
Германские власти пожаловались, что Польша долгое время не сообщала им о загрязнении рек: они подняли тревогу только когда на гибель рыбы обратили внимание немецкие речники. «Мы видим, что цепочка оповещения, предназначенная для таких случаев, не сработала,» - заявил представитель германского Министерства окружающей среды Кристофер Штольценберг.
К ликвидации последствий загрязнения привлечены силы польской армии. Однако, по словам Матеуша Моравецкого, масштаб загрязнения настолько силен, что на восстановление экосистемы могут уйти годы. Премьер-министр пообещал, что виновные не останутся безнаказанными, но не назвал ни одного подозреваемого.
После 44-дневной войны в Армении пропали без вести 303 человека - Красный Крест
Уже бывшая жительница села Тагасер Гадрутского района Нагорного Карабаха Катя Будагян со слезами на глазах показывает фотографию мужа и 19-летнего сына.
Несколько оставшихся в телефоне фотографий - это все, что осталось от их дома. Ее муж Николай Айкян погиб на второй день войны, а сын Арег Айкян пропал без вести.
«27-го, в 7 часов утра, наше село уже было обстреляно, в то же самое время, что и на передовой, то же самое началось и в нашем селе. Мы еще не проснулись, мы проснулись от тех звуков, в деревне уже были раненые, дом был в дыму, стекла разбиты, мы даже не успели спуститься в подвал», - сказала Катя Будагян.
Эта история Кати Будагян, около 30 лет преподававшей армянский язык и литературу в своем селе под Гадрутом, является одной из сотен историй о пропавших без вести армянских военнослужащих. Спустя почти два года после окончания 44-дневной войны у родственников до сих пор нет никаких известий о том, были ли их сыновья убиты, взяты в плен или, может, прячутся где-то в лесах, на что и сегодня надеются некоторые из них.
По данным, опубликованным вчера армянским офисом Международного комитета Красного Креста, после 44-дневной войны в Армении без вести пропали 303 человека. Комитет собрал эти данные непосредственно у родственников пропавших без вести.
Официальные данные Армении заметно отличаются.
По данным «Фонда страхования военнослужащих», компенсации предоставлены семьям 195 человек, признанных безвестно отсутствующими. Безвестно отсутствующим считается военнослужащий, семья которого обращается в суд при отсутствии у нее сведений о нем в течение шести месяцев, и суд признает военнослужащего безвестно отсутствующим. Помимо этих 195, компенсацию получают еще 70 семей военнослужащих. Эти 70 военнослужащих считаются пропавшими без вести, поскольку до сих пор по решению суда не получили статус безвестно отсутствующих.
То есть, всего в фонде есть информация о 265 пропавших без вести.
У Следственного комитета (СК) другие данные. Сегодня в СК Радио Азатутюн сообщили, что после 44-дневной войны пропавшим без вести считается 291 гражданин Армении.
Это примечательно, поскольку Следственный комитет в январе этого года опубликовал информацию о 220 пропавших без вести. Затем в феврале в ходе правительственного часа в парламенте премьер-министр Никол Пашинян говорил о 217 пропавших без вести.
«После 44-дневной войны у нас есть 217 человек, местонахождение которых неизвестно, и достигнута договоренность о сотрудничестве в вопросе выяснения судьбы пропавших без вести», - сказал Пашинян.
Но если сокращение числа пропавших без вести с 220 до 217 понятно, поскольку, например, останки погибших находятся и данные лица уже причисляется к погибшим, исключаясь из списка пропавших без вести, то возникает вопрос, как может число пропавших без вести расти.
В Следственном комитете пообещали прояснить этот вопрос позже.
Согласно данным, обнародованным в конце июня министром внутренних дел Нагорного Карабаха Кареном Саргсяном, в Нагорном Карабахе после войны пропавшими без вести считаются 53 человека, из них 33 - военнослужащие, 20 - гражданские лица.
Журналистка пожаловалась на председателя «Грузинской мечты» из-за сексистких выражений
Журналистка оппозиционного телеканала «Мтавари» Натали Джахуташвили пожаловалась на председателя правящей партии «Грузинская мечта», депутата Ираклия Кобахидзе из-за сексистких и оскорбительных выражений чиновника в ее адрес.
Жалобу в совет по этике парламента Грузии внесла организация «Медиа-омбудсмен», которая представляет интересы Джахуташвили, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Ираклий Кобахидзе нарушил правила, установленные регламентом парламента Грузии, и кодекс этики депутата парламента Грузии, используя оскорбительные и сексистские выражения в отношении Натали Джахуташвили», - говорится в заявлении организации.
25 июля Кобахидзе в нелицеприятных выражениях ответил Джахуташвили, которая хотела услышать его мнение по поводу очередного обвинения со стороны депутаты Верховной Рады Украины Давида Арахамия.
Отвечая на вопрос, являлся ли его отец сотрудником советского КГБ, как это утверждает украинский депутат, Кобахидзе сказал, что журналистка «потеряла человеческое, женское лицо», что ей следует «почистить свой рот», а также велел «убраться» с брифинга.
В Черногории неизвестный открыл стрельбу, погибли 11 человек
В городе Цетине в Черногории вечером в пятницу неизвестный открыл стрельбу на оживленной улице. Погибли 11 человек, госпитализированы шестеро раненых. Среди убитых и пострадавших есть дети. Нападавший погиб. Был ли он убит при задержании или застрелился сам, не сообщается.
По сведениям полиции, нападавший - 34-летний местный житель. Предположительно, стрельбе предшествовала семейная ссора.
Отмечается, что стрелок некоторое время не давал автомобилям полиции и скорой помощи подъехать к месту происшествия. При попытке его задержания был ранен один полицейский.
В Нью-Йорке совершено нападение на писателя Салмана Рушди
В Нью-Йорке совершено нападение на британского писателя Салмана Рушди. Неизвестный подбежал к Рушди с ножом, когда тот готовился начать свою лекцию. Нападавший нанес писателю ножевые ранения. Его задержали.
Рушди доставили в больницу на вертолете, о его состоянии пока не сообщается. Западные информагентства со ссылкой на полицию Нью-Йорка передали, что писатель был ранен в шею.
Салман Рушди, которому сейчас 75 лет, родился в Индии. Вышедший в 1988 году его четвертый роман «Сатанинские стихи» многие мусульмане сочли богохульным и оскорбляющим пророка Мухаммеда. В Иране, где роман был запрещен к печати, в 1989 году тогдашний верховный лидер страны аятолла Хомейни издал фетву, призывающую покарать писателя смертью. За убийство Рушди была назначена награда в 3 млн долларов.
Угроза жизни Рушди привела к тому, что Великобритания и Иран прервали дипломатические отношения в марте 1989 года и с тех пор Рушди вынужден жить под охраной полиции. Иран заявил, что не будет ни исполнять, ни отменять фетву, когда восстановил связи с Лондоном через девять лет, утверждая, что только Хомейни, который умер в 1989 году, имел право аннулировать ее.
- Салман Рушди - лауреат Букеровской премии за роман «Дети полуночи», литературной премии Коста, командор французского ордена искусств и литературы. В 2007 году королева Великобритании Елизавета II присвоила Рушди рыцарский титул за заслуги перед литературой. В своих книгах Рушди поднимает вопросы существования ислама в современном мире, самоидентификации мусульман и эмигрантов. С 2000 года Рушди живет в США.
Черногория потребовала от российского дипломата покинуть страну
Министерство иностранных дел Черногории объявило персона нон грата сотрудника российской дипломатической миссии, сообщает, в частности, газета Vijesti со ссылкой на информацию ведомства.
Имя дипломата не называется, не указаны и конкретные причины, по которым принято решение. При этом отмечается, что его высылают в связи с деятельностью, нарушающей Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.
Послу России в Черногории Владиславу Масленникову вручена официальная нота. Дипломат должен будет покинуть страну в течение семи дней, говорится в документе.
В МИД России в пятницу заявили, что Москва примет ответные меры. «Россия даст соответствующий ответ», - ответили в ведомстве агентству ТАСС на вопрос о возможных шагах.
- Черногория после начала войны с Украиной присоединилась к санкциям Евросоюза против России. С конца февраля Подгорица дважды высылала российских дипломатов - одного в конце марта, четверых - в начале апреля. Всего, по подсчетам РБК, с начала года к началу августа западные страны выслали свыше 550 российских дипломатов.
В «ДНР» 15 августа начнется суд над иностранными пленными
Власти самопровозглашенной «ДНР» объявили, что 15 августа начнется суд над иностранными гражданами, предположительно, воевавшими на стороне Украины и попавшими в плен. Перед судом предстанут пятеро граждан Великобритании, Швеции и Хорватии. Если вина подсудимых будет доказана, по законам самопровозглашенной республики им грозит наказание вплоть до смертной казни, моратория на которую в «ДНР» нет.
Как сообщает «Интерфакс», судебное заседание будет закрытым. Подсудимые - гражданин Швеции Матиас Густавссон, Хорватии - Векослав Пребег, а также подданные Великобритании Джон Хардинг, Эндрю Хилл и Дилан Хили. Их обвиняют в наемничестве, подготовке к террористической деятельности, совершении действий, направленных на насильственный захват власти и изменение конституционного строя «ДНР», и пособничестве в вербовке других наемников.
Российские ресурсы ранее распространили видео, на котором Эндрю Хилл в камуфляжной форме без знаков отличий, с забинтованными головой и рукой, дает признательные показания в наемничестве. МИД Великобритании резко осудил публикацию, назвав неприемлемой эксплуатацию военнопленных и гражданских лиц в пропагандистских целях. Европейский суд по правам человека требовал от России вмешательства в дело пленных, однако получил ответ, что Российская Федерация больше не исполняет решения ЕСПЧ, а судьбой пленных должны заниматься власти «ДНР», чью независимость Россия признает.
Дилан Хили, повар по профессии, по сообщениям прессы, не принимал участия в боевых действиях: он был волонтером и осуществлял гуманитарные миссии. Джон Хардинг, как сообщается, был парамедиком полка «Азов».
- Еще один пленный, обвиняемый в наемничестве, британец Пол Ури, задержанный вместе с Хили, скончался в плену 15 июля. По словам его близких, он работал в Украине волонтером по раздаче гуманитарной помощи, и не мог бы быть наемником в силу возраста и многочисленных болезней.
- Ранее, 9 июня, суд в Донецке приговорил к смертной казни трех иностранцев, воевавших в составе ВСУ: британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Брагима Саадуна. Суд признал их виновными в наемничестве, хотя все трое иностранцев официально служили в ВСУ по обычному контракту, который заключили задолго до начала военного вторжения России в Украину. С точки зрения международного права они должны считаться не наемниками, а военнослужащими, и подпадать под защиту Женевской конвенции как военнопленные.
В Ингушетии фонд помощи малоимущим закупил бронекомплекты
Национальный фонд развития Ингушетии закупил бронекомплекты для бойцов ингушского ОМОН, воюющих в Украине. Об этом сообщила местная газета "Ингушетия". Ранее фонд помогал малоимущим и погорельцам.
Двадцать бронекомплектов, купленных на средства фонда, включают в себя бронежилеты, каски, наушники, микрофоны и аптечки. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил, что средства на покупку бронекомплектов для ОМОН фонд выделил по его личному распоряжению.
Национальный фонд развития Ингушетии был создан в период пандемии для поддержки малоимущих семей. Ранее фонд занимался закупкой мяса для малоимущих семей к мусульманским праздникам, а также помогал в приобретении медицинских материалов для больниц, оказывал помощь в восстановлении пострадавших от пожаров квартир.
Правительство РФ не разрешило кинотеатрам показывать пиратские фильмы
Российское правительство не разрешило сетям кинотеатров показывать пиратские копии фильмов. С такой инициативой к государству обращалась Ассоциация владельцев кинотеатров. После прекращения работы западных кинокомпаний на российском рынке у кинозалов резко снизилась выручка. Государственное агентство ТАСС спрогнозировало закрытие 70 процентов залов к осени.
Об отказе в праве на показ фильмов 12 августа сообщило со ссылкой на анонимные источники издание "Бюллетень кинопрокатчика". Вместо этого принято решение выделить кинотеатрам прямую финансовую помощь. Но пока неизвестно, когда именно она дойдёт до бизнеса. Скорее всего речь идёт о конце 2022 — начале 2023 года.
После начала войны и ухода западных компаний падение выручки российских кинотеатров составило 70 процентов, следует из материала ТАСС. Член ассоциации владельцев кинотеатров Михаил Малахов объясняет это тем, что основную часть выручки залам давали блокбастеры.
Другой член ассоциации рассказал агентству, что закрыты уже 35 процентов залов. Остальные кинотеатры пытаются заменить голливудское кино старыми фильмами и картинами из стран Азии и Африки.
- В начале июля спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что в целях сохранения киносетей в России могут рассмотреть возможность принудительного лицензирования кинопродукции.
Югоосетинский президент уволил главу Минобороны и его заместителя
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев уволил главу Минобороны Владимира Пухаева и его заместителя Игоря Алборова.
«В связи с инцидентом, связанным с избиением сотрудниками Минобороны гражданина Южной Осетии, по решению президента от занимаемых должностей освобождены и.о. министра обороны Владимир Пухаев и замминистра обороны по работе с личным составом Игорь Алборов», – говорится в сообщении пресс-службы югоосетинского лидера.
4 августа на территории цхинвальского Многопрофильного медицинского центра сотрудниками Минобороны в камуфлированной форме и масках был избит житель Цхинвали Азамат Джигкаев, которого впоследствии увезли в неизвестном направлении на служебном автотранспорте.
- Владимира Пухаева министром обороны назначил экс-президент Анатолий Бибилов 18 апреля текущего года – за десять дней до второго тура президентских выборов, в котором победу одержал Алан Гаглоев.
Reuters: Казахстан будет продавать часть своей нефти через Азербайджан и Грузию
Казахстан изучает возможность поставок нефти через Азербайджан и Грузию. Как пишет Reuters со ссылкой на информированные источники, соответствующие предварительные переговоры госкомпания «Казмунайгаз» ведет с азербайджанской SOCAR.
Речь идет о прокачке 1,5 млн тонн нефти в год по трубопроводу Баку–Тбилиси–Джейхан, который прокачивает топливо в турецкий порт Джейхан в Средиземном море.
Окончательного соглашения стороны могут достичь в конце августа, а поставки начнутся в сентябре, сообщили собеседники агентства.
Стороны планируют, что еще 3,5 млн тонн нефти из Казахстана в следующем году начнут поступать по нефтепроводу из Баку в грузинский порт Супса, рассказали два источника Reuters.
Агентство указывает, что запланированный объем прокачки будет незначителен по сравнению с тем объемом нефти, который Казахстан поставляет на мировой рынок через российский Каспийский трубопроводный консорциум (КТК).
В частности, оба маршрута способны прокачать немногим более 100 тыс. баррелей ежесуточно, это составляет 8% от объемов российского КТК, отмечает Reuters.
Отметим, что прокачка нефти по трубопроводу Баку-Супса остановлена с весны текущего года. Вся азербайджанская нефть направляется на экспорт по более мощному трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан.
Оппозиция: россияне массово скупают недвижимость в Грузии
Оппозиционная партия «Единое национальное движение» заявляет о том, что россияне массово скупают в Грузии недвижимость. По словам одного из лидеров партии Левана Хабеишвили, за шесть месяцев 2022 года граждане РФ приобрели 3245 объектов недвижимости. Кроме того, 16 480 россиян получили вид на жительство, а более 6500 зарегистрировали в стране свой бизнес.
«Это опасно для безопасности нашей страны в условиях, когда правительство Грузии ничего не контролирует. Эти люди никак не ограничены, и мы не знаем, нарушают ли они Закон об оккупации», – заявил Хабеишвили.
«Единое национальное движение» предлагает властям ограничить срок пребывания российских туристов одним месяцем, ввести ограничения на приобретение недвижимости и ведение предпринимательской деятельности. Кроме того, Хабеишвили призывает пускать в страну только тех, кто на границе признает территориальную целостность Грузии, передает СОВА.
Как сообщалось ранее, Россия продолжает занимать первое место среди стран, из которых в Грузию приезжают туристы. В июле Грузию посетили более 156 тысяч граждан РФ.
Растущую экономическую зависимость Грузии от России отметила в своем исследовании НПО «Международная прозрачность – Грузия». По мнению экспертов, значительный рост импорта, объемов денежных переводов из России и рост числа компаний, учрежденных в Грузии гражданами РФ, повышают риск того, что Грузия может быть использована для обхода антироссийских санкций.
При этом ряд грузинских оппозиционных партий требует ввести визовый режим для граждан России.
В Подмосковье пресекли производство контрафактной газировки «Натахтари»
Сотрудники российской полиции ликвидировали в Подмосковье цех по изготовлению контрафактного газированного напитка под видом грузинского бренда «Натахтари». Об этом сообщают российские СМИ.
По информации официального представителя МВД России Ирины Волк, изъято более 500 тыс. бутылок поддельного напитка.
«Установлено, что производство располагалось в помещении бывшего коровника на территории городского округа Шаховская. Десять приезжих из Средней Азии в круглосуточном режиме добавляли в воду химические вещества, после чего газировали и разливали напиток в оклеенные этикетками стеклянные емкости. Готовая продукция реализовывалась через крупные оптовые продовольственные базы», – сказала она.
По словам Волк, изъято свыше 500 тыс. бутылок, а также производственное оборудование. По данному факту возбуждено уголовное дело (ст. 171.1 и 180 УК РФ).
«Задержан один из подозреваемых в организации незаконного бизнеса», – добавила представитель ведомства. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности.
- Грузинская компания «Натахтари» (АО «Ломиси») производит лимонад и пиво, экспортируя продукцию в 23 стран мира.
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