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На Дунае из-за обмеления стали видны суда, затонувшие во Вторую мировую. Их несколько десятков
В результате резкого падения уровня воды в Дунае, ставшего следствием крупнейшей за последние годы засухи в Европе, неподалёку от речного порта Прахово в Сербии на поверхности оказались остовы затонувших во время Второй мировой войны германских военных судов. На некоторых из них может находиться взрывчатка, сообщает Reuters.
Десятки судов нацистской Германии затонули или были потоплены в Дунае в 1944 году. Речь идёт об остатках германского Черноморского флота, который нацисты пытались вывести через Дунай после того, как советские войска взяли под контроль черноморские порты.
Всего в районе Прахово сейчас видны более 20 остовов германских судов. Как само обмеление реки, так и угрозы взрывов создают препятствия для судоходства. Сейчас доступный фарватер сократился в районе Прахово до 100 метров, в обычные времена он почти в 2 раза больше.
В марте власти Сербии выписали тендер на то, чтобы извлечь из воды затонувшие суда вместе с боеприпасами и взрывчаткой. Стоимость этой операции тогда оценивалась в 29 млн евро. Не сообщается, воспользуются ли власти нынешней ситуацией, чтобы ускорить операцию.
Многие страны Европы этим летом переживают аномальную жару, которую специалисты считают одним из проявлений глобального изменения климата. Одно из последствий жары - обмеление многих рек Западной, Центральной и Южной Европы. Уровень Дуная сейчас во многих местах самый низкий за последние 100 лет.
Другие новости дня
В югоосетинском КГБ заявили, что местные жители помогают нарушителям де-факто границы
В Комитете государственной безопасности самопровозглашенной республики Южная Осетия призвали местных жителей к сотрудничеству по охране де-факто границы и пресечению попыток ее нарушения.
В ведомстве утверждают, что жители оказывают содействие нарушителям, «предоставляя им информацию о маршрутах движения и скрытого обхода пограничных нарядов».
По информации КГБ, ряд таксистов за денежное вознаграждение доставлял нарушителей к месту перехода разделительной линии или вывозил их вглубь территории Южной Осетии.
В пограничной службе КГБ напомнили об уголовной ответственности за пособничество при совершении противоправных действий.
Отметим, что накануне югоосетинский Совбез принял решение упростить режим пересечения де-факто границы для жителей Ахалгорского и Джавского районов. При этом несколько граждан Грузии, задержанных ранее по обвинению в нарушении де-факто границы, все еще остаются в цхинвальской тюрьме.
Глава МВД Грузии назвал абсурдом скандальные обвинения Сосо Гогашвили
Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури назвал абсурдом и ложью обвинения, озвученные в его адрес бывшим заместителем главы Службы государственной безопасности (СГБ) Сосо Гогашвили.
Задержанный в середине июля по обвинению в разглашении данных спецслужб Гогашвили утверждает, что Гомелаури угрожал ему задержаниями и физической ликвидацией членов семьи, если он «не замолчит». По словам адвокатов, несколько раз подсудимого выводили в душевую пенитенциарного учреждения №12, где он разговаривал с Гомелаури по мобильному телефону.
«Конечно же, это абсурд и ложь. Никакого контакта не было. Тот, кто меня знает, знает, что для меня значит семья и не только моя семья, но и наших знакомых. Даже семью врага я уважаю и никогда бы не пошел на такое по отношение к кому-либо, чтобы угрожать уничтожением семьи и так далее», – заявил Гомелаури.
При этом он добавил, что до знакомства с ним Гогашвили «ничего не представлял» и «всего добился» только с его помощью. По словам Гомелаури, в 2013 году он лично просил Ираклия Гарибашвили, который тогда был министром внутренних дел, повысить Гогашвили и перевести «под его кураторство», а впоследствии «неоднократно защищал его от команды».
Как пишет агентство «Новости-Грузия», глава МВД добавил, что теперь его «просто смешат» заявления Гогашвили, и он «очень ждет», когда бывший замглавы МВД обнародует обещанный компромат на него – записи разговоров.
Премьер Армении сообщил о росте товарооборота с Грузией
Товарооборот между Арменией и Грузией в январе-июле текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, значительно вырос. Об этом сообщил глава армянского правительства Никол Пашинян на церемонии открытия нового «Моста дружбы» на границе двух стран.
По его словам, армяно-грузинские торгово-экономические отношения имеют большой потенциал.
«Грузия, как транзитная страна, имеет большое значение для Армении с точки зрения энергоресурсов, связи, надежного и безопасного снабжения», – отметил Пашинян.
По информации Грузстата, в январе-июле прошлого года товарооборот между Грузией и Арменией составил 397.9 млн долларов, в январе-июле текущего – 593.5 млн долларов (рост 49%). При этом экспорт грузинских товаров в Армению достиг 251.5 млн долларов за первые семь месяцев 2022 года (рост 96.3%), а импорт из Армении составил 342 млн долларов (рост 25.6%).
«Важные истории»: Сотням бойцов 64-й бригады не дают уволиться. Бригада стала известна после событий в Буче
Из 64-й отдельной мотострелковой бригады российской армии, участвующей в войне в Украине и получившей известность в связи с гибелью мирных жителей города Буча, в последние месяцы пытаются уволиться около 700 контрактников, однако командование отказывается выводить с территории Украины даже тех военных, у кого контракт с армией истёк. Это утверждает издание "Важные истории" со ссылкой на самих военнослужащих, связавшихся с редакцией.
Военные также обвиняют командиров в том, что они отдавали им приказы стрелять по мирным жителям и занимаются мародёрством.
Ранее "Важные истории" опубликовали расследование о событиях в Андреевке под Киевом, основанное, помимо прочего, на словах контрактника Даниила Фролкина, служившего в 64-й бригаде (ему удалось уволиться из армии). Ряд сослуживцев Фролкина, как пишет издание, подтвердили его слова, а также рассказали, что им не дают уволиться со службы. Несколько военных назвали в числе тех, кто игнорирует рапорты контрактников, заместителя командира бригады подполковника Андрея Прокурата. Фролкин ранее обвинил его в приказах о расстреле мирных жителей.
Несколько собеседников "Важных историй" также подтвердило рассказы Фролкина о стрельбе по мирным жителям и мародёрстве. Реакции Минобороны России на статью "Важных историй" пока нет.
Ранее сообщалось о ряде случаев давления на военнослужащих, заявивших о желании разорвать контракт, чтобы не участвовать в войне. Утверждается, в частности, что в Луганской области фактически под стражей удерживали около 10 таких российских военных.
Российские власти утверждают, что в так называемой спецоперации участвуют только офицеры и бойцы-контрактники. Поскольку официально боевые действия не являются войной, контрактники имеют право подавать рапорты как о неучаствии в "спецоперации", так и о досрочном увольнении из армии.
64-я отдельная мотострелковая бригада из Хабаровского края – российское подразделение, военнослужащие которой в марте 2022 года присуствовали в оккупированной тогда Буче. Украинские власти и Международный уголовный суд расследуют многочисленные подозрения в убийствах российскими военными мирных жителей, мародёрстве и других преступлениях. Радио Свобода недавно опубликовало расследование о потерях среди военнослужащих бригады. По ряду утверждений, речь идёт о десятках и даже сотнях военных.
В июне россияне вывели за рубеж максимум валюты с 2018 года
В июне 2022 года россияне перевели в иностранные банки 4,7 миллиарда долларов. Это максимальное значение с 2018 года – с начала публикации такой статистики Центральным Банком России. О ситуации рассказывает РБК.
Выведенная сумма составляет 10% от общего объёма средств на зарубежных счетах россиян: на 1 июля они официально хранили там 44,7 миллиарда долларов. По сравнению с маем 2022 года, объём выведенных средств увеличился более чем в три раза.
Предыдущий рекорд был зафиксирован в феврале 2022 года. В месяц российского вторжения в Украину россияне вывели за рубеж 4,3 миллиарда долларов. Все цифры приведены с учётом среднего курса доллара за отчётный месяц.
Управляющий директор "Газпромбанк Private Banking" Егор Сусин считает, что всплеску переводов на иностранные счета способствовало два фактора. Во-первых, размещение долларов и евро на внутреннем рынке стало невыгодным. Во-вторых, Банк России смягчил ограничения по переводам за рубеж, которые были введены после вторжения России в Украину.
- Россия вторглась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Уже в начале марта Центральный Банк России ввёл жёсткие ограничения на оборот валюты внутри страны и на её вывод за границу.
- Всего с начала 2022 года, по данным ЦБ, средства россиян на валютных счетах сократились на 19,4 миллиарда долларов – более чем на 20% от общего объёма хранимой валюты. При этом объём наличной валюты на руках у населения вырос на 11,5 миллиарда долларов, а объём средств на зарубежных счетах – на 14,1 миллиарда долларов.
Москва признала смену командующего Черноморским флотом
Начальник Военно-морской академии Виктор Соколов в пятницу сообщил, что назначен временно исполняющим обязанности командующего российским Черноморским флотом. Об этом пишут российские агентства.
О том, что у флота сменился командующий, российские СМИ сообщали ещё 2 дня назад, тогда же утверждалось, что вице-адмирал Соколов уже был представлен членам военного совета флота. Официального подтверждения этой информации до сегодняшнего дня не было.
Во главе Черноморского флота, который непосредственно участвует в боевых действиях против Украины, он сменил Игоря Осипова, назначенного ещё до войны.
О возможной отставке Осипова СМИ начали писать вскоре после гибели в апреле флагмана флота – ракетного крейсера "Москва". Осипов долгое время после этого события не появлялся на публике, однако 19 июня всё же пришёл на выпуск в Нахимовском училище в аннексированном Севастополе.
В конце июля, в День ВМФ, предположительно беспилотник нанёс удар по зданию штаба флота в Севастополе. Ущерб был незначительным, однако из-за инцидента российские власти отменили праздничные мероприятия ко Дню ВМФ и ввели в городе повышенный уровень террористической угрозы.
9 августа произошли взрывы на авиабазе в Новофёдоровке под городом Саки. Минобороны России отрицало существенный ущерб, однако на спутниковых снимках видно, что авиатехника серьёзно пострадала в результате взрывов. После этого события в телеграм-каналах вновь появились сообщения о возможной – или уже состоявшейся – отставке Осипова, называлось и имя Соколова как его преемника.
Источники, сообщившие о ней 17 августа, не уточняли, что Соколов назначен в качестве врио, и не говорили о том, что стало причиной отставки Осипова. То, что смена командующего была произведена фактически в секрете, без публичных мероприятий, источник РИА "Новости" объяснил "специальной военной операцией" России против Украины, в условиях которой "никто не обязан публично сообщать о таких назначениях". В открытом доступе также нет указа президента о назначении Соколова.
- Флагман Черноморского флота России крейсер "Москва", принимавший участие в войне с Украиной, затонул 13 апреля 2022 года. Военное командование Украины и Пентагон сообщили, что корабль был поражён украинскими ракетами. Российская сторона это отрицает, называя гибель крейсера следствием пожара, который привёл к детонации боеприпасов.
- После гибели крейсера Минобороны отчиталось об одном погибшем и 27 пропавших без вести военнослужащих, находившихся на крейсере. Впоследствии погибшими были признаны ещё двое матросов.
На границе Грузии и Армении открыли «Мост дружбы»
На грузино-армянской границе, на территории пункта пропуска «Садахло-Баграташен» состоялась церемония открытия «Моста дружбы» через реку Дебет.
Участие в церемонии приняли премьер-министры Грузии и Армении –Ираклий Гарибашвили и Никол Пашинян.
По словам грузинского премьера, «Мост дружбы» олицетворяет собой сотрудничество и дружбу Армении и Грузии.
«Хочу отметить, что мост будет полезен не только для граждан и гостей Армении и Грузии, но и приобретает стратегическое значение, как важная часть международной магистрали Восток-Запад.
160-метровый четырехполосный мост современных стандартов и параметров, совместно построенный на территории двух государств, является уникальным проектом в регионе. В результате его ввода в эксплуатацию в два раза возрастет пропускная способность на границе, повысится качество безопасности дорожного движения, как для граждан и гостей двух стран, так и для транзитных транспортных средств. Это, в свою очередь, будет способствовать дальнейшему укреплению торгово-экономических отношений», – заявил Ираклий Гарибашвили.
О решении построить «Мост дружбы» Армения и Грузии объявили в 2018 году. Сроки реализации проекта дважды переносились. Сперва начало работ отложили по техническим причинам, а позже им помешала пандемия коронавируса и военное положение в Армении.
На строительство моста Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил кредит в размере 7,4 миллионов евро. Половину займа обязуется выплатить Ереван, а половину – Тбилиси.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», протяженность «Моста дружбы» – 160 метров. Он представляет собой два отдельных моста в оба направления, ширина каждого из которых составляет 11,85 метра. С обеих сторон есть пешеходные тротуары шириной 2,4 метра.
В проекте участвовали международные строительные и надзорные компании. Строительство моста велось иранской Tunnel Sadd Ariana, а надзор осуществляли две корейские фирмы — JV of Soosung Engineering Co., Ltd и Korea Consultants International Co.
Существующий мост, построенный возле пограничного пункта в 1960-х годах, по обоюдному решению сторон будет использоваться в качестве альтернативной дороги, в том числе для обеспечения бесперебойного движения в случае пробок.
Рамзан Кадыров объявил кровную месть сторонникам Ичкерии в Украине
Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил кровную месть сторонникам непризнанной республики Ичкерия, которые участвуют в войне на стороне Украины. Соответствующее заявление Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале.
"Мы вас всегда, всю свою жизнь будем преследовать и уничтожать, за каждого убитого нашего брата мы вас убьем тысячами. Месть будет жестокая. Где бы они не находились, мы будем их преследовать", – заявил глава региона.
Он также обратился к государствам, которые принимают у себя сторонников непризнанной республики, и призвал выдавать их Чечне в случае, если убийства в рамках кровной мести эти страны будут считать преступлением.
Кровная месть – обычай, сложившийся как универсальное средство защиты чести, достоинства и имущества семьи, рода, общества. Он состоит в обязанности родственников убитого отомстить убийце или его родным, пишет сайт Кавказ.Реалии.
- В настоящее время на стороне Украины воюют чеченские добровольческие батальоны имени Джохара Дудаева и имени Шейха Мансура. В июле сторонники непризнанной республики Ичкерии объявили джихад Кадырову и его режиму – об этом говорится в видеозаписи, распространяемой в социальных сетях. О подготовке подпольного движения среди населения республики заявили также сын бывшего президента Ичкерии Анзор Масхадов и спикер чеченского батальона имени Шейха Мансура Ислам Белокиев. По их словам, цель подготовки – "деоккупация и независимость непризнанной Ичкерии".
- Незадолго до этого в украинский парламент внесли проект постановления о признании независимости непризнанной Чеченской республики Ичкерии. Эту инициативу со стороны российских властей прокомментировал только Рамзан Кадыров - он назвал эту новость "уморительной" и заявил, что Ичкерия "являлась проектом Запада" и перестала существовать в 2009 году.
- Спикер батальона имени Шейха Мансура Ислам Белокиев в интервью Кавказ.Реалии рассказал о репрессиях в Чечне, уровне подготовки кадыровцев и планах по деоккупации Кавказа.
В Абхазии в ДТП погибли два человека
ДТП со смертельным исходом произошло накануне на 158-м километре автотрассы Псоу–Ингури. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС самопровозглашенной республики Абхазия.
По информации ведомства, в районе села Меркула столкнулись три автомобиля – «Волга» – ГАЗ-24, «Волга» – ГАЗ-3110 и «Форд Транзит».
В результате аварии погибли два человека – 1995 и 1996 годов рождения.
В 2021 году в результате ДТП в Абхазии погибло 42 человека, годом ранее – 57.
На железной дороге Баку-Тбилиси-Карс упростят таможенные процедуры
В Азербайджане накануне состоялось заседание трехстороннего комитета по таможенным вопросам между правительствами Азербайджана, Турции и Грузии.
На заседании было подписано соглашение «Об обмене первичной информацией для упрощения транзитных таможенных процедур в рамках железнодорожного проекта Баку–Тбилиси–Карс».
Стороны планируют упростить таможенные процедуры для эффективной перевозки грузов по магистрали, соединяющей трансъевропейские и трансъазиатские железнодорожные коридоры.
Как пишет агентство Trend, с организацией электронного обмена первичной информацией о товарах будут ускорены процессы пересечения границы.
От имени правительства Азербайджана документ подписал исполняющий обязанности председателя Государственного таможенного комитета Шахин Багиров, от правительства Турции – замминистра торговли, руководитель таможенного управления Рза Туна Турагай, от правительства Грузии – гендиректор Службы доходов Леван Какава.
- Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс – альтернативный маршрут для транспортировки товаров между Китаем, странами Центральной Азии и Европой в обход России.
Журналисты установили имена более 5700 погибших российских военных
Русская служба Би-би-си совместно с "Медиазоной" и командой волонтёров опубликовала новые данные о потерях российской армии в Украине. На 19 августа им удалось подтвердить информацию о гибели 5701 российского военнослужащего. Если взять за усредненный состав батальона 300 человек, то получается, что подтвержденные потери России за полгода вторжения в Украину сопоставимы с численностью не менее 20 батальонов.
Журналисты отмечают, что собирают только подтверждённые данные на основании сообщений местных властей, СМИ и родственников погибших. Поэтому, по их оценке, в списке на 40-60 процентов меньше имён погибших, чем реально похоронили в России.
Из 5701 установленного российского военного, погибшего в Украине, 966 человек - то есть 17 процентов - офицеры, среди них 4 генерала и 34 полковника. Последняя новость о гибели российского генерала появлялась в июне.
Наибольшая доля потерь пришлась на младших офицеров. Сопоставив число подтвержденных потерь среди офицеров и среди солдат, журналисты пришли к выводу, что младшие офицеры гибнут примерно в три раза чаще, чем их подопечные – рядовые, сержанты и прапорщики.
По числу абсолютных потерь на первом месте - пехотинцы и десантники. На 18 августа 20 процентов всех установленных погибших служили в ВДВ, еще 20 процентов - в мотострелковых подразделениях.
Самой быстрорастущей категорией потерь остаются те, кого российские СМИ и официальные лица называют добровольцами. Чаще всего на войну в этом статусе отправляются мужчины старше 40 лет из регионов с невысокой средней зарплатой. Также известно о гибели 66 военных пилотов — специалистов, которые считают военной элитой, пишет Русская служба Би-би-си.
Главы российских регионов все реже и реже стали публично сообщать о гибели военных в Украине. С конца мая многие из них вообще перестали это делать, отмечает Русская служба Би-би-си.
По числу подтвержденных потерь по-прежнему лидируют Дагестан (270 человек), Бурятия (245 человек) и Краснодарский край (206 человек). Для сравнения: известно лишь о 14 погибших из Москвы, хотя жители столицы составляют почти 9 процентов населения России.
По оценке ЦРУ, к концу июля Россия потеряла в Украине более 15 тысяч военных. Британская разведка говорила о 20 тысячах погибших еще в июне. В сообщениях Генштаба Украины говорится, что Россия потеряла более 40 тысяч солдат и офицеров.
По оценке Пентагона на начало августа, Россия потеряла в Украине от 70 до 80 тысяч военных убитыми и ранеными.
Обновленных официальных данных о потерях российской армии нет. Министерство обороны России последний раз отчитывалось о потерях 25 марта, сообщив о 1351 погибшем.
Институт изучения войны: Россия впервые за полтора месяца не сообщила о продвижении в Украине
В ночь на пятницу и ранним утром 19 августа российские войска подвергли ракетным обстрелам несколько областей Украины, есть погибшие среди мирных жителей. Об этом сообщают местные власти.
В Харькове одна из ракет, как утверждается, попала в корпус образовательного учреждения. В результате обстрела города погибла женщина. 17 августа в результате удара по общежитию в Харькове погибли 17 человек.
Удары были нанесены также по городу Никополь в Днепропетровской области, есть разрушения жилых домов. Погиб 1 человек. В Николаеве, как утверждают местные власти, три ракеты попали в здания Черноморского национального университета имени Петра Могилы.
Больше всего погибших - 5 человек - за сутки в контролируемой Украиной части Донецкой области. Российские войска продолжают попытки наступать на города Соледар, Северск и Бахмут. При этом, как отмечает вашингтонский Институт изучения войны (ISW), впервые с 6 июля российские источники не сообщили о новых территориальных завоеваниях в Украине за последние сутки.
Накануне вечером сообщалось о пожаре и взрыве на складе боеприпасов в Белгородской области. Взрывы были зафиксированы также в аннексированном Крыму - в Керчи и в районе Севастополя. Российские власти утверждают, что системы ПВО сбили беспилотники. Украинские военные не подтвердили и не опровергли свою причастность к событиям в Белогородской области и Крыму.
Тела двух братьев найдены в оросительном канале в Восточной Грузии
Тела двух братьев обнаружены в оросительном канале в Восточной Грузии, сообщают СМИ со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями.
Случай произошел накануне в селе Уджарма Сагареджойского муниципалитета. По предварительной информации, 16-летний подросток поскользнулся и упал в канал реки Иори с высоты шести метров. Помочь ему пытался 20-летний брат, но обоих унесло течение. По словам родственников, ни один, ни другой не умели плавать.
Операция по поиску братьев продолжалась почти сутки. Как передает телеканал «Пирвели», она сильно затянулась, поскольку спасатели получили неверную наводку от кузена молодых людей – он сообщил, что братья пропали, когда пошли в лес.
К настоящему времени тела погибших доставлены на экспертизу в Тбилиси, пишет агентство «Новости-Грузия».
Президент Индонезии сообщил о планах Путина посетить саммит G20. В Кремле информацию не комментируют
Президент Индонезии Джоко Видодо сообщил, что Владимир Путин собирается лично принять участие в саммите стран G20, который должен пройти 15-16 ноября на индонезийском острове Бали.
Как рассказал Виодо в интервью Bloomberg, российский президент лично сообщил ему о желании приехать на саммит. На Бали, по словам президента Индонезии, также собирается приехать и председатель КНР Си Цзиньпин.
Представитель Кремля отказался от комментариев. Неназванный российский чиновник, знакомый с ситуацией, подтвердил агентству, что Владимир Путин планирует приехать на встречу лидеров G20.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Путин примет участие в саммите, но не уточнял, в каком формате.
29 июня премьер-министр Италии Марио Драги сообщил, что власти Индонезии исключили личное присутствие Владимира Путина на саммите. "Что касается президента Путина на "Двадцатке", президент Индонезии [Джоко Видодо] исключил это категорически, [российский президент] не приедет", – сказал Драги.
В конце июня Видодо приезжал в Москву, где встретился с Владимиром Путиным. 18 августа, они провели телефонный разговор, в котором, по сообщению Кремля, затронули вопросы подготовки к саммиту. Другие подробности не приводятся.
Как отмечает Bloomberg, если визит Путина состоится, то саммит G20 станет первым после начала войны в Украине мероприятием с участием лидеров западных стран, на котором будет присутствовать президент России.
Премьер-министры Грузии и Армении сегодня откроют «Мост дружбы»
На грузино-армянской границе, на территории пункта пропуска «Садахло-Баграташени» завершено строительство «Моста дружбы» через реку Дебет.
Как сообщили в пресс-службе правительства Грузии, сегодня состоится официальная церемония открытия нового моста. В ней примут участие премьер-министры Грузии и Армении – Ираклий Гарибашвили и Никол Пашинян.
О решении построить «Мост дружбы» стороны объявили в 2018 году. Сроки реализации проекта дважды переносились. Строительство началось лишь в прошлом году.
На строительство Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил кредит в 6 миллионов евро. Половину займа обязуется выплатить Ереван, а половину – Тбилиси.
«Мост дружбы» представляет собой два отдельных моста в оба направления, ширина каждого из которых составляет 11,85 метра. Они расположены друг от друга на расстоянии в 1 метр. Общая ширина мостов – 24,7 метра.
Существующий мост, построенный возле пограничного пункта в 1960-х годах, по обоюдному решению сторон будет укреплен и станет использоваться в качестве альтернативной дороги.
Япония заключит контракты с новым оператором «Сахалин-2»
Японские компании готовятся подписать новые соглашения на поставки газа с новым оператором проекта "Сахалин-2" - компанией "Сахалинская энергия". Об этом сообщает газета Asahi со ссылкой на источники.
По данным источников, цены на сырье и объем закупок останутся прежними, хотя изначально японская сторона опасалась, что в контракты добавят невыгодные для них условия. "Сахалинская энергия" уже предложила компаниями из Японии заключить контракты. "
16 августа стало известно о том, что ряд японских компаний, закупающих СПГ в рамках "Сахалин-2", получили уведомления о смене оператора.
- В конце июля президент России Владимир Путин подписал указ передаче государству активов совместного предприятия "Сахалин Энерджи" - оператора крупного международного проекта "Сахалин-2". В список акционеров компании входили "Газпром", концерн Shell, группы компаний Mitsui & Co и Mitsubishi. В документе говорится, что решение принято в связи "с недружественными и противоречащими международному праву" действиями США и примкнувших к ним государств и организаций, направленных на введение санкций против России. Новый оператор - ООО "Сахалинская энергия" зарегистрирована в Южно-Сахалинске с уставным капиталом 10 тысяч рублей. Данные об учредителях засекречены.
- Добыча нефти в рамках другого крупного проекта "Сахалин-1""фактически остановлена" с началом российского военного вторжения в Украину, сообщила "Роснефть". По словам полпреда президента Юрия Трутнева, из-за остановки проекта в 2023 году Сахалинская область недополучит в бюджет 38 млрд рублей или 26 процентов собственных доходов.
17-летний грузинский футболист подписал контракт с немецкой «Баварией»
Немецкая «Бавария» объявила на своем официальном сайте о заключении контракта с полузащитником тбилисского «Динамо» Лукой Паркадзе.
Паркадзе 17 лет, он подписал с мюнхенской командой долгосрочное соглашение. Игрок присоединится к «Баварии» летом 2023 года.
«Мы уже некоторое время знаем Паркадзе. Наши скауты неоднократно наблюдали за ним. Он произвел блестящее впечатление на пробных в кампусе «Баварии». Мы очень рады, что со следующего сезона он станет нашим игроком», – сказал директор молодежной команды «Баварии» Йохен Зауэр.
Игрок еще не провел ни одного матча за основную команду «Динамо». Паркадзе провел один матч за молодежную сборную Грузии до 18 лет, а также 19 игр в команде до 17 лет.
Госдепартамент не хочет признавать Россию спонсором терроризма
Госдепартамент США опасается включения России в список стран-спонсоров терроризма, поскольку это может поставить под угрозу соглашение о вывозе зерна из украинских черноморских портов. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники в американском внешнеполитическом ведомстве.
В Госдепартаменте убеждены, что "нет никакой гарантии", что Россия продолжит выполнять взятые на себя в рамках сделки обязательства.
По данным издания, в последние дни несколько сотрудников Госдепартамента сообщили о своих опасениях американским конгрессменам, которым предстоит принять решение по этому вопросу. Сенат поддержал эту инициативу в конце июля, Конгресс уже подготовил соответствующий законопроект. МИД России заявил, что это приведет к разрыву отношений между двумя странами.
Кроме того, внесение в список стран-спонсоров терроризма повлечет за собой дополнительные санкции. Это повлияет, например, на сотрудничество по ядерным материалам, пишет Politico.
При этом, как отмечают в Госдепартаменте, сейчас против России уже и так введены жесткие экономические санкции, которые практически совпадают с мерами, которые предполагает включение в список стран-спонсоров терроризма.
Киев и некоторые страны Запада призывают Вашингтон официально отнести Россию к странам, поддерживающим терроризм, из-за ее агрессии против Украины. Сейчас США считают таковыми только четыре государства мира: Кубу, Иран, Сирию и Северную Корею.
В Керчи и Севастополе сработали системы противовоздушной обороны
Советник российского главы аннексированного Крыма Олег Крючков вечером 18 августа заявил в телеграме, что в Керчи сработала система противовоздушной обороны. В социальных сетях распространяется видео с предположительно противозенитной ракетой, которое, как утверждается, снято в городе вечером в четверг.
Керчь находится на востоке полуострова, в нескольких километрах от моста через Керченский пролив. Мост украинские власти называют потенциальной целью для нанесения удара.
Представитель назначенной России администрации в оккупированной Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что, по предварительной информации, на большом удалении от Крымского моста был сбит украинский дрон. Официального подтверждения этой информации нет.
Движение по Крымскому мосту осуществляется в штатном режиме, — заявили государственному агентству ТАСС в пресс-службе Управления федеральных автомобильных дорог "Тамань". Керчане стали писать, что видели в небе светлую дымовую полосу.
Крым.Реалии со ссылкой на сообщения местных жителей сообщает, что во всём городе были слышны громкие звуки, похожие на взрывы. В домах задрожали стекла, сработали сирены автомобилей.
16 августа, в интервью газете The Guardian советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев считает Крымский мост законной целью, которая "должна быть уничтожена". Politico со ссылкой на источник в Белом доме сообщает, что администрация президента США Джо Байдена одобрила удары Украины по объектам в аннексированном Россией Крыму.
Очевидцы сообщают, что у опор моста расположены баржи с уголковыми отражателями, которые должны предотвратить удары по объекту. Однако согласно открытым источникам, у Украины сейчас нет оружия, которое могло бы нанести ему серьёзный вред. Кроме того, мост расположен в глубоком тылу.
- По данным издания "Керчь инфо", днём в районе города проходили учения российских военных. Издание предполагает, что громкие взрывы могут быть связаны с ними. Официально российские военные не сообщали об учениях в Керчи и не комментировали звуки взрывов в городе.
- Вечером в четверг взрывы прозвучали в районе аэродрома Бельбек в Севастополе. Российский губернатор города Михаил Развозжаев заявил, что система ПВО сбила беспилотник в районе аэродрома. Утверждается, что жертв и разрушений нет.
Медведев: Из-за санкций жители ЕС вынуждены стирать туалетную бумагу
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев выступил в четверг с заявлением, в котором призвал жителей стран ЕС «не молчать» и потребовать от своих властей, которые Медведев назвал «недоумками», восстановить полноценные экономические отношения с Российской Федерацией.
«Выгода очевидна – зимой в компании с Россией гораздо теплее и комфортнее, чем в гордом одиночестве с выключенной газовой плитой и холодной батареей», - написал Медведев в своем телеграм-канале, отметив, что «платой за демократию» и «желание наказать» Россию, которая «ни одному из граждан ЕС своей операцией на Украине ничем не навредила», является то, что европейцы вынуждены стирать туалетную бумагу.
Медведев также сослался на некие соцопросы, согласно которым «в военных действиях на стороне киевского режима категорически не хотят участвовать от трех четвертей до 90 процентов граждан ЕС». Ссылки на исследования он не дал.
Издание The Insider подробно разобрало тезисы Медведева, выяснив, что они являются абсолютно голословными. В качестве доказательств журналисты привели результаты соцопроса, проведенного структурами Европарламента, согласно которому 87% опрошенных граждан из 27 стран Евросоюза ожидают от властей снижения энергетической зависимости от России, 57% поддерживают ответ ЕС на российскую агрессию, с экономическими санкциями против РФ согласны в общей сложности 80% респондентов, а с финансовой поддержкой Украины и передачей ей оружия - 70%.
Также The Insider обратил внимание на то, что так называемая многоразовая туалетная бумага не имеет отношения ни к экономии, ни к «наказанию России» за полномасштабную войну в Украине. Товар появился на рынке еще в 2020 году, производители позиционировали его как экологическое решение, позволяющее спасти от вырубки множество деревьев, и рассчитывали на экологически сознательного покупателя. При этом популярным в ЕС этот товар так и не стал.
Отдельно отмечается, что тезис Медведева о европейцах, вынужденных из-за экономической политики властей ЕС стирать туалетную бумагу, распространили российские федеральные СМИ - в частности, информационная программа «Вести» на телеканале «Россия-1» и агентство РИА «Новости».
Президент «Формулы-1»: гонок в России больше не будет
Президент и исполнительный директор «Формулы-1» Стефано Доменикали заявил, что самые престижные и популярные в мире автомобильные гонки больше не будут проводиться в России.
Доменикали отметил, что «деньги за проведение Гран-при России были безумными, но некоторые вещи не подлежат обсуждению». «Могу пообещать: мы не будем вести с русскими никаких переговоров, гонок там больше не будет», – резюмировал руководитель «Формулы».
Гран-при России «Формулы-1» проводились с 2014 года на автодроме в Сочи, построенном по распоряжению Владимира Путина. В следующем сезоне российский этап гонок должен был переехать под Санкт-Петербург, однако руководство «Формулы» разорвало контракт.
С начала вооруженного вторжения войск РФ на территорию Украины большинство спортивных международных федераций исключили российских спортсменов из своих соревнований. В частности, сборная России по футболу была лишена права участвовать в чемпионате мира, а российские футбольные клубы были исключены из крупнейших европейских турниров – Лиги чемпионов и Лиги Европы. Также от международных соревнований отстранили российских хоккеистов.
Владимир Путин, комментируя санкции в отношении российского спорта, заявил, что «отстранение атлетов не только нарушило основополагающие принципы спорта, но и попрало базовые права человека».
Власти Белгородской области предупредили население об обнаружении противопехотных мин
Власти Белгородской области предупредили население об обнаружении противопехотных мин. Ими оказалась заминирована территория Шебекинского городского округа на границе с Украиной. Об этом 18 августа сообщило РБК со ссылкой на губернатора региона Вячеслава Гладкова.
По утверждению Гладкова, мины ПФМ-1 «Лепесток» найдены в районе после обстрелов со стороны Украины. По его словам, из-за сохраняющейся опасности в районы минирования нельзя возвращать эвакуированных после обстрелов жителей. 17 августа школы в Белгородской области предупредили родителей донести до детей информацию об опасности мин, - сообщало издание Bel.ru.
ПФМ-1 выпускались в Советском Союзе и России и были приняты на вооружение в странах бывшего СССР. Москва и Киев обвиняют друг друга в использовании «Лепестков» в Донбассе.
Украина - член Конвенции о запрещении противопехотных мин и взяла на себя обязательство ни при каких обстоятельствах не применять их. В середине июня международная правозащитная группа Human Rights Watch сообщала, что не обнаружила достоверных сведений о применении таких устройств украинской армией в конфликте с 2014 года, в то же время их применяли в Украине пророссийские силы, а с февраля - российская армия.
В июне заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявляла, что опасность минирования обнаружена на 160 тысячах квадратных километров территории страны. С июня такие устройства массово разбрасываются по контролируемому пророссийскими сепаратистами Донецку. Донецкое агентство новостей 16 августа сообщало, что за месяц на контролируемой сепаратистами территории от них пострадали 45 мирных жителей.
При содействии РЖД в Абхазию доставили 2000 тонн нефтепродуктов
Сегодня, 18 августа, при активном содействии ОАО «Российские железные дороги» обеспечена поставка 2000 тонн нефтепродуктов. В пути следования находится еще порядка 3000 тонн, сообщает Минэкономики самопровозглашенной республики Абхазия.
По данным агентства «Апсныпресс», Министерство экономики постоянно контролирует движение оплаченных поставщиками нефтепродуктов.
В Грузии задержаны лица, пытавшиеся продать радиоактивные вещества за $1.2 млн
Служба госбезопасности Грузии сообщила сегодня о задержании троих человек по факту незаконного приобретения и хранения радиоактивных веществ, а также попытки их сбыта за 1,2 млн долларов.
Задержание произошло 16 августа на основании оперативно-розыскных и следственных мероприятий, проведенных Агентством по борьбе с коррупцией и Департаментом контрразведки Службы государственной безопасности Грузии.
Следствие установило, что организованная группа лиц в городе Тбилиси и муниципалитете Сагареджо незаконно хранила по месту жительства радиоактивные вещества с опасным для здоровья человека гамма-излучением.
«Члены преступной группы, согласно разработанному плану, активно искали покупателя, поддерживали конспирацию, систематически меняя место хранения радиоактивных веществ, и в итоге попытались продать указанные вещества за 1 200 000 долларов, в процессе чего были задержаны», – сказано в сообщении СГБ.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», 18 августа членам преступной группы было предъявлено обвинение по части первой статьи 230 Уголовного кодекса Грузии, которая в качестве наказания предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.
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