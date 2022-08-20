Церцвадзе: Смертность от коронавируса в Грузии – одна из самых низких в мире 

Можно смело сказать, что COVID-безопасность населения в Грузии надежно обеспечена, - пишет в социальной сети генеральный директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе. По его словам, уже пятый месяц в Грузии число смертей от COVID-19 держится на минимальном уровне, а суточный показатель смертей от коронавируса лишь немного превышает показатель смертности во время эпидемий гриппа.

После роста в последние месяцы в мире наблюдается стабилизация новых случаев и смертей от COVID-19. В среднем за сутки регистрируется около миллиона новых случаев COVID-19 и более 2000 смертей, что меньше пика пандемии, но все же немало с учетом полноценной вакцинации и относительно легкого течения заболевания, вызванного штаммами «омикрон», отмечает Церцвадзе.

По его словам, «COVID-19 никуда не делся» и, вероятно, будет сохраняться в течение длительного времени как одна из респираторных инфекций. Поэтому важно «научиться жить с вирусом» и «избежать негативного влияния COVID-19 на качество жизни и экономику».

Кроме того, Церцвадзе назвал ложными заявления о том, что в Грузии не существует точной регистрации случаев COVID-19 или же что публикуемые данные не прозрачны.

«С первых дней пандемии в Грузии регистрация случаев и смертей от COVID-19 велась и ведется очень точно, а публикуемые результаты были и остаются прозрачными и правильными. Хотя в последнее время данные публикуются не каждый день, а регулярно раз в неделю (чего вполне достаточно), и доступны всем. Это подтверждает тот факт, что международные институты (Институт показателей и оценки здоровья и другие), внимательно наблюдающие и изучающие ситуацию с COVID в странах и правильность публикуемых данных, однозначно считают, что данные, опубликованные Грузией, являются одними из самым надежным и заслуживающим доверия в мире. В частности: индекс достоверности данных, опубликованных для Грузии, составляет 1,07 (1,0 означает 100% абсолютную достоверность) и по этому показателю (достоверность данных) Грузия входит в первую десятку мировых передовые страны», - цитирует Церцвадзе агентство «Новости-Грузия».

Он также «настоятельно рекомендует» всем семейным врачам, всем COVID-клиникам и всем пациентам с COVID-19 проходить тестирование при появлении первых симптомов заболевания и, при необходимости, использовать препараты «Паксловид» и/или «Ремдесивир» в первые дни болезни, «чтобы спасти жизни тысяч больных COVID-19».