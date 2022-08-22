Более 500 жителей Ахалгори и Джавы воспользовались открытием пунктов пропуска

В самопровозглашенной республике Южная Осетия сообщили, что де-факто границу с Грузией за два дня пересекли свыше 500 человек. Как заявил начальник погранслужбы КГБ Валерий Алиханты на встрече с югоосетинским президентом Аланом Гаглоевым, «ажиотажа среди населения не было».

«Все прошло в штатном режиме. Единственная проблема — граждане, которые ранее выехали на территорию Грузии без пропусков, не могут вернуться обратно», – сообщил Алиханты, отметив, что необходимо проработать механизм для их возвращения домой.

Как сообщалось ранее, в Цхинвали приняли решение упростить режим пересечения де-факто границы. В частности, жители Ахалгорского и Джавского районов смогут пересекать пункты пропуска с 20-го по 30-е число каждого месяца.

По информации местных властей, 20-21 августа пункт пропуска «Раздахан» (Мосабруни/Одзиси) пересекли 411 человек (на въезд в Южную Осетию — 192, на выезд — 219), «Переу» (Переви) – 97 человек (на въезд — 49, выезд — 48).

Глава КГБ Олег Ширан сообщил, что «большинство жителей Ксанского ущелья и Синагуро-Карзманской зоны приветствуют это решение, однако часть населения насторожена, опасается, что открытие границы негативно отразится на вирусной безопасности в стране».

По словам Алана Гаглоева, руководство республики понимает, какие угрозы существуют.

«В этих районах тоже проживают наши жители, никто не отменял гуманитарную составляющую», – сказал он.