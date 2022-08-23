За неделю в Грузии от коронавируса скончались шесть человек

12 595 случаев заражения коронавирусом выявлено в Грузии с 14 по 21 августа, что примерно на 2% больше числа заболевших на прошлой неделе.

Согласно официальной статистике , за отчетный период скончались шесть человек с COVID-19. Выздоровели 12 329 пациентов.

Результаты получены по итогам проведения более 74,1 тысячи тестов на коронавирус. Показатель выявляемости за неделю составил 16,98%.

До этого, с 7 по 14 августа, в Грузии было выявлено 12 338 новых случаев COVID-19, выздоровели около 12,8 тысячи человек, шесть пациентов скончались.

Всего с начала распространения коронавируса в Грузии подтверждено 1 738 785 случаев заражения, 16 884 человека скончались, пишет агентство «Новости-Грузия».