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За неделю в Грузии от коронавируса скончались шесть человек
12 595 случаев заражения коронавирусом выявлено в Грузии с 14 по 21 августа, что примерно на 2% больше числа заболевших на прошлой неделе.
Согласно официальной статистике, за отчетный период скончались шесть человек с COVID-19. Выздоровели 12 329 пациентов.
Результаты получены по итогам проведения более 74,1 тысячи тестов на коронавирус. Показатель выявляемости за неделю составил 16,98%.
До этого, с 7 по 14 августа, в Грузии было выявлено 12 338 новых случаев COVID-19, выздоровели около 12,8 тысячи человек, шесть пациентов скончались.
Всего с начала распространения коронавируса в Грузии подтверждено 1 738 785 случаев заражения, 16 884 человека скончались, пишет агентство «Новости-Грузия».
Другие новости дня
В Риге начался демонтаж памятника советским воинам в парке Победы
В Риге во вторник начался демонтаж постамента памятника советским воинам в парке Победы, в районе Пардаугаве.
По информации Delfi-Латвия, в парк прибыли строители, спецтехника. Территорию объекта огородили. Заборы возле памятника оборудовали светонепроницаемой плёнкой. С утра там дежурят сотрудники Государственной полиции и Рижской муниципальной полиции. На месте можно увидеть не менее десяти их микроавтобусов.
Днём ранее начались подготовительные работы для сноса. В ответ на планы по демонтажу у монумента собрались около 50 протестующих. При этом полиция призывала там не собираться. Акцию в течение часа разогнали. Были задержаны семь человек.
Как пишет "Европейская правда", заявку на проведение протестной акции в мэрию Риги подавала партия "Российский союз Латвии". В согласовании ей было отказано. К участникам несогласованной акции у памятника в понедельник вечером подошла группа молодежи с флагами Латвии и плакатом "Чемодан-вокзал-Россия", между ними и протестующими время от времени возникали перепалки.
По сведениям "Интерфакса", начаты десять об адмнистративных парвонарушениях - по обвинениям в несанкционированном собрании, мелком хулиганстве и неподчинении требованиям полиции. Местные власти отмечают, что будут и дальше следить за присходящим возле памятника и реагировать на любые ситуации.
Сообщается также, что воздушное пространство в районе парка Победы закрыто для летательных аппаратов и будут пресекаться любые попытки запуска дронов.
- Решение снести установленный во времена СССР памятник воинам советской армии было принято в середине мая на внеочередном заседании Рижской думы. Часть латвийского общества считает его одним из символов советской оккупации. Значительная часть русского населения страны выступает против сноса, считая, что памятник увековечивает память освободителей Риги от нацизма.
В Москве простились с дочерью идеолога «русского мира» Дарьей Дугиной
В телецентре «Останкино» в Москве прошла церемония прощания с Дарьей Дугиной – дочерью философа, идеолога «русского мира» Александра Дугина.
Как пишет русская служба Би-би-си, на похороны пришел ее отец, российские депутаты и владелец телеканала «Царьград» Константин Малофеев, где работала Дугина.
«Чуть ли не первыми ее словами, которым, конечно, мы ее учили, были «Россия», «наша держава», «наш народ», «наша империя». Она погибла за Россию. Самая большая цена, которую приходится платить, может быть оправдана только победой. Она жила во имя победы и она погибла во имя победы. Нашей русской победы», – сказал о дочери Александр Дугин.
«Одна страна. Один президент. Одна победа. А Даше – Царство небесное» – глава ЛДПР Леонид Слуцкий на прощании с погибшей Дарьей Дугиной произнес фразу, которая сильно напоминает нацистский лозунг «Один народ, один рейх, один фюрер».
Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов заявил, что исполнители и заказчики убийства Дарьи Дугиной предстанут перед международным трибуналом, а заказчик, по его словам, — лично президент Украины Владимир Зеленский.
- Дарья Дугина была убита под Москвой в результате взрыва, который прогремел в ее автомобиле в субботу вечером. Перед этим она вместе с отцом посетила фестиваль «Традиция» в подмосковной усадьбе Захарово.
- Вскоре после ее смерти ФСБ заявила, что убийство Дугиной раскрыто, и в нем виноваты украинские спецслужбы. Представители властей Украины отрицают причастность к смерти дочери Дугина.
IMAX запретила кинотеатрам в РФ использовать своё оборудование – даже для показа российских фильмов
Канадская компания IMAX, в начале лета покинувшая российский рынок, запретила использовать свое оборудование в России, несмотря на то что формально оно принадлежит владельцам киносетей. Запрет распространяется даже на показ российских фильмов в этом формате. Об этом РБК сообщил гендиректор объединённой киносети "Синема Парк" и "Формула кино" Алексей Васясин.
"Технически проектор может показать любой фильм. Другой вопрос, что показать фильм в формате IMAX без разрешения IMAX нельзя. Даже российские фильмы – "Движение вверх", "Сталинград" – сейчас, к сожалению, показывать мы не можем, потому что есть прямой запрет со стороны компании на использование формата", – сказал Васясин.
Васясин заявил, что киносети готовы судиться, если канадская компания не вернётся до конца года на российский рынок. "У нас очень жесткий контракт с ними, по которому они обязаны здесь работать", – сказал он.
Накануне сообщалось, что BBC Studios прекратила лицензирование всего своего контента для российских пользователей.
В целом, ситуация в сфере кинопроката в России хуже, чем в пандемию, из-за ухода с российского рынка голливудских блокбастеров, отметил Алексей Васясин.
По его словам, в пандемию прокатчики знали, что голливудские фильмы рано или поздно появятся на экранах в России. В нынешней ситуации неизвестно, получат ли российские кинотеатры снова права на прокат западных фильмов.
В марте из-за российского вторжения в Украину кинокомпании Disney, Warner Brothers, Sony, Universal Pictures приостановили в России прокат своих картин. Позже некоторые из них окончательно ушли из России.
Лишь из-за отказа выпускать в прокат "Бэтмена" и "Морбиуса" российские кинотеатры потеряли около 5 млрд рублей. За это время в стране закрылись около 200 кинотеатров, почти треть коммерческих кинозалов оказались заморожены.
Ассоциация владельцев кинотеатров в августе 2022 обратилась за помощью к Владимиру Путину за поддержкой. Прокатчики заявили, что показ китайских, корейских и советских фильмов смог компенсировать пять процентов сборов, которые давали голливудские блокбастеры.
Президент Грузии сегодня примет участие в онлайн-саммите «Крымской платформы»
Президент Грузии Саломе Зурабишвили сегодня примет участие в онлайн-саммите «Крымской платформы».
Как сообщили в пресс-службе грузинского лидера, Зурабишвили выступит перед участниками мероприятия – мировыми лидерами и представителями международных организаций.
Второй саммит «Крымской платформы» пройдет в онлайн-формате из-за полномасштабного вторжения России в Украину. Из соображений безопасности украинские власти пока не обнародовали точный список его участников.
Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба накануне заявил, что «саммит этого года положительно удивит как количеством участников, так и глобальной географией и уровнем представленности». Кроме того, заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар сообщала, что в саммите примут участие большинство лидеров стран «Группы семи». Также известно, что на саммите намерен выступить генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Первый учредительным саммит «Крымской платформы» состоялся в прошлом году 23 августа. В нем приняли участие 47 иностранных государств и международных организаций.
«Крымская платформа» – это инициированный Украиной международный консультационно-координационный формат, направленный на повышение эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, ответ на рост угроз безопасности, усиление международного давления на РФ, предотвращение дальнейших нарушений прав человека и защиты жертв российского режима, а также достижение главной цели – деоккупации Крыма и возвращение его Украине.
Отметим, что ранее Саломе Зурабишвили заявила, что правительство Грузии запретило ей посетить ряд стран, в том числе Украину. С начала войны Киев не посещал и премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, заявивший, что не введет санкции против РФ.
Источник: США могут передавать Украине ряд вооружений тайно
Власти США, возможно, не сообщают публично о передаче Украине некоторых видов вооружений в рамках военной помощи. Об этом пишет Politico.
По данным издания, высокопоставленный представитель Пентагона 19 августа признал, что США в течение некоторого времени поставляли Киеву противорадиолокационные ракеты HARM, хотя это не было анонсировано публично. "Когда мы впервые объявили о поставках ракет HARM, то, их упоминание в заявлении, не было конкретным. Мы описали это так, что мы предоставляем противорадиолокационные возможности", — сказал чиновник на брифинге.
По словам двух источников Politico, в новый пакет военной помощи Киеву, о котором было объявлено на прошлой неделе, вошли управляемые артиллерийские снаряды Excalibur. При этом в официальном заявлении Пентагона о вооружениях, поставляемых Украине, они не упоминаются.
Politico также ознакомилось с официальным уведомлением Конгрессу в связи с выделением Украине очередного пакета помощи, в котором, по данным газеты, отмечается, что поставляемое Вашингтоном Киеву вооружение "не ограничивается" тем, что указано в списке.
- 19 августа президент США Джо Байден распорядился выделить дополнительную военную помощь Украине. Общая стоимость пакета составит 775 млн долларов. В числе вооружения, которое США поставят Украине, будут 16 105-миллиметровых гаубиц, 15 разведывательных дронов Scan Eagle, 40 единиц бронетехники и 1 тыс. противотанковых комплексов "Джавелин", а также боеприпасы к ним.
- Таким образом, общий объем военной помощи США Украине с начала российского военного вторжения составит 10,6 млрд долларов.
- Власти России критикуют поставки западными странами вооружений в Украину, угрожая эскалацией конфликта.
Разведка США: Россия готовит удары по инфраструктуре Украины
Разведка США располагает данными о том, что Россия планирует в ближайшее время осуществить новые атаки на гражданскую инфраструктуру и государственные объекты Украины. Об этом пишут Reuters и The New York Times со ссылкой на заявления американских чиновников.
Власти США отметили, что рассекречивают это предупреждение разведки, чтобы донести опасения по поводу угрозы до максимально широкой аудитории.
Сегодня в Украине отмечают День государственного флага, завтра - День независимости. Ранее президент страны Владимир Зеленский предупреждал, что в праздничные дни Россия "может постараться сделать что-то особенно мерзкое, что-то особенно жестокое".
С предупреждением к украинцам выступило также Главное управление разведки Минобороны Украины. Особенно осторожными граждан призвали быть в День независимости Украины. "Есть повышенная угроза ракетных ударов и других провокаций, как внутри страны, так и снаружи", — заявил в эфире национального телемарафона представитель ведомства Андрей Юсов.
В течение всей недели в Киеве запрещены массовые мероприятия. Городская полиция попросила киевлян не игнорировать сигналы воздушной тревоги с 23 по 25 августа.
Дочь российского сенатора, осудившая войну в Украине, находится в Грузии
Дочь российского сенатора от Ханты-Мансийского автономного округа Эдуарда Исакова – Диана Исакова, осудившая российское вторжение в Украину, находится в Грузии.
«Сейчас я в Грузии и поэтому чувствую себя в безопасности. Я также ничего в Instagram не рассказывала о том, что происходило со мной в течение пяти месяцев. Происходило многое. Я делала акцию, меня задержали полицейские. Я уехала из Сочи, очень много путешествовала, общалась с людьми, с оппозиционерами, прощалась с родственниками в Сибири. Планировала поездку в Грузию и наконец, все произошло», – написала Исакова в инстаграме.
18 августа 25-летняя Диана Исакова сообщила, что покидает Россию и готова рассказать о своём отношении к войне. 19 августа вышли её интервью Би-би-си и «Медузе». В них она рассказала, что уже несколько лет придерживается оппозиционных взглядов и не раз конфликтовала с отцом, в том числе из-за отношения к правам ЛГБТ. В марте она вышла в Сочи на малочисленный митинг против войны, а в апреле провела собственную антивоенную акцию и была задержана.
Отец, как следует из интервью, узнал о её задержании от главы Совета Федерации Валентины Матвиенко. Сам сенатор сказал Би-би-си, что Матвиенко просила его «поговорить с дочерью, объяснить ей причины и необходимость спецоперации». Разговор завершился тем, что Исаков, по словам его дочери, объявил ей, что она ему больше не дочь.
Комментируя интервью, член Совета Федерации Эдуард Исаков назвал свою дочь Диану «предателем». В телеграм-канале сенатор от Ханты-Мансийского округа написал, что его дочь «продала своего отца, семью, Родину».
«Сложно подобрать слова, когда твоя дочь оказывается предателем», – написал Исаков.
Исаков подчеркнул, что Диана – его дочь от первого брака, которую он «не воспитывает с трех лет». Он также выступил с утверждениями, что она состоит на учёте в психоневрологическом диспансере, называла себя представительницей ЛГБТ и с ней «сложно общаться».
«С того момента, как я узнал, что у нее антироссийская позиция, мы не общаемся, я её не обеспечиваю, не предоставляю жилье», – написал Исаков.
Исаков находится в санкционных списках Великобритании, Европейского союза и Канады. Он активно выступает в поддержку войны.
- После 24 февраля Грузия стала одним из наиболее желанных направлений для эмигрантов из России. Граждане РФ могут въезжать в Грузию без визы на срок до одного года. При этом некоторым журналистам, активистам, общественным деятелям, а также жителям Северного Кавказа грузинские пограничники отказывают во въезде в страну.
Глава сирийского МИДа планирует посетить Абхазию
Глава МИД Сирии Фейсал Микдад отправится в самопровозглашенную республику Абхазия с официальным визитом. Об этом РИА Новости сообщил сирийский посол в России Рияд Хаддад.
По его словам, Микдад посетит Абхазию после поездки в Москву, которая состоится 23 августа.
В Абхазии глава сирийского ведомства планирует встретиться с высокопоставленными официальными лицами Абхазии.
- Сирийская Арабская Республика признала независимость Абхазии и Южной Осетии в мае 2018 года. 6 октября 2020 года в Дамаске состоялось торжественное открытие абхазского посольства. В мае 2021 года Сирию посетил абхазский президент Аслан Бжания.
WSJ: США предостерегают Турцию от нарушения санкций против России
США предостерегли турецкие компании от сотрудничества с российскими фирмами и гражданами, ставшими объектами америанских санкций, пишет газета Wall Street Journal.
В распоряжении газеты оказалось письмо заместителя министра финансов США Уолли Адиемо, направленное Американской торговой палате в Турции и турецкой Ассоциации промышленности и бизнеса, в котором говорится о том, что турецкие компании, имеющие дело с российскими, внесенные в санкционные списки, подвергают себя риску американских санкций. В письме особо упоминаются турецкие банки. "Отношения с подвергнутыми санкциям российскими гражданами и организациями могут подвергнуть турецкие финансовые институты и бизнесы риску санкций", - говорится в письме. Газета уточняет, что турецким банкам, поддерживающим корреспондентские отношения с российскими, будет запрещено иметь дело с американскими банками.
Это предупреждение - свидетельство нарастающего давления на Анкару со стороны Вашингтона. Турция единственной из стран-членов НАТО не присоединилась к международным санкциям, введенным против России в наказание за вторжение в Украину. Как пишет Wall Street Journal, в результате, Турция превратилась в убежище для российских капиталов. В конце прошлой недели министерство финансов США сообщило о телефонном разговоре заместителей министров финансов США и Турции, во время которого Уолли Адиемо выразил тревогу по поводу того, что Турция используется россиянами для обхода санкций. Заместитель министра финансов Турции заверил американского коллегу, что турецким компаниям и гражданам не разрешено нарушать международные санкции.
Трамп предъявил иск генеральной прокуратуре США
В понедельник бывший президент США Дональд Трамп предъявил иск американскому правительству с требованием назначить специального независимого представителя для разбора документов, изъятых агентами ФБР во время обыска его резиденции во Флориде и призвал судью запретить сотрудникам ФБР изучать изъятые у него документы.
В своем иске Дональд Трамп утверждает, что решение об обыске было принято на основании политических калькуляций за 90 дней до промежуточных выборов в Конгресс с целью "заглушить ведущий голос в Республиканской партии, президента Трампа". В иске говорится, что назначение независимого представителя для разбора бумаг бывшего президента является "единственно приемлемым вариантом" действий в данной ситуации.
8 августа агенты ФБР провели беспрецедентный обыск в резиденции бывшего президента Мар-а-Лаго во Флориде на основании ордера, подписанного федеральным судьей во Флориде. Согласно ордеру, ФБР расследует потенциальные нарушения бывшим президентом законов о хранении секретных документов, которые он взял с собой, покидая Белый дом в 2021 году. По данным прессы, во время обыска было изъято 11 комплектов секретных документов и около двух десятков коробок, о содержимом которых не сообщается. Дональд Трамп заявляет, что ему не известно, что конкретно забрали сотрудники ФБР, требует предоставить полный список изъятого, он настаивает, что изъятие производилось незаконно, поскольку многие из документов он рассекретил своей властью, что сотрудники ФБР и генеральной прокуратуры не имеют права разбирать документацию, которая может не иметь отношения к расследуемому ФБР делу. Обыск 8 августа был "санкционирован федеральным судом, обнаружившим необходимые основания " для такой акции, говорится в ответе представителя генеральной прокуратуры.
Обыск в доме бывшего президента вызвал резко критическую реакцию многих видных политиков-республиканцев, которые называют неоправданным беспрецедентный обыск резиденции бывшего президента. Они, вместе с Дональдом Трампом и несколькими ведущими американскими СМИ призывают Генеральную прокуратуру обнародовать так называемые письменные показания агентов ФБР, ведущих расследование, которые дали судье основания для санкционирования обыска. Судья предложил генеральной прокуратуре обнародовать этот документ за исключением данных, которые, по ее мнению, являются секретными.
США не будут вводить запрет на выдачу виз россиянам
Представитель Государственного департамента США в понедельник сообщил, что Соединенные Штаты не намерены вводить запрет на выдачу американских виз гражданам России. Он заявил, что необходимо различать между российскими властями и их действиями в Украине, и простыми россиянами. В Государственном департаменте также подчеркнули, что отказ всем россиянам в получении виз отрезал бы пути к безопасности для российских диссидентов и всех, кто подвергается преследованиям на родине.
Представитель Госдепартамента подчеркнул, что визовые ограничения коснутся или уже коснулись российских чиновников и тех, кто причастен к их решениям. С начала военного вторжения России в Украину 24 февраля в санкционные списки США внесено более 5 тыс. граждан России, и эти списки будут пополняться.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The Washington Post призвал западные страны запретить въезд всем гражданам России. Латвия и Эстония приостановили выдачу россиянам шенгенских туристических виз, Финляндия объявила, что ограничит их количество. За запрет выдачи виз россиянам на уровне всей шенгенской зоны выступили Латвия, Литва, Эстония и Чехия. Некоторые другие страны ЕС, например Португалия, высказались против такой меры. Идею запретить выдачу виз россиянам не поддержал и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Вопрос о шенгенских визах для российских граждан на уровне Евросоюза будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел ЕС, которая пройдет в конце августа в Праге.
Задержан конвоир после попытки самоубийства заключенного в Тбилиси
Сотрудник службы сопровождения заключенных задержан по обвинению в служебной халатности после попытки самоубийства 28-летнего Гурама Сванидзе в психиатрической клинике Тбилиси, сообщает Специальная следственная служба.
Случай произошел 20 августа в Центре психического здоровья и профилактики наркомании. Заключенный глданской тюрьмы отнял пистолет у своего конвоира и выстрелил себе в голову, пишет агентство «Новости-Грузия». До сих пор он остается в коме, его состояние критическое.
Следствие установило, что по третьему этажу клиники, где находились заключенные с психическими заболеваниями, конвоир передвигался со штатным оружием, пренебрегая мерами предосторожности. Кроме того, офицер не обращал никакого внимания на Сванидзе, который вышел в коридор, хотя должен был попросить вернуться его в палату.
«Из-за этого безответственного действия офицера заключенный подкрался к нему и достал из кобуры служебное огнестрельное оружие, из которого произвел три выстрела, в том числе, одним выстрелом нанес себе огнестрельное ранение», - говорится в заявлении службы.
Ведомство предоставило СМИ видеозапись инцидента, однако кадров попытки самоубийства на ней нет. Следователи пояснили, что это сделано сознательно «из-за тяжелого содержания».
Конвоир задержан по обвинению в «халатности должностных лиц, повлекшей тяжкие последствия». Специальная следственная служба продолжает расследование дела.
В сентябре в Литве появится бригада НАТО
В Литве будет дислоцирована бригада войск НАТО, сообщает Deutsche Welle. Первые военнослужащие прибудут в Литву уже в сентябре. В основном в бригаде будут служить солдаты и офицеры немецкого Бундесвера. Общая численность бригады составит около от трех до пяти тысяч человек.
По словам министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, появление в Литве войск НАТО должно усилить обороноспособность страны в условиях продолжающегося военного вторжения России в соседнюю Украину. После его начала Североатлантический альянс решил укрепить оборону на восточном фланге и усилить существующие там боевые группы НАТО до бригадного уровня. Ранее в Литве уже был дислоцирован батальон НАТО численностью около 1600 военнослужащих, возглавляемый бундесвером. Тысяча из них - немецкие солдаты.
Во время визита в Литву в начале июня канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поддерживает формирование «надежной боевой бригады» для защиты восточного фланга НАТО. «Как союзники по НАТО мы чувствуем приверженность друг другу и будем защищать каждый сантиметр территории НАТО в случае нападения», - сказал Шольц.
- Собственные вооруженные силы Литвы насчитывают около 40 тыс. военнослужащих, из них около 18,5 тыс. служат в регулярных войсках.
ВСУ нанесли новый удар по Антоновскому мосту
Вооруженные силы Украины нанесли новый ракетный удар по Антоновскому мосту через Днепр в Херсонской области. Пророссийская администрация частично захваченной территории сообщила о как минимум 15 раненых во время атаки. По их утверждению, удар был нанесен с использованием американских установок залпового огня HIMARS.
Антоновский мост - единственная в Херсоне постоянная автомобильная переправа через Днепр. Он имеет ключевое значение для снабжения как самого города, так и дислоцирующихся там в данный момент российских войск. В июле и августе мост многократно подвергался атакам ВСУ с целью отрезать российские части от снабжения. На момент сегодняшнего обстрела движение по мосту было перекрыто, на нем шел ремонт после предыдущих ударов. Через Днепр российскими войсками организована паромная переправа, сообщалось о наведении понтонного моста.
После обстрела 27 июля местная пророссийская администрация сообщала, что несущая способность Антоновского моста из-за повреждений уменьшилась со 100 тонн до пяти.
По словам начальника координационного пресс-центра сил охраны и обороны юга Украины Натальи Гуменюк, ВСУ понимают важность моста, по которому противник «будет пытаться подтягивать резервы», и поэтому «корректируют» ремонтные работы на нем. Также Гуменюк сообщила, что сейчас задача ВСУ на Херсонском направлении - истощение сил противника.
- 22 апреля в России заявили о новых планах во время «второй фазы» «спецоперации» в Украине (так там называют полномасштабное вторжение). Российские военные заявили о намерении установить полный контроль над Донбассом и южной Украиной для обеспечения сухопутного коридора в аннексированный Крым и получения выхода в Приднестровье.
- Оккупационные власти неоднократно заявляли о подготовке референдумов о присоединении к России Херсонской и Запорожской областей Украины. По планам Москвы они должны пройти в сентябре.
В Южной Осетии выявили факт хищения денег при строительстве объектов на территории Минобороны
Прокуратура самопровозглашенной республики Южная Осетия возбудила уголовное дело по факту хищения средств при строительстве объектов на территории Минобороны. Об этом и.о. генпрокурора Сергей Битиев заявил на совещании с югоосетинским лидером Аланом Гаглоевым.
«Уголовное дело возбуждено по трем статьям: 285, 160 и 159. Имеется в виду использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, присвоение или растрата чужого имущества, мошенничество. Проводим необходимые следственные действия», – сказал Сергей Битиев.
Алан Гаглоев заявил о необходимости объективного расследования уголовного дела.
«Я бы попросил вас тщательно уточнить все моменты, чтобы не получилось, что следствие идет предвзято», – отметил он.
Сергей Битиев также доложил, что на стадии доследственной проверки находятся материалы, поступившие из Контрольно-счетной палаты по восстановлению объектов РГУП «Водоканал».
«Будем принимать решения по возбуждению уголовного дела по данному факту», – добавил он.
Говоря об акте проверки Федерального казначейства РФ, Битиев сказал, что ведомство получает со всех министерств и ведомств информацию.
«Проводится анализ материалов, в ближайшее время сможем доложить о каких-то результатах», – заметил он.
Ранее Битиев сказал, что по итогам изучения Акта казначейства России Генпрокуратура проверит 52 организации.
- 12 августа Алан Гаглоев уволил главу Минобороны Владимира Пухаева и его заместителя Игоря Алборова. Причиной стало избиение жителя Цхинвали сотрудниками Минобороны.
- Гаглоев, вступивший в должность югоосетинского президента 24 мая текущего года, ранее подписал распоряжения о проведении ревизии деятельности администраций Цхинвальского и Джавского районов, а также финансово-хозяйственной деятельности РГУП «Дорэкспострой».
Александр Дугин впервые прокомментировал убийство своей дочери
Праворадикальный философ и идеолог «русского мира» Александр Дугин впервые высказался об убийстве своей дочери Дарьи Дугиной. Текст заявления Дугина опубликовал основатель и владелец телеканала «Царьград», бизнесмен Константин Малофеев.
Дугин заявил, что его дочь Дарья погибла «в результате теракта, осуществленного нацистским украинским режимом».
«Она была прекрасной православной девушкой, патриоткой, военкором, экспертом центральных каналов, философом. Ее выступления и репортажи всегда были глубоки, обоснованны и сдержанны. Она никогда не призывала к насилию и войне.
Она была восходящей звездой в начале своего пути. Враги России ее подло, исподтишка убили… Но нас, наш народ не сломить даже такими невыносимыми ударами. Они хотели подавить нашу волю кровавым террором против самых лучших и самых уязвимых из нас. Но они своего не добьются.
Наши сердца жаждут не просто мести или возмездия. Это слишком мелко, не по-русски. Нам нужна только наша Победа. На ее алтарь положила свою девичью жизнь моя дочь. Так победите, пожалуйста!
Мы хотели воспитать ее умницей и героем. Пусть и сейчас она вдохновляет сынов нашей Отчизны на подвиг», – сказал Дугин.
Он также сообщил, что гражданская панихида и прощание с Дарьей Дугиной состоится 23 августа в телецентре «Останкино».
Ранее Федеральная служба безопасности России заявила о раскрытии убийства Дарьи Дугиной. ФСБ утверждает, что преступление подготовили и совершили спецслужбы Украины.
Российский оппозиционер, экс-депутат Госдумы Илья Пономарев утверждает, что за убийством Дарьи Дугиной стоят партизаны из «Национальной республиканской армии».
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отверг версию ФСБ о том, что за убийством Дарьи Дугиной стоят украинские спецслужбы.
«Ru-пропаганда вновь создает вымышленные миры: виновными в подрыве авто пропагандистки Дугиной "назначена" украинка и ее 12-летний ребенок. Удивительно, что на месте не нашли визитную карточку «Правого сектора» или «эстонскую визу», – написал Подоляк в Twitter.
В Абхазии за 10 дней выявили 739 случаев коронавируса
С 12 по 21 августа в Абхазии выявлено 739 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в Минздраве самопровозглашенной республики.
По информации ведомства, на стационарном лечении в Гудаутской ЦРБ находятся 28 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 55 304 человека. С начала пандемии зарегистрировано 693 летальных случая.
Главнокомандующий ВСУ назвал число погибших украинских военных
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный 22 августа на форуме "Защитники.Перекличка" заявил, что в войне с Россией погибли уже почти 9 тыс. "украинских героев". Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"В этой войне принимают участие не только военнослужащие и не только те, кто взял в руки оружие. Наши маленькие детки, которые совсем ни в чем не виноваты, кроме того, что они родились именно здесь и именно в это время. Они действительно ничего не понимают, что происходит, но однозначно нуждаются в защите и возле Соледара, Бахмута, Великой Новоселки, так и здесь, потому что их отец ушел на фронт. И, возможно, входит в те почти 9 тыс. героев, которые погибли",- рассказал главнокомандующий ВСУ.
При этом Залужный не уточнил, о каком периоде идёт речь – с 2014-го года, когда был оккупирован Крым и созданы так называемые "ДНР" и "ЛНР", или с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.
- В июле президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Wall Street Journal заявлял, что потери Вооруженных сил Украины на фронте в этом месяце значительно уменьшились по сравнению с пиком боевых действий в мае и июне 2022. По его словам, сейчас Украина ежедневно теряет 30 человек погибшими и около 250 ранеными. В мае и июне потери были от 100 до 200 военнослужащих в день.
В Севастополе разместят указатели к бомбоубежищам
Назначенный Россией губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развозжаев проверил состояние укрытий и поручил разместить в городе указатели к бомбоубежищам, поскольку в городе действует "желтый уровень" террористической угрозы. Об этом Развозжаев сообщил в своём телеграм-канале.
"Дал поручение везде разместить указатели, где расположены убежища, маркировать подвалы табличками с номерами телефонов и квартир, где находятся ключи [от убежищ]", — написал глава Севастополя.
Развожаев опубликовал несколько видеозаписей, снятых якобы в укрытиях. В подвальных помещениях располагаются двухэтажные кровати, ящики с песком и противогазами. Собеседники губернатора на видео сказали, что убежища можно быстро подключить к водоснабжению.
Кроме того, глава Севастополя поручил организовать патрулирование улиц с помощью добровольцев (заявки от желающих якобы уже поступили) и создать чат-бот, куда жители могут сообщать о подозрительных людях и машинах. Об этом сообщает "Интерфакс".
- За последнюю неделю в Крыму произошли взрывы сразу на нескольких военных объектах, в том числе на аэродроме Саки, где, как писало агентство Reuters со ссылкой на источник в официальных кругах ЕС, могло быть уничтожено до половины авиации Черноморского флота. В нескольких городах полуострова срабатывала система ПВО.
- Отдыхающие в Крыму сфотографировали системы противовоздушной обороны С-400 под Евпаторией и опубликовали фотографии в социальных сетях.
Более 500 жителей Ахалгори и Джавы воспользовались открытием пунктов пропуска
В самопровозглашенной республике Южная Осетия сообщили, что де-факто границу с Грузией за два дня пересекли свыше 500 человек. Как заявил начальник погранслужбы КГБ Валерий Алиханты на встрече с югоосетинским президентом Аланом Гаглоевым, «ажиотажа среди населения не было».
«Все прошло в штатном режиме. Единственная проблема — граждане, которые ранее выехали на территорию Грузии без пропусков, не могут вернуться обратно», – сообщил Алиханты, отметив, что необходимо проработать механизм для их возвращения домой.
Как сообщалось ранее, в Цхинвали приняли решение упростить режим пересечения де-факто границы. В частности, жители Ахалгорского и Джавского районов смогут пересекать пункты пропуска с 20-го по 30-е число каждого месяца.
По информации местных властей, 20-21 августа пункт пропуска «Раздахан» (Мосабруни/Одзиси) пересекли 411 человек (на въезд в Южную Осетию — 192, на выезд — 219), «Переу» (Переви) – 97 человек (на въезд — 49, выезд — 48).
Глава КГБ Олег Ширан сообщил, что «большинство жителей Ксанского ущелья и Синагуро-Карзманской зоны приветствуют это решение, однако часть населения насторожена, опасается, что открытие границы негативно отразится на вирусной безопасности в стране».
По словам Алана Гаглоева, руководство республики понимает, какие угрозы существуют.
«В этих районах тоже проживают наши жители, никто не отменял гуманитарную составляющую», – сказал он.
- Жители Ахалгорского района жили в фактической изоляции после закрытия югоосетинскими властями пропускного пункта «Раздахан» в сентябре 2019 года. Закрытие дороги стало ответом на пост грузинской полиции, появившийся близ сел Чорчана и Цнелиси. В апреле текущего года пункты пропуска были временно открыты в связи с празднованием Пасхи, в июне – в связи с празднованием праздника Ломисоба.
ФСБ РФ обвинила в убийстве Дарьи Дугиной украинские спецслужбы
Российская Федеральная Служба безопасности (ФСБ) заявила, что убийство Дарьи Дугиной, дочери и соратницы идеолога "русского мира" Александра Дугина, подготовлено и совершено украинскими спецслужбами, а исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк – скрылась в Эстонии, передает ТАСС. В Украине ранее заявляли о непричастности к гибели Дугиной.
По заявлению российских спецслужб убийство якобы совершила гражданка Украины Наталья Вовк. "Вовк прибыла в Россию 23 июля 2022 года вместе с дочерью Шабан Софией Михайловной, 2010 года рождения", – сообщает ФСБ.
Вовк с дочерью якобы арендовали квартиру в Москве в доме, где жила Дугина, а для наблюдения использовали машину Mini Cooper, сообщают в ФСБ. При въезде в Россию подозреваемая приобрела номера "ДНР", в Москве пользовалась казахстанскими номерами, а на выезде использовала украинский автомобильный номер. ФСБ уверены, что после подрыва машины, за рулем которой находилась Дугина, Вовк с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию.
Машина Toyota Land Cruiser Дарьи Дугиной взорвалась поздно вечером 20 августа в Подмосковье. Философ и его дочь участвовали патриотическом фестивале "Традиция", который проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры и туризма Московской области и одинцовской администрации. Высказываются предположения, что они должны были возвращаться в Москву вместе и что целью покушения был сам Дугин.
Источники ТАСС утверждали, что взрывное устройство было установлено еще на фестивале, пока автомобиль стоял на парковке. В нем было заложено 400 грамм тротила.
Ранее российский оппозиционер, экс-депутат Госдумы Илья Пономарев заявил, что за убийством Дарьи Дугиной стоят партизаны из «Национальной республиканской армии».
Шольц приехал в Канаду в поисках альтернативы российскому газу
Канцлер Германии Олаф Шольц и министр экономики Роберт Хабек приехали 22 августа в Канаду в поисках альтернативы российскому газу. Предполагается, что в течение трёхдневного визита стороны подпишут соглашение о более тесном сотрудничестве в сфере водородной энергетики, сообщает DPA.
По словам Шольца, Канада, как и Россия, богата полезными ископаемыми, однако "это надёжная демократия". Германия также заинтересована поставками из Канады сжиженного природного газа и добычей полезных ископаемых, таких как никель, кобальт, литий и графит – они необходимы для производства аккумуляторов.
"У нашей страны есть хорошие шансы пережить предстоящую зиму, не принимая радикальных мер. Хотя нас и ожидают трудные времена: Германия должна подготовиться к дальнейшему сокращению поставок газа из России", – заявил министр экономики Роберт Хабек.
В понедельник цена газа на бирже в Европе впервые с начала марта превысила три тысячи евро за тысячу кубометров. Во многом рост цен связан с тем, что "Газпром" ограничивает поставки в Европу. Не смотря на то, что власти ФРГ ищут альтернативу российскому топливу, о желании расторгнуть контракты с "Газпромом" они не сообщали.
В воскресенье, 21 августа, две посетительницы Дня открытых дверей федерального правительства устроили акцию протеста: под предлогом сфотографироваться с канцлером ФРГ, они подошли к Шольцу и внезапно сняли с себя верхнюю одежду. На груди одной из них был написан лозунг "Газовое эмбарго - сейчас".
- В середине августа "Газпром" второй раз за лето объявил об остановке прокачки по газопроводу "Северный поток" в целях профилактики. Сейчас концерн поставляет в Евросоюз меньше трети от обычного уровня в предыдущие годы.
- Германия должна сократить потребление газа в стране на 20%. Стоимость электричества на оптовом рынке в августе увеличилась почти в шесть раз. Для немецких потребителей налог на добавленную стоимость на газ пообещали снизить до 7%, сейчас он составляет 19%.
- По информации агентства Bloomberg, Кремль будет сохранять минимальный уровень поставок газа в Европу, пока воюет в Украине. Российские власти используют газ, чтобы надавить на европейских лидеров и заставить их пересмотреть санкции и поддержку Украины, пишет Bloomberg. Москва это категорически отрицает.
Украина сообщила об ударе по базе «Пятнашки», возглавляемой Ахрой Авидзба
Утром 22 августа мощные взрывы прогремели на окраинах Донецка. По информации главы Луганской областной военно-гражданской администрации Сергея Гайдая, удар пришелся по базе батальона «Пятнашка». По его словам, есть много погибших и раненых.
Очевидцы сообщали о взрывах на складе боеприпасов. Удар, предположительно, был нанесен реактивными системами залпового огня HIMARS.
Об обстреле Донецка передает и российское государственное информагентство РИА Новости. В сообщении говорится, что «попадание пришлось на склады в районе гипермаркета "Ашан"».
Командир «Пятнашки» Ахра Авидзба прокомментировал информацию об ударе в эфире российского Первого канала. Он утверждает, что украинцы «стреляют в никуда», и они лишь «сожгли один уазик».
- Ахра Авидзба участвует в военных действиях на Донбассе с 2014 года, является героем самопровозглашенной «ДНР». В конце января 2021 года Служба безопасности Украины объявила Авидзба в розыск. В заявлении говорилось, что гражданин РФ Ахра Авидзба (по прозвищу «Абхаз») в 2014 году стал основателем и долгое время возглавляет незаконное вооруженное формирование «Интернациональная бригада «Пятнашка».
- Авидзба был активным участником политического кризиса в Абхазии, завершившегося отставкой президента Рауля Хаджимба. Одной из причин ухода в оппозицию было убийство двоюродного брата Ахры, 38-летнего «вора в законе» Алхаса (Хасик) 22 ноября 2019 года в Сухуми.
- В июне 2020 года Авидзба был назначен помощником президента самопровозглашенной республики Абхазия по международным связям. 9 ноября того же года он написал заявление об отставке из-за «утраты веры в общее дело».
В Ереване появились листовки в поддержку аннексии территорий Украины, Грузии, Молдовы
На улицах Еревана появились листовки с буквой Z – неформальным символом сторонников России в войне с Украиной – в поддержку аннексии ряда территорий постсоветского пространства. Об этом сообщили пользователи соцсетей.
Листовки на армянском языке содержат слоганы – «Крым – это Россия. Донецк – это Россия. Луганск – это Россия. Мариуполь – это Россия. Запорожье – это Россия. Херсон – это Россия. Тирасполь – это Россия. Цхинвал – это Россия. Северный Казахстан – это будет Россия. Арцах (Нагорный Карабах – ред.) – пусть будет Россия».
Листовки появились на фоне сообщений о проведении референдумов об аннексии территорий Украины, находящихся под контролем российской армии. О вероятном голосовании, в частности, уже сообщали назначенные Москвой власти Запорожской и Херсонской областей.
Пользователи соцсетей обратили внимание на хорошее полиграфическое качество листовок и дизайн, выполненный в стиле партии «Единая Россия».
Кроме того, на листовках размещён логотип парламентского блока «Айастан» экс-президента и бывшего премьер-министра Роберта Кочаряна. Блок свою причастность к листовкам отверг и обвинил в случившемся сторонников премьер-министра Никола Пашиняна. «Айастан» назвал случившееся провокацией.
Кочаряна считают политиком, близким к Кремлю. Его критики полагают, что акция в Ереване – это попытка пророссийских сил поддержать Кочаряна и продемонстрировать согласие относительно аннексии оккупированных украинских территорий.
Пророссийские активисты и блогеры обвиняют в распространении листовок украинские спецслужбы.
Очевидцы также обращают внимание, что листовки расклеены в самом центре армянской столицы. После недавнего взрыва в торговом комплексе «Сурмалу» в Ереване усилены меры безопасности и город патрулируют усиленные наряды полиции, но о задержаниях распространителей листовой сообщений нет.
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