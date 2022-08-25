Глава МИД Сирии Фейсал Микдад прибыл в Абхазию

Более 50 стран-членов ООН, в том числе Грузия осудили агрессию России в Украине. Текст заявления озвучил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

В документе говорится, что Москва должна прекратить «полное игнорирование своих обязательств по международному праву» и немедленно, без каких-либо условий вывести войска с территории Украины.

Страны, подписавшие заявление, выражают поддержку территориальной целостности Украины в её международно признанных границах.

Среди государств, поддержавших документ, – страны ЕС, США, Великобритания, Швейцария, Турция, Грузия, Молдова, Канада и Новая Зеландия.

Президент Украины Владимир Зеленский 24 августа выступил по видеосвязи в Совете безопасности ООН и сообщил об ударе российской армии по железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области. Погибли, по данным Зеленского, 15 человек, около 50 - получили ранения.

Зеленский выступил с речью перед Совбезом в День независимости Украины и ровно через полгода после начала российского вооружённого вторжения. Украинский лидер отметил, что Россия специально поднимает цену на электроэнергию, чтобы вызвать бедность в Европе. Президент Украины также призвал оставить на свалке истории агрессию и колониальные амбиции.

Зеленский напомнил о ситуации вокруг Запорожской АЭС, которая сейчас находится под контролем российской армии. Москва, по словам украинского лидера, поставила мир на грань радиационной катастрофы. Россия должна прекратить ядерный шантаж и покинуть территорию станции, подчеркнул Зеленский.

По правилам ООН, выступления спикеров должны быть очными, но Совбез проголосовал за участие Зеленского в удалённом формате. Против этого выступала Россия.