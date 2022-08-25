Встреча Алиева, Пашиняна и Мишеля пройдет 31 августа в Брюсселе

Южная Осетия – «состоявшееся государство», заявил новый глава МИД самопровозглашенной республики Ахсар Джиоев.

По его словам, Южная Осетия, как независимое государство, состоялось в 1992 году, когда был принят Акт о государственной независимости.

«Естественно, до 2008 года мы были частично признанным государством. Что касается признания со стороны России (26 августа 2008 года), то это – знаковое, судьбоносное событие для всего нашего народа. Говоря об этой дате, мы не можем не сказать о тех событиях, которые до этого имели место быть — тех трагических событиях, о том тяжелом периоде, который пришелся на народ Южной Осетии», – сказал Джиоев.

Он подчеркнул, что «говоря о государственности Южной Осетии, необходимо отметить, что сам принцип суверенности предполагает наличие необходимых атрибутов государственности – таких, как территория, органы власти, армия, население».

«Всем этим критериям наша республика отвечает. Можно с полной уверенностью сказать, что мы – состоявшееся государство», – отметил Ахсар Джиоев.

По его словам, в международном праве не говорится о том, сколько стран должно признать государство, чтобы оно «соответствовало каким-то нормам»,

Глава югоосетинского ведомства добавил, что «республика пока не участвует в каких-то международных организациях, «но с оптимизмом смотрит вперед».

Ахсар Джиоев также выразил обеспокоенность военными учениями, проходящими в Грузии.

«Присутствие в регионе нерегиональных стран с военным компонентом беспокоит и нас, и наших российских коллег», – сказал он.