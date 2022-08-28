Через Тайваньский пролив после перерыва прошли корабли США

Сразу несколько пожаров вспыхнули в Тбилиси и в его окрестностях в воскресенье, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Первые сообщения поступили о том, что горит лес в районе Шавнабада. Практически одновременно стало известно о том, что горит трава и кустарник за кладбищем в районе Кукиа, потом поступили сообщения о лесном пожаре на въезде в город, в районе поселка ЗАГЭС.

К шести часам вечера стало известно о еще одном пожаре, в самом городе, в районе Самгори. Запах гари, дым и пепел в воздухе - почти по всему Тбилиси. В тушении пожаров задействованы вертолеты и противопожарный самолет Турции.

Параллельно поступают сообщения о пожаре в Дзамском ущелье в регионе Шида Картли. По словам местных жителей, сгорело около семи домов. Кроме того, уничтожены сады и пастбища. По последним данным, пожар уже локализован.

Департамент по чрезвычайным ситуациям с утра опубликовал только одно сообщение - о том, что в Боржомском ущелье почти удалось погасить масштабный лесной пожар, который тушат с 19 августа.

Ранее Национальное агентство окружающей среды предупреждало о повышенной угрозе пожаров по всей Грузии из-за высокой температуры воздуха. Вместе с ветром, особенно в горных районах, это создает условия для распространения огня.