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В Южной Осетии выросла заболеваемость коронавирусом
В Южной Осетии за сутки провели 82 теста на коронавирус, выявив 41 новый случай заражения. Об этом агентству «Рес» сообщила глава Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Марина Кочиева.
По её словам, в «красной зоне» республиканского медцентра сегодня лечатся семь больных, 196 проходят лечение амбулаторно, 12 человек сняты за сутки с учета.
Кочиева говорит, что уровень заболеваемости коронавирусом в августе значительно вырос по сравнению с июлем. Подъем заболеваемости, по её словам, вероятен и с началом нового учебного года – с 5 сентября.
С начала пандемии в Южной Осетии выявили 14 385 случаев заражения коронавирусом. Было проведено почти 70 тысяч тестов.
Другие новости дня
Генпрокурор Армении предлагает ввести смертную казнь за госизмену
Генеральный прокурор Армении Артур Давтян предлагает создать конституционно-правовые основания для смертной казни за государственную измену.
Он обратился к председателю Совета конституционных реформ, министру юстиции Карену Андреасяну с предложением обсудить в рамках конституционных поправок вопрос определения конституционно-правовых норм, допускающих применение смертной казни в качестве наказания за государственную измену, сообщает Генпрокуратура.
Как пишет Радио Азатутюн, первичный запрет на вынесение смертного приговора и фактическое применение этого наказания в Армении предусмотрен 24-й статьей Конституции, согласно 3-й части которой никто не может быть приговорен или подвергнут смертной казни. Упомянутая конституционная норма имеет императивный характер, то есть этот запрет может быть преодолен только путем внесения соответствующего изменения в Конституцию.
В то же время 76-я статья Конституции Армении предусматривает, что во время чрезвычайного или военного положения возможно отступление от обязательств в сфере прав человека в рамках принятых международных обязательств.
Миллиардер Рубен Варданян отказался от гражданства РФ и переезжает в Карабах
Миллиардер Рубен Варданян принял решение отказаться от российского гражданства и переехать жить в Арцах (так в Армении называют непризнанную республику Нагорный Карабах), передает Forbes.
«Я принял решение, понимая, какие риски я на себя беру — отказаться от российского гражданства и переехать в Арцах как гражданин Армении. Мне это решение далось очень непросто, но так правильно», – сообщил в своем видеообращении Варданян.
Он уточнил, что причиной его переезда стало то, что «у многих людей [в Карабахе] появилась апатия, ощущение, что они брошены, что они никому не нужны. Я считаю, что это неприемлемо. Я считаю, что после войны 2020 года мы, армяне всего мира, обязаны быть вместе с Арцахом». Варданян подчеркнул, что считает переезд единственным способом своим примером показать, насколько важен для него Нагорный Карабах.
Миллиардер заявил, что после переезда вон передаст все свои российские активы в семейный фонд.
Рубен Варданян — уроженец Еревана, основатель и бывший владелец инвестиционной компании «Тройка Диалог», которую в 2011 году приобрел Сбербанк. В 2021 году Forbes оценил состояние Варданяна в $1 млрд.
Вместе с женой он основал школу системы Колледжей единого мира в армянском Дилижане. В Ереване действует его фонд «Инициативы развития Армении»: Варданян инвестирует в образование, реставрирует памятники. Вместе с женой миллиардер основал школу системы Колледжей единого мира в армянском Дилижане. В Ереване действует его фонд «Инициативы развития Армении»: Варданян инвестирует в образование, реставрирует памятники.
- Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном этническими армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании «Нагорно-Карабахской республики».
- За период вооруженного конфликта 1988-1994 годов в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек. Нагорный Карабах и несколько прилегающих к нему районов Азербайджана перешли под фактический контроль Вооруженных сил Армении. В результате сотни тысяч человек, в основном этнические азербайджанцы, стали беженцами и вынужденными переселенцами.
- После очередного обострения ситуации в конце сентября 2020 года Азербайджан вернул под свой контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и взял древний и символически значимый город Шуша (на армянском Шуши). На следующий день после взятия Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе.
- По условиям договора, за Арменией и Азербайджаном закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Армения также вернула Азербайджану Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы. Вдоль линии соприкосновения размещена миротворческая миссия России.
Бжания о Пицунде: ни о какой форме продажи земли не может идти речь
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания прокомментировал дискуссию, которая идет в абхазском обществе относительно передачи России объектов и земли в Пицунде.
Бжания говорит, что ни о какой форме продажи земли в Абхазии не может идти речь. Заявление опубликовано на официальном сайте абхазского лидера.
«Обращаюсь к вам в связи с возникшей в обществе обеспокоенностью, вызванной домыслами, слухами и банальной ложью, касающихся темы так называемой «продажи земли».
Никак не желая комментировать слухи, обращусь к фактам.
В основном Законе страны – Конституции Республики Абхазия четко прописано, что «Земля и другие природные ресурсы являются собственностью народа, используются и охраняются в Республике Абхазия как основа жизни и деятельности ее граждан». Таким образом, ни о какой форме продажи земли в Республике Абхазия не может идти речь. Эти нормы незыблемы и пересмотру не подлежат», – сказано в заявлении.
Бжания говорит, что президент является гарантом исполнения Конституции и он, как глава государства, будет со всей ответственностью выполнять возложенные на него обязанности в отведенный ему срок на должности президента.
Ранее против передачи России объектов в Пицунде выступили абхазские политики, ветераны, представители общественности.
- Вопрос передачи Пицундской государственной дачи снова актуализировался в связи с появлением нового текста Соглашения между правительством самопровозглашенной республики Абхазия и правительством Российской Федерации. Документ о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Абхазии и порядке его использования был подписан 19 января 2022 года. Данное соглашение требует ратификации абхазским парламентом.
- Предметом соглашения являются комплекс государственных дач в Пицунде под номерами 8, 9 и 10, а также военный городок 9-го Управления КГБ с объектами жизнеобеспечения, расположенные на территории Пицундо-Мюссерского биосферного заповедника.
- Соглашение также предусматривает передачу в аренду на 49 лет 186 га земли, относящейся к пицундскому заповеднику, вместе с ним Россия может получить и прилегающее к этой земле морское пространство по площади равной 115 га.
Инал Ардзинба встретился со спецпредставителем МИД РФ по Союзному государству
Глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба встретился в Москве со специальным представителем МИД России по вопросам Союзного государства России и Беларуси Виктором Сорокиным. Об этом сообщили в медиацентре абхазского МИДа.
По информации ведомства, в ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы евразийской интеграции, ход реализации союзных программ и строительства Союзного государства России и Беларуси, «социально–экономические и политические аспекты евразийской интеграции в контексте ситуации в регионе».
Ранее абхазский лидер Аслан Бжания заявил, что Абхазия готова присоединиться к Союзному государству России, Беларуси и других стран, которое может быть образовано после войны в Украине.
В Иркутске футболиста выгнали из команды за розовый маникюр
Вратаря футбольного клуба "Иркутск" Никиту Лобусова отстранили от тренировок и матчей после того, как он накрасил ногти розовым лаком. Об этом сообщил сам клуб.
"Мы считаем, что мужчины должны быть именно мужчинами. А игроки должны думать в первую очередь о том, как принести победу команде, а не то, каким способом самовыражаться", – говорится в официальном заявлении клуба.
Руководство клуба поставило 20-летнему игроку ультиматум. По словам Лобусова, ему позвонил тренер и сказал, либо он стирает лак, либо его убирают из команды. "Я отказался стирать ногти. Для меня это дело принципа, – сообщил Лобусов. – Мой внешний вид никак не влияет на качество работы". По его признанию, маникюр он сделал из любви к эпатажу. Ранее футболист уже красил волосы в малиновый цвет и приезжал на матчи в ярко-розовом костюме.
Сейчас Никита Лобусов тренируется самостоятельно и ищет новый клуб.
Новый пожар в Боржомском ущелье тушат с вертолета. ВИДЕО
В Боржомском ущелье возник новый лесной пожар. Об этом сообщают грузинские СМИ.
По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД, на месте находятся пожарно-спасательные группы. К процессу тушения пожара подключился вертолет пограничной полиции Грузии.
Кадры с места пожара публикует местное информационное агентство «Самхретис карибче».
Ранее в Боржомском ущелье завершили тушить крупный лесной пожар, возникший у села Квабисхеви. Он охватил площадь в 180 гектаров.
Сегодня же, по информации СМИ, пожар возник на окраине Тбилиси, на территории близ Аграрного университета Грузии. На месте горят сухая трава и деревья.
Путин не приедет на похороны Горбачёва – он простился с ним в морге
Президент России Владимир Путин попрощался с умершим президентом СССР Михаилом Горбачёвым в морге. Путин не сможет присутствовать на похоронах, так как улетел в Калининград в соответствии с рабочим графиком. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Прощание с Горбачёвым состоится в субботу, 3 сентября, в Колонном зале Дома Союзов в Москве. По заявлению Пескова, на церемонии прощания будут "элементы государственных похорон", в частности – почётный караул. Горбачёв-фонд уточнил, что доступ в зал будет свободным для всех желающих.
Похороны Горбачёва пройдут в тот же день на Новодевичьем кладбище, где похоронена его супруга – Раиса.
- Михаил Горбачёв, единственный президент СССР, умер в московской больнице 30 августа в возрасте 91 года. Последнее время Горбачёв тяжело болел и почти не появлялся на публике.
- В годы своего правления Горбачёв проводил политику перестройки, которая привела к демократическим переменам в СССР и завершению холодной войны. Критики Горбачёва говорят, что его политика способствовала распаду СССР, экономическим и социальным потрясениям.
- В 1990 году за свою деятельность во внешней политике Горбачёв был награждён Нобелевской премией мира.
На войне в Украине погибли более 900 элитных военных специалистов
За полгода войны в Украине Россия потеряла более 900 элитных военных специалистов – спецназовцев ГРУ, морских пехотинцев , десантников, военных пилотов, на подготовку которых ушли годы и миллионы долларов. Об этом сообщает Русская служба "Би-би-си".
Журналисты проанализировали список подтвержденных погибших российских военных, который издание ведет вместе с "Медиазоной" и командой волонтёров.
В частности, по открытым данным, им удалось установить гибель 151 военнослужащего спецназа ГРУ и 245 сотрудников Росгвардии, большая часть из них — бойцы подразделений особого назначения. Почти каждый четвертый (22 процента) из погибших в Росгвардии и спецназе ГРУ — офицер.
Анализ опубликованных некрологов показал, что наибольшие потери в ходе вторжения в Украину понесла 22-я гвардейская бригада спецназа. По меньшей мере 30 военнослужащих бригады погибли, в том числе четыре офицера — командира роты (при этом в составе бригады всего четыре роты спецназа).
Потери в ходе войны в Украине понесли и другие соединения спецназа ГРУ. Так, по подсчетам издания, 24-я гвардейская бригада потеряла не менее 21 человека, в том числе четырех офицеров. Известно также о 26 погибших военнослужащих 3-й гвардейской бригады спецназа, в том числе о пяти офицерах. В Украине погиб заместитель командира 16-й гвардейской бригады спецназа в звании подполковника, начальник штаба этой же бригады в звании майора, а также командир роты в звании капитана.
Авторы расследования отмечают, что потеря офицеров спецназа может быть наиболее чувствительной для российской армии. На подготовку лейтенанта соответствующей квалификации нужно по меньшей мере четыре года и ещё не менее четырёх лет, чтобы стать капитаном и возглавить роту.
Из 245 сотрудников Росгвардии, гибель которых удалось подтвердить журналистам, по меньшей мере 16 человек — обладатели крапового берета. В Росгвардии считается, что прошедшие отбор на право ношения такого берета — элита спецназа. Наибольшие потери личного состава понес 25-й отряд спецназа "Барс" из Казани. В Украине погибли 10 его сотрудников, включая двух офицеров.
Пятую часть всех идентифицированных российских военнослужащих, погибших в ходе войны в Украине, составляют десантники, пишет Русская служба "Би-би-си". На них легла основная тяжесть боев в первые недели войны. Наибольшие потери понес 331-й гвардейский полк ВДВ из Костромы: там только официально насчитывается более 80 погибших, в том числе командир полка и ещё 20 офицеров.
Среди морских пехотинцев наибольшие потери понесла 810-я гвардейская бригада, базирующаяся в аннексированном Крыму. Погибли по меньшей мере 56 человек, включая двух командиров бригады.
По данным журналистов "Би-би-си" в ходе войны в Украине погибли 67 российских военных лётчиков. Это особая категория потерь, поскольку экипажи боевых самолетов и вертолетов - штучные специалисты и элита любой армии мира. Подготовка одного летчика-снайпера может занимать 15-17 лет и стоит 12-14 миллионов долларов, отмечает издание.
- По оценке ЦРУ, к концу июля Россия потеряла в Украине более 15 тысяч военных. Британская разведка говорила о 20 тысячах погибших еще в июне. В сообщениях Генштаба Украины говорится, что Россия потеряла более 40 тысяч солдат и офицеров.
- По оценке Пентагона на начало августа, Россия потеряла в Украине от 70 до 80 тысяч военных убитыми и ранеными.
- Обновленных официальных данных о потерях российской армии нет. Министерство обороны России последний раз отчитывалось о потерях 25 марта, сообщив о 1351 погибшем.
ООН опубликовала доклад о преследовании уйгуров в Синьцзяне
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о нарушениях в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.
Доклад вышел за несколько минут до окончания четырехлетнего срока полномочий Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет.
В документе сказано, что власти Китая допустили "серьезные нарушения" прав человека в регионе в рамках мер по борьбе с терроризмом и экстремизмом. В ООН заявили, что действия Пекина по отношению к уйгурам и представителям других мусульманских народов могут являться преступлениями против человечности.
В докладе также говорится, что "утверждения о пытках или жестоком обращении, включая принудительное лечение и плохие условия содержания под стражей, заслуживают доверия, как и утверждения об отдельных случаях сексуального насилия и насилия на гендерной почве".
В документе содержится призыв к Китаю провести полный юридический анализ своей политики национальной безопасности и борьбы с терроризмом в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, "обеспечить их полное соответствие обязательным международным законам о правах человека" и отменить все законы, не соответствующие международным стандартам.
Власти Китая отвергли утверждения из доклада как "дезинформацию и ложь, сфабрикованную противниками Китая", передает Associated Press. По мнению Пекина, в документе игнорируются "достижения в области прав человека в Синьцзяне".
- Ранее Фонд памяти жертв коммунизма в Вашингтоне получил доступ к внутренним компьютерным сетям полиции Синьцзяна в Китае и опубликовал доклад о пытках в лагерях для интернированных уйгуров. В заявлении фонда говорится, что Си Цзиньпин лично отдал приказ обеспечить переполненные лагеря для интернированных дополнительной охраной. В базах данных полиции также содержится информация о том, что в 2018 году более 12 процентов взрослого, преимущественно уйгурского населения, находилась в лагерях для интернированных, утверждает организация.
Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС
Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыла на Запорожскую АЭС в Энергодаре.
"Всего в колонне девять машин с надписью ООН и несколько автомобилей сопровождения. Ситуация на станции спокойная. Звуков обстрелов нет", – передаёт корреспондент РИА Новости.
По сведениям журналиста агентства "Интерфакс", за час до прибытия миссии ещё продолжались обстрелы – взрывы были слышны в разных частях города.
Миссию возглавляет гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. В состав делегации среди прочих также вошли эксперты из Польши, Литвы, Сербии и Китая. Представители России, США и Великобритании в миссии не участвуют.
- Утром 1 сентября Энергодар подвергся обстрелам. Назначенные Россией власти города заявили, что по Энергодару ударили с украинской стороны. Украина утверждала, что маршрут миссии обстреливает Россия. В Минобороны России сообщили, что российская авиация ударила по группе украинских десантников, которые пытались захватить ЗАЭС.
В Абхазии предложили начать транзит товаров через Ингурский мост
В администрации президента самопровозглашенной республики Абхазия на прошлой неделе прошла встреча, на которой обсуждалась возможность начала транзита товаров через Ингурский мост.
Информацию о проведении встречи Telegram-каналу RESPUBLICA подтвердил её участник, журналист Инал Хашиг.
По его словам, была создана рабочая группа по вопросу транзита грузов. Её возглавляет помощник абхазского президента Валерий Папба. На рабочем заседании присутствовали представители различных ведомств, в том числе министерства экономики, таможни и пограничной службы.
Инал Хашиг говорит: «рабочая группа для себя определила, что такой транзит необходим» и рекомендовала президенту Аслану Бжания снять ограничения, действующие на де-факто границе по реке Ингури.
«Рабочая группа рекомендовала президенту снять существующие ограничения деятельности КПП «Ингур» – сказал Инал Хашиг.
При этом с грузинской стороной, по словам журналиста, консультации не ведутся, так как Абхазия сама решает, какие товары входят и выходят с её территории.
«За последние 30 лет, мы превратились в некий тупик. Все товары проходят по одному маршруту: из Абхазии в Россию из России в Абхазию. Каких-либо денег на транзите Абхазия, практически, не зарабатывала.
После 24 февраля, когда противостояние между Западом и Россией достигло апогея и на Россию наложили огромное количество санкций, в общем-то, глобальная трансформация произошла и с логистикой и логистическими центрами.
Сейчас, когда происходят процессы организации новых логистических маршрутов, смотреть как реальные деньги, в которых нуждается Абхазия, уплывают от нас, весьма глупо.
Тем более, когда Россия под санкциями Евросоюза, турецкое направление становится одним из главных транспортных хабов, по крайне мере, в нашем регионе», – отметил Хашиг в комментарии RESPUBLICA.
Журналист говорит, что после снятия ограничений Абхазия сможет принимать «различные транзитные грузы, которые идут из Армении, Турции».
«Это касается различных товаров и из Грузии. В конце-концов, у нас есть Госстандарт, который должен сертифицировать эти товары по абхазским правилам», – добавил он.
- В 2008 году в Абхазии был введен полный запрет на провоз товаров через де-факто границу с Грузией, за исключением тех, которые перевозятся для личного пользования.
В Армении арестован экс-командующий Армией обороны Карабаха
Генерал-лейтенант Микаэл Арзуманян, возглавлявший Армию обороны самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики во время Второй карабахской войны, арестован. Ему предъявлено обвинение в халатности при организации обороны города Шуши (азербайджанское название – Шуша) и прилегающих районов.
В Следственном комитете Армении утверждают, что в последние 10 дней войны в ходе обороны Шуши Арзуманян проявлял халатное отношение к своим служебным обязанностям путем их неисполнения и ненадлежащего исполнения, в результате чего вооруженные силы противника полностью взяли под свой контроль город и его окрестности, а армянские подразделения понесли потери в виде погибших и раненых.
Согласно сообщению, Арзуманян не дал приказа разместить войска на неохраняемом участке оборонительного рубежа прилегающих к Шуши районов, когда в его распоряжении был соответствующий потенциал, в том числе подразделения регулярной армии, состоящие из 650 военнослужащих.
По версии следствия, до 6 ноября 2020 года (включительно) в оперативных сводках, подписанных Арзуманяном, указывалось, что боевые задачи продолжают выполняться, а обстановка остается контролируемой – при том, что 5 ноября отдельные группы противника уже проникли в Шуши.
Как пишет Радио Азатутюн, 49-летний Микаэл Арзуманян был назначен командующим Армией обороны Нагорного Карабаха 27 октября 2020 года, когда в ходе войны был тяжело ранен министр обороны Карабаха Джалал Арутюнян. Спустя почти год генерал-лейтенант Арзуманян был освобожден от занимаемой должности и назначен советником нагорно-карабахского президента.
Арзуманян был задержан 30 августа. Было принято решение о его аресте, однако ввиду истечения установленного законом периода он был отпущен накануне вечером. Сторона обвинения подала в суд ходатайство о аресте, которое было удовлетворено.
- Взятие Шуши азербайджанской армией стало одним из ключевых событий в ходе вооруженного конфликта осенью 2020 года, после чего президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер Армении Никол Пашинян и президент РФ Владимир Путин подписали заявление о прекращении войны. Пашинян позже говорил, что потеря Шуши стала тем определяющим моментом, после которого продолжение борьбы стало для страны бессмысленным.
SOVA: пророссийский активист из Донбасса ведет бизнес в Грузии
В Грузии находится Даниил Деев – пророссийский активист из Донбасса, сообщает издание SOVA. 22-летний Деев числится в списке украинского «Миротворца» как «пособник террористов и оккупантов». Проект «Миротворец» отслеживает лиц, нарушающих, по мнению авторов базы, украинское законодательство и совершающих преступления против страны.
Даниил Деев в недавнем прошлом пожимал руку главе самопровозглашенной «ДНР» Денису Пушилину и говорил в сюжетах российского Первого канала о «нацистах» в Донецке.
Как пишет SOVA, после начала полномасштабного российского вторжения в Украину Деев мог воевать в Мариуполе на стороне армии РФ. В своем инстаграме он опубликовал фотографию в военной форме, подписав ее: «Слышу ZOV». На фоне буквы Z Деев также публиковал отчет «чего лишилась Украина за 6 часов войны с Россией», сопроводив это подписью: «Помянем, но это только начало. Мы уже дышим вам в спину, оборачивайтесь».
В Грузии он ведет финансовую деятельность. В частности, занимается привлечением клиентов из России, которым предлагает помощь и посредничество в проведении финансовых операций. В Грузию, по словам Даниила, он приехал «абсолютно случайно».
«Мы с моей командой держали маршрут в Турцию и по пути заехали открыть грузинские карты», – пишет он в своем инстаграм-посте от 27 августа.
Министры финансов G7 обсудят потолок цены на российскую нефть
Министры финансов группы семи ведущих экономик мира (G7) обсудят в пятницу 2 сентября предложенное администрацией США ограничение цены на российскую нефть.
"Мы считаем, что это самый эффективный способ сильно ударить по доходам Путина, что приведет не только к их падению, но и к снижению мировых цен на энергоносители", - заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер журналистам .
Министры финансов G7 обсудят, каким образом установить "потолок" цены на российскую нефть, а также возможное блокирование её транспортировки. Этот вопрос уже поднимался на саммите "Группы семи" в Германии в июне.
После начала военного вторжения России в Украину США и Евросоюз наложили экономические санкции на российскую нефть, что привело к сокращению экспорта российских энергоносителей и росту цен на международном нефтяном рынке.
В июле Международное энергетическое агентство сообщило, что несмотря на то, что экспорт российской нефти опустился до самого низкого уровня с августа прошлого года, экспортная выручка Москвы из-за роста цен в июне увеличилась на 700 миллионов долларов из-за роста цен, что на 40 процентов выше среднего показателя за 2021 год.
По данным Bloomberg, с начала года доходы России от продажи нефти выросли на 50 процентов.
Западные лидеры предложили решить эту проблему с помощью ограничения цены на российскую нефть, которую имеют право платить нефтеперерабатывающие заводы и трейдеры. Однако пока неясно, каким образом может быть введён такой механизм. Некоторые аналитики нефтяного рынка предупреждают об угрозе глобального энергетического кризиса.
Россия ранее заявляла, что в случае установления "потолка цен" на российскую нефть полностью прекратит её поставки.
В группу семи входят Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и Соединенные Штаты. Многие страны ввели санкции против России после ее вторжения в Украину, но ключевые потребители российской нефти - Китай и Индия - увеличили импорт из России до рекордных уровней, добившись скидки.
Глава совета директоров «Лукойла» погиб, выпав из окна больницы
Глава совета директоров «Лукойла» Равиль Маганов погиб после того, как выпал из окна больницы, передают российские СМИ. В частности, об этом сообщил телеканал РЕН, не указывая источник информации.
67-летний топ-менеджер нефтяной компании проходил лечение в Центральной клинической больнице в Москве — в отделении, расположенном на шестом этаже.
Источник «Интерфакса» также сообщил, что Маганов погиб.
«Сегодня утром Маганов выпал из окна палаты ЦКБ. От полученных травм он скончался», — сказал собеседник агентства.
Также о его смерти сообщил телеграм-канал Mash. Из его сообщения следует, что он мог совершить самоубийство. Независимых подтверждений этой информации нет.
В правоохранительных органах Москвы подтвердили ТАСС, что из окна Центральной клинической больницы выпал мужчина, он погиб. Имя погибшего не раскрывается.
В пресс-службе «Лукойла» заявили, что Равиль Маганов умер «после тяжелой болезни». По данным Mash, у него были проблемы с сердцем и диагностированная депрессия.
В Следственном комитете «Коммерсанту» сообщили, что начата доследственная проверка, по результатам которой будет принято решение – возбуждать уголовное дело или вынести постановление об отказе в этом. Пока речь может идти о самоубийстве, сказали журналистам в ведомстве.
- В 1980-х годах Маганов работал в «Лангепаснефтегазе», который вошел в состав «Лукойла», созданного в 1991 году. Маганов — автор названия компании «Лукойл». С 1993 года он входил в совет директоров компании, в 2020 году возглавил его. С 2006 года Маганов занимал пост первого исполнительного вице-президента компании. Равиль Маганов — брат гендиректора «Татнефти» Наиля Маганова.
Токаев предложил провести досрочные президентские выборы
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести досрочные президентские выборы осенью 2022 года. Об этом он сказал во время послания.
Очередные выборы президента должны были состояться в 2024 году. По его словам, он готов сократить срок своих полномочий и пойти на внеочередные президентские выборы.
"Я много думал и пришел к выводу, что необходимо пересмотреть количество и продолжительность срока полномочий президента. Я рекомендую ограничить срок президентских полномочий одним сроком в 7 лет. Переизбрание будет запрещено", – заявил Касым-Жомарт Токаев.
Выборы в нижнюю палату парламента он предложил провести в первой половине 2023 года.
Президент Казахстана также заявил об амнистии для участников январских протестов. По его словам, она не будет распространяться на террористов и экстремистов.
Пятого июня 2022 года в Казахстане был проведен референдум по принятию поправок к Конституции. Это был первый случай в истории страны, когда изменения в основной закон вносились путем проведения общенационального голосования. Помимо перехода от суперпрезидентской формы правления к президентской с сильным парламентом, в Конституцию внесли новую норму – родственникам президента отныне запрещено занимать высокие государственные должности.
Положение об особой роли первого президента исключили. Помимо этого, появился пункт, согласно которому земля и ее недра перешли в собственность народа. Учредили Конституционный суд. Поправки вступили в силу с момента объявления результатов.
Энергодар, куда едет миссия МАГАТЭ, подвергся обстрелу
Украинский мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщает, что с раннего утра российские войска ведут непрерывный артиллерийский обстрел города.
"Известно о попадании в несколько гражданских объектов. Есть пострадавшие! Сколько именно, выясняем", - написал Орлов в своем телеграм-канале. Об обстрелах Энергодара также сообщают в соцсетях местные жители.
Украинский "Энергоатом" обвинил Россию в минометном обстреле станции, в результате которого сработала аварийная защита и отключился работающий 5-й энергоблок на Запорожской атомной электростанции, которая находится в Энергодаре.
Запорожская АЭС - крупнейшая атомная станция в Европе. Сегодня её должна посетить делегация экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)во главе с руководителем организации Рафаэлем Гросси.
Украинские власти утверждают, что Россия обстреливает маршрут, по которому миссия МАГАТЭ должна попасть из Запорожья в оккупированный российскими войсками Энергодар. Как заявил губернатор Запорожской области Александр Старух, эксперты МАГАТЭ не могут продолжить движение по соображениям безопасности.
Назначенные Россией власти Энергодара в Запорожской области утверждают, что утром 1 сентября город подвергся массированному артиллерийскому удару со стороны Украины. Об этом сообщает "Интерфакс".
По данным оккупационных властей, в Энергодаре зафиксировано по меньшей мере пять попаданий в жилые многоэтажные дома и в два детских сада, где начались пожары. Сообщается о трёх погибших местных жителях.
Оккупационная администрация Энергодара также сообщает, что утром в трёх километрах от ЗАЭС высадилась группа украинского десанта, после чего по ней ударила российская авиация. В Минобороны России утверждают, что около 60 украинских десантников попытались захватить электростанцию.
- Российские войска захватили Запорожскую АЭС вскоре после начала вторжения в Украину, в марте 2022 года. С тех пор Киев и Москва неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах территории рядом с АЭС. В начале августа в МАГАТЭ говорили, что на Запорожской АЭС массово нарушают протоколы безопасности.
- ООН призвала Россию и Украину создать вокруг станции демилитаризованную зону. С аналогичным призывом выступала Украина, призыв поддержали несколько стран, включая США и государства Евросоюза. Москва утверждает, что российские военные размещены на АЭС только для её охраны в условиях войны.
В Тбилиси прошла церемония открытия чемпионата Европы по баскетболу
В Тбилиси накануне прошла церемония открытия «Евробаскета» – чемпионата Европы по баскетболу.
Мероприятие прошло в тбилисском парке Рике – оно началось с шествия барабанщиков, после чего в парке прошел концерт. Церемония завершилась фейерверком.
На Рике обустроена фан-зона Общественного вещателя. Здесь болельщики смогут смотреть игры на большом экране и поддержать сборную Грузии. Также можно поучаствовать в розыгрышах и спортивных конкурсах.
Чемпионат стартует 1 сентября сразу в четырех европейских городах – в Кельне, Праге, Милане и Тбилиси.
Игры группы А Евробаскета-2022, в которых принимают участие сборные Испании, Турции, Бельгии, Болгарии, Черногории и Грузии, будут проходить на новой площадке «Тбилиси Арена», пишет агентство «Новости-Грузия».
В рамках турнира Грузия 1 сентября сыграет с Бельгией, 3 сентября – с Испанией, 4 сентября – с Турцией, 6 сентября – с Болгарией, 7 сентября – с Черногорией.
На «Евробаскете» команды разделены на четыре группы:
Группа A: Грузия, Турция, Черногория, Испания, Бельгия, Болгария;
Группа B: Германия, Литва, Франция, Словения, Венгрия, Босния;
Группа C: Италия, Эстония, Греция, Хорватия, Украина, Великобритания;
Группа D: Чехия, Польша, Сербия, Финляндия, Израиль, Нидерланды.
С 9 сентября соревнования продолжатся в рамках плей-офф, разыгрывать который команды отправятся в Берлин.
Финальный этап начнется со стадии 1/8, в которую пройдут четыре лучшие команды из каждой группы.
В Италии наложен арест на 11 вилл российского миллиардера Кантора
Власти Италии наложили арест одиннадцать вилл, фактическим владельцем которых является миллиардер Вячеслав Кантор, сообщает The Moscow Times со ссылкой на итальянское издание L’Unione Sarda. В публикациях Кантор назван бизнесменом, близким к президенту России Владимиру Путину.
Речь идёт в том числе о недвижимости на острове Сардиния, купленной россиянином у семьи бывшего главы кабинета министров Италии, ныне – депутата Европарламента Сильвио Берлускони, а одна из вилл, принадлежащих Кантору, граничит с летней резиденцией Берлускони.
Отмечается, что Европейский совет распорядился арестовать активы Кантора ещё в апреле, после введения против него персональных санкций. Они были введены в связи с российским вторжением в Украину. Задержка в исполнении решения была связана со сложностями выявления компаний, которые формально владели недвижимостью миллиардера.
До введения санкций Вячеслав Кантор был владельцем производителя минеральных удобрений "Акрона", его состояние оценивалось в 4,6 миллиарда долларов.
Кроме того, Кантор являлся владельцем двух благотворительных организаций – "Благотворительный фонд Кантора" и "Всемирный форум памяти Холокоста". Власти Великобритании подозревают, что через них отмывались средства, полученные мошенническим путём. Весной счета Кантора в Британии были заморожены.
В Венеции открылся международный кинофестиваль
79-й Венецианский фестиваль на самом деле еще старше, поскольку впервые состоялся 90 лет назад, в 1932 году, и является старейшим в мире.
Впечатляет и другая цифра: в конкурсе нынешнего фестиваля 23 фильма. Так что жюри во главе с американской актрисой Джулианной Мур предстоит серьезная работа, которая завершится 10 сентября вручением "Золотого льва" и других наград.
Одна из лауреаток фестиваля награждена уже день открытия: это Катрин Денев, ей вручили почетного "Золотого льва" за блистательную карьеру. Значительная часть этой карьеры связана с Венецией: здесь в свое время выиграла главный приз "Дневная красавица", картина Луиса Бунюэля, во многом сформировавшая артистический имидж французской звезды. Позднее Денев получила Кубок Вольпи Венецианского фестиваля за роль в фильме "Вандомская площадь", а еще несколько лет спустя возглавила здесь международное жюри. На пресс-конференции Катрин Денев выразила поддержку Украине, сказав, что "думает о ней каждый день".
Вечер открытия фестиваля завершился премьерой фильма "Белый шум" американского режиссера Ноа Баумбаха. В отличие от Каннского, Венецианский фестиваль не отвергает картины, снятые по заказу Netflix – а эта именно из их числа.
В основе фильма – роман Дона Делилло, воспроизводящий атмосферу Америки 1980-х годов и неожиданно актуализировавшийся в наши дни. Адам Драйвер играет специалиста по Гитлеру и истории нацизма, Грета Гервиг – его жену. Супруги переживают кризис среднего возраста, оба подвержены фобиям на почве экологии, экспериментальной фармацевтики, а также онтологическому страху смерти. Модные актеры и режиссер стараются соответствовать стилю и жанру черной комедии, что получается лишь отчасти. Фильм, претендующий на некоторую философскую глубину, остается скорее развлечением.
В Тбилиси сообщили об отмене концерта «Машины времени»
Организаторы сообщили об отмене концерта «Машины времени» в тбилисском Дворце спорта, запланированного на 24 сентября.
В качестве причины названы технические проблемы, срочный аудит и ремонт Дворца спорта. В связи с этим под вопросом также концерты Максима Галкина (15 октября) и Валерия Меладзе (23 ноября), пишет агентство «Новости-Грузия».
Пока неясно, отменены ли концерты полностью или переносятся в другое место и как быть тем, кто уже купил билеты. В то же время билеты все еще есть в открытой онлайн-продаже. Информация уточняется.
Прощание с Михаилом Горбачевым пройдет 3 сентября
Церемония прощания с первым и единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым, умершим 30 августа, пройдет 3 сентября в Колонном зале в Москве. Об этом говорится в сообщении Горбачев-Фонда. В нем подчеркнуто, что доступ в зал будет свободным.
Похороны состоятся в тот же день на Новодевичьем кладбище, где похоронена супруга Горбачева - Раиса.
Из сообщения Горбачев-Фонда не ясно, будут ли носить похороны государственный характер, в Кремле это также не уточняли. Первый президент России Борис Ельцин, скончавшийся в 2007 году, был похоронен с государственными почестями, как и, например, бывшие премьер-министры Евгений Примаков и Виктор Черномырдин. В Колонном зале Дома Союзов проходили церемонии прощания со всеми скончавшимися лидерами СССР и России, начиная с Владимира Ленина (кроме Никиты Хрущева).
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что пока не определено, придет ли на прощание с Горбачевым президент Владимир Путин. Ранее Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным Горбачева.
Михаил Горбачев, последний генеральный секретарь ЦК КПСС и президент СССР, фактически бывший первым лицом государства с 1985 по 1991 годы, умер в Москве 30 августа на 92-м году жизни.
Имя Михаила Горбачева связано с политикой перестройки, приведшей к демократическим переменам в СССР и завершению Холодной войны. Критики Горбачева обвиняют его в том, что его политика способствовала распаду СССР, экономическим и социальным потрясениям.
О смерти Михаила Горбачева высказались многие мировые лидеры и политики. СМИ в среду публикуют портреты Михаила Горбачева на первых полосах и воздают дань его заслугам в редакционных комментариях.
Президент США Джо Байден назвал Горбачева «редким лидером» — «человеком с воображением, способным увидеть, что другое будущее возможно, и мужеством рискнуть всей своей карьерой, чтобы достичь его. Результатом стал более безопасный мир и большая свобода для миллионов людей», - говорится в заявлении Байдена.
По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, Михаил Горбачев был единственным в своем роде государственным деятелем, который изменил ход истории и сделал больше, чем кто бы то ни было, для мирного завершения холодной войны. По мнению президента Франции Эммануэля Макрона, приверженность Горбачева миру в Европе изменила историю и открыла россиянам путь к свободе.
В телеграмме Владимира Путина говорится, что Горбачев «был политиком и государственным деятелем, оказавшим огромное влияние на ход мировой истории», а также что он «глубоко понимал, что реформы необходимы, стремился предложить свои решения назревших проблем». Какой-либо оценки этих решений при этом не дается.
Находящийся в колонии российский оппозиционер Алексей Навальный отметил, что Горбачев мирно покинул высший пост в стране. По мнению Навального, «его жизнь и история, имевшие ключевое значение для происходившего в конце ХХ века, будут оценены потомками куда более благожелательно, чем современниками».
Президент Германии подверг РПЦ резкой критике из-за войны
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая в среду в германском городе Карлсруэ на открытии одиннадцатой пленарной ассамблеи Всемирного совета церквей, подверг резкой критике Русскую православную церковь, обвинив ее в поддержке войны в Украине.
Как заявил Штайнмайер, руководство РПЦ «оправдывает агрессивную войну против Украины - против своих собственных и наших братьев и сестер по вере» за поддержку агрессивной войны России против Украины. Президент ФРГ считает, что руководство РПЦ ведет церковь «кощунственно неверным путем», который противоречит истинной вере. По словам Штайнмайера, ведущие представители Московского патриархата распространяют пропаганду, которая «произвольно заявляет о том, что имперские мечтания и диктатура угодны Богу». Как отметил германский политик, в сознательных атаках на гражданские объекты, в том числе храмы, «ни один христианин, у которого еще есть вера, разум и чувства, не сможет разглядеть в этом волю Божью».
Представители РПЦ также участвуют в конгрессе в Карлсруэ. Штайнмайер отметил, что не против диалога с ними, однако он не должен был сведен к сугубо религиозным вопросам. «Необходимо говорить о жертвах, о преступниках и их пособниках» - сказал он.
Глава Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Антоний подверг слова германского президента критике. По его мнению, в заявлении Штайнмайера содержались «ничем не подтвержденные обвинения, полностью игнорирующие все гуманитарные усилия Московского патриархата». Он назвал слова Штайнмайера грубым давлением на крупнейшую межхристианскую организацию.
Предстоятель РПЦ Патриарх Кирилл не осудил российское вторжение в Украина, а некоторые его заявления могут трактоваться как его поддержка. Ряд иерархов РПЦ прямо поддержали действия российских властей. Украинская православная церковь, административно имевшая статус самоуправляемой в рамках РПЦ, публично заявила о своей полной независимости.
Всемирный совет церквей - крупнейшая международная экуменическая организация, объединяющая более 300 церквей, главным образом протестантских, а также православных и англиканских. Римско-католическая церковь не участвует в его работе.
Пашинян и Алиев договорились о продолжении переговоров на уровне глав МИД
Завершилась четырехчасовая встреча за закрытыми дверями премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля в Брюсселе.
Как сообщает пресс-служба аппарата премьер-министра Армении, на трехсторонней встрече были обсуждены вопросы освобождения пленных и выяснения судеб пропавших без вести, демаркации и пограничной безопасности, разблокирования региона, урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном и проблемы Нагорного Карабаха. В сообщении подробности не приведены.
Официальный источник также сообщает, что достигнута договоренность о продолжении «предметных переговоров на уровне министров иностранных дел по разработке проекта мирного договора». Встреча министров иностранных дел Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова состоится в течение месяца, пишет Радио Азатутюн.
Что касается следующего заседания Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Арменией и Азербайджаном, то оно состоится в ноябре в Брюсселе.
Следующая встреча Никола Пашиняна и Ильхама Алиева также состоится в ноябре.
Официальный Баку пока ограничивается подтверждением факта встречи, в сообщении пресс-службы президента Азербайджана о договоренностях, о которых сообщила армянская сторона, ничего не говорится.
Официальный Ереван в свою очередь не уточняет, обсуждался ли на сегодняшней встрече Пашинян-Алиев вопрос о формировании рабочей группы по подготовке текста мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. О том, что этот вопрос включен в повестку встречи, несколько дней назад сообщил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
Также неясно, на каких принципах будут проходить переговоры по мирному договору. Баку представил свои пять принципов, Ереван дополнил их своими шестью, однако власти Азербайджана их отвергли, утверждая, что карабахский вопрос закрыт, и потребовали от Армении признания территориальной целостности друг друга, исключения территориальных претензий, а также проведения делимитации и демаркации границ, установления дипломатических отношений, открытия коммуникаций.
Ереван посчитал предложения Баку приемлемыми, однако до сих пор власти Армении не уточнили, какой статус они видят для Нагорного Карабаха, лишь заявили, что для армянской стороны основополагающими являются вопросы гарантирования безопасности армян Нагорного Карабаха, уважения их прав и свобод, а также окончательного статуса Карабаха.
Прошедшая сегодня в Брюсселе встреча является уже пятой очной встречей лидеров Армении и Азербайджана после 44-дневной войны, четыре из которых состоялись по инициативе председателя Европейского совета. До этого переговоры между двумя странами велись в основном при посредничестве России, а до 44-дневной войны - под эгидой Минской группы ОБСЕ.
Официальная Москва утверждает, что предметные переговоры между Ереваном и Баку ведутся при посредничестве Москвы, а не Брюсселя. Об этом накануне трехсторонней встречи Пашинян-Мишель-Алиев заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, в очередной раз обвинив европейцев в попытке присвоить себе лавры посредничества.
«Это псевдоинициатива европейцев. Это больше похоже на попытку бесстыдно присвоить лавры посредничества, и ничего за этим не стоит. Мы работаем как посредники, и эта работа дает конкретные результаты, соответственно, стороны это оценивают», - сказала Захарова.
На очередные армяно-азербайджанские переговоры при посредничестве Евросоюза отреагировал и Вашингтон, призвав стороны активизировать дипломатические усилия и достичь всеобъемлющего мирного соглашения. Заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель подтвердил приверженность США продвижению безопасного, стабильного, демократического, процветающего и мирного будущего для региона Южного Кавказа.
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