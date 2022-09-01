В Южной Осетии выросла заболеваемость коронавирусом

Завершилась четырехчасовая встреча за закрытыми дверями премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля в Брюсселе.

Как сообщает пресс-служба аппарата премьер-министра Армении, на трехсторонней встрече были обсуждены вопросы освобождения пленных и выяснения судеб пропавших без вести, демаркации и пограничной безопасности, разблокирования региона, урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном и проблемы Нагорного Карабаха. В сообщении подробности не приведены.

Официальный источник также сообщает, что достигнута договоренность о продолжении «предметных переговоров на уровне министров иностранных дел по разработке проекта мирного договора». Встреча министров иностранных дел Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова состоится в течение месяца, пишет Радио Азатутюн.

Что касается следующего заседания Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Арменией и Азербайджаном, то оно состоится в ноябре в Брюсселе.

Следующая встреча Никола Пашиняна и Ильхама Алиева также состоится в ноябре.

Официальный Баку пока ограничивается подтверждением факта встречи, в сообщении пресс-службы президента Азербайджана о договоренностях, о которых сообщила армянская сторона, ничего не говорится.

Официальный Ереван в свою очередь не уточняет, обсуждался ли на сегодняшней встрече Пашинян-Алиев вопрос о формировании рабочей группы по подготовке текста мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. О том, что этот вопрос включен в повестку встречи, несколько дней назад сообщил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Также неясно, на каких принципах будут проходить переговоры по мирному договору. Баку представил свои пять принципов, Ереван дополнил их своими шестью, однако власти Азербайджана их отвергли, утверждая, что карабахский вопрос закрыт, и потребовали от Армении признания территориальной целостности друг друга, исключения территориальных претензий, а также проведения делимитации и демаркации границ, установления дипломатических отношений, открытия коммуникаций.

Ереван посчитал предложения Баку приемлемыми, однако до сих пор власти Армении не уточнили, какой статус они видят для Нагорного Карабаха, лишь заявили, что для армянской стороны основополагающими являются вопросы гарантирования безопасности армян Нагорного Карабаха, уважения их прав и свобод, а также окончательного статуса Карабаха.

Прошедшая сегодня в Брюсселе встреча является уже пятой очной встречей лидеров Армении и Азербайджана после 44-дневной войны, четыре из которых состоялись по инициативе председателя Европейского совета. До этого переговоры между двумя странами велись в основном при посредничестве России, а до 44-дневной войны - под эгидой Минской группы ОБСЕ.

Официальная Москва утверждает, что предметные переговоры между Ереваном и Баку ведутся при посредничестве Москвы, а не Брюсселя. Об этом накануне трехсторонней встречи Пашинян-Мишель-Алиев заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, в очередной раз обвинив европейцев в попытке присвоить себе лавры посредничества.

«Это псевдоинициатива европейцев. Это больше похоже на попытку бесстыдно присвоить лавры посредничества, и ничего за этим не стоит. Мы работаем как посредники, и эта работа дает конкретные результаты, соответственно, стороны это оценивают», - сказала Захарова.

На очередные армяно-азербайджанские переговоры при посредничестве Евросоюза отреагировал и Вашингтон, призвав стороны активизировать дипломатические усилия и достичь всеобъемлющего мирного соглашения. Заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель подтвердил приверженность США продвижению безопасного, стабильного, демократического, процветающего и мирного будущего для региона Южного Кавказа.