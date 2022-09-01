США ввели новые ограничения на продажи чипов России и Китаю

За полгода войны в Украине Россия потеряла более 900 элитных военных специалистов – спецназовцев ГРУ, морских пехотинцев , десантников, военных пилотов, на подготовку которых ушли годы и миллионы долларов. Об этом сообщает Русская служба "Би-би-си".

Журналисты проанализировали список подтвержденных погибших российских военных, который издание ведет вместе с "Медиазоной" и командой волонтёров.

В частности, по открытым данным, им удалось установить гибель 151 военнослужащего спецназа ГРУ и 245 сотрудников Росгвардии, большая часть из них — бойцы подразделений особого назначения. Почти каждый четвертый (22 процента) из погибших в Росгвардии и спецназе ГРУ — офицер.

Анализ опубликованных некрологов показал, что наибольшие потери в ходе вторжения в Украину понесла 22-я гвардейская бригада спецназа. По меньшей мере 30 военнослужащих бригады погибли, в том числе четыре офицера — командира роты (при этом в составе бригады всего четыре роты спецназа).

Потери в ходе войны в Украине понесли и другие соединения спецназа ГРУ. Так, по подсчетам издания, 24-я гвардейская бригада потеряла не менее 21 человека, в том числе четырех офицеров. Известно также о 26 погибших военнослужащих 3-й гвардейской бригады спецназа, в том числе о пяти офицерах. В Украине погиб заместитель командира 16-й гвардейской бригады спецназа в звании подполковника, начальник штаба этой же бригады в звании майора, а также командир роты в звании капитана.

Авторы расследования отмечают, что потеря офицеров спецназа может быть наиболее чувствительной для российской армии. На подготовку лейтенанта соответствующей квалификации нужно по меньшей мере четыре года и ещё не менее четырёх лет, чтобы стать капитаном и возглавить роту.

Из 245 сотрудников Росгвардии, гибель которых удалось подтвердить журналистам, по меньшей мере 16 человек — обладатели крапового берета. В Росгвардии считается, что прошедшие отбор на право ношения такого берета — элита спецназа. Наибольшие потери личного состава понес 25-й отряд спецназа "Барс" из Казани. В Украине погибли 10 его сотрудников, включая двух офицеров.

Пятую часть всех идентифицированных российских военнослужащих, погибших в ходе войны в Украине, составляют десантники, пишет Русская служба "Би-би-си". На них легла основная тяжесть боев в первые недели войны. Наибольшие потери понес 331-й гвардейский полк ВДВ из Костромы: там только официально насчитывается более 80 погибших, в том числе командир полка и ещё 20 офицеров.

Среди морских пехотинцев наибольшие потери понесла 810-я гвардейская бригада, базирующаяся в аннексированном Крыму. Погибли по меньшей мере 56 человек, включая двух командиров бригады.

По данным журналистов "Би-би-си" в ходе войны в Украине погибли 67 российских военных лётчиков. Это особая категория потерь, поскольку экипажи боевых самолетов и вертолетов - штучные специалисты и элита любой армии мира. Подготовка одного летчика-снайпера может занимать 15-17 лет и стоит 12-14 миллионов долларов, отмечает издание.