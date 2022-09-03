Баку осуждает визит секретаря Совбеза Армении в Степанакерт

МИД Азербайджана осудил вчерашний визит секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна в Степанакерт, заявив, что он является «очередной провокацией со стороны Армении» и «наносит ущерб попыткам нормализации отношений между двумя государствами».

Согласно заявлению, «этот незаконный шаг, целенаправленно предпринятый армянским официальным лицом сразу после очередной встречи лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе, не только бросает тень на достигнутые в ходе встречи договоренности, но и наглядно демонстрирует неискренность армянской стороны в процессе нормализации».

«Этот незаконный визит показывает, что заявления Армении о том, что она не имеет территориальных претензий к Азербайджану и принимает принципы суверенитета и государственных границ, далеки от искренности. Это также является неуважением со стороны официального Еревана к усилиям международных посредников. Мы решительно осуждаем провокационный шаг официального лица Армении и подчеркиваем, что на любые шаги, предпринятые против территориальной целостности Азербайджана в рамках международных границ, будут дан ответ», - цитирует заявление МИД Азербайджана информагентство АПА.

По информации Радио Азатутюн, по случаю Дня независимости самопровозглашенного Нагорного Карабаха, который отмечался 2 сентября, официальный Ереван не отправлял делегацию в Степанакерт, а в конце дня Армен Григорян сообщил в своем посте в Facebook, что посетил братский мемориал-пантеон Степанакерта и возложил к нему цветы.