Telegram-канал: в Абхазии планируется открыть пункты вербовки на войну в Украину

По информации Telegram-канала D News Abkhazia, в самопровозглашенной республике Абхазия планируется открытие пунктов вербовки и отправки молодых людей на войну в Украину. Российские военные будут предлагать подписать контракт, заманивая молодых людей крупными суммами денег, говорится в сообщении.

В заметке под заголовком «Вербовка и уничтожение цвета нации» утверждается, что группу, которая будет отправлена, на войну назовут «Шторм». Все, кто подпишет контракт, будут отправлены на передовую, пишет SOVA.

«Это нужно немедленно ОСТАНОВИТЬ! Мы не должны этого допустить! Призываем соответствующие структуры не допустить нарушения уголовного кодекса Республики Абхазия», - пишет Telegram-канал, напоминая, что население России составляет 145 миллионов человек. Очевидно, авторы хотят сравнить эти цифры с количеством жителей Абхазии – менее 250 тысяч, что почти в 600 раз меньше населения РФ.

Другой Telegram-канал – «Абхазия-Центр», поделившись публикацией, пишет: «Хотелось бы кричать SOS, но поздно. Абхазия уже крепко привязана к колеснице войны на Украине и соскочить не получится. Остается надеяться на рассудительность молодежи, у нас генофонд на вес золота».