Скончался 12-летний мальчик, пострадавший в ДТП на трассе Цхинвали-Ахалгори

12-летний мальчик, пострадавший в аварии на трассе Цхинвали–Ахалгори, скончался от полученных травм. Об этом сообщили в цхинвальском Республиканском многопрофильном медцентре.

«Мальчик в аварии получил травмы, несовместимые с жизнью, врачи сделали все возможное», – сказал собеседник агентства «Рес».

Как пишет агентство, 3 сентября семья ехала из Ахалгорского района в направлении села Дмениси. Водитель автомашины ВАЗ 2121, 62-летний житель Ахалгорского района, не справился с управлением, в результате чего автомашина съехала с проезжей части и перевернулась. От полученных травм он погиб на месте.

Его супругу и детей с различными травмами доставили в цхинвальскую больницу.

По информации «Эха Кавказа», женщину в тяжелом состоянии направили в грузинскую клинику. В Тбилиси, по предварительной информации, из отдела травматологии цхинвальского медцентра переведут и пострадавшую девочку.