Буш: США не откажутся от призыва к РФ прекратить оккупацию территорий Грузии

Бывший президент США Джордж Буш-младший заявил, что США никогда не откажутся от призыва к Москве прекратить оккупацию территорий Грузии. Политик обратился к участникам Тбилисской международной конференции «Слава Украине», которая открылась в грузинской столице сегодня. Послание зачитал директор по глобальной политике Института Буша Дэвид Крамер, передает агентство «Новости-Грузия».

«Народ Грузии прекрасно знает об опасностях, которые исходят от московского режима. Одно остается неизменным на протяжении многих лет: желание и приверженность грузинского народа жить свободно и вести страну к таким институтам, как НАТО и Европейский Союз.

Мы никогда не откажемся от нашего призыва к России и Москве прекратить оккупацию 20% территории вашей страны и уважать суверенитет и территориальную целостность вашей страны.

Даже когда мы выражаем обеспокоенность по поводу событий в вашей стране, мы делаем это как друзья и союзники Грузии.

Мы хотим, чтобы Грузия добилась успеха и заняла достойное место в качестве полноправного члена демократического общества. Это особенно важно в свете неспровоцированного и неоправданного вторжения Владимира Путина в Украину, которое, к сожалению, может коснуться и грузин.

Грузин также может касаться желание украинцев жить свободно и пользоваться плодами свободы. Это трудное время для многих частей мира, но свобода может победить и победит.

Да благословит Бог Америку, да благословит Бог народ Грузии и храбрых людей, которые борются по всему миру», – говорится в обращении экс-президента США.

Джордж Буш-младший – 43-й президент США. Он занимал должность в 2001—2009 годах – в том числе во время российско-грузинской войны. С 2005 года в Тбилиси есть улица имени Джорджа Буша.