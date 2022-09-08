Первые лица Грузии выразили соболезнования в связи с кончиной Елизаветы II

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила соболезнования в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II, назвав ее «образцом решимости и преданности ценностям демократии».

«Ее Величество Королева Елизавета II прожила жизнь, посвятив ее своему народу, своей нации и Содружеству. Она была образцом решимости и преданности ценностям демократии и достоинства, что принесло ей уникальное место в истории. Мои мысли и молитвы с королевской семьей», - пишет Зурабишвили в Twitter.

Соболезнования в связи со смертью королевы Великобритании выразил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

«Мы выражаем искренние соболезнования королевской семье и народу Великобритании. Ее Величество королева Елизавета II была лидером, который возглавлял нацию на протяжении десятилетий, ее уважали, ей восхищались и ее будут хорошо помнить грядущие поколения», - пишет Гарибашвили в Twitter.

Елизавета II умерла в четверг днем в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии. Над Букингемским дворцом приспущен флаг Великобритании. В стране объявлен 10-дневный национальный траур.

Новым королем стал старший сын королевы Чарльз.

Королева взошла на престол в 1952 году, в 2015 году она стала самым долгоправящим монархом в истории Великобритании и Англии.