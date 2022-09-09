В Армении завершился допрос пятерых вернувшихся из плена военнослужащих

Сегодня вечером в Следственном комитете завершился допрос уже бывших военнопленных, вчера вернувшихся из Азербайджана в Армению. Однако поговорить с ними не удалось, так как они вышли из здания через задний выход.

Ожидавшие их у здания родственники сказали, что чуть позже пойдут домой. В каком статусе находятся бывшие военнопленные после этих следственных действий, неясно, выяснить это в правоохранительных органах пока не удалось.

С утра они находились в военном управлении Следственного комитета Еревана.

Четверо их пяти уже бывших военнопленных были захвачены в плен с позиций Хцаберда в Нагорном Карабахе после окончания 44-дневной войны, в декабре 2020 года, а один, Эдик Овсепян, попал в плен 16 ноября 2021 года в ходе обострения ситуации в горной местности Ишханасар и Цицернакар Сюникской области.

В ходе боев у Ишханасара в азербайджанский плен были взяты 32 военнослужащих. В Хцаберде были пленены 62 ширакских контрактника. Некоторые их сослуживцы вернулись в Армению, а некоторые оказались в азербайджанских тюрьмах по тяжким обвинениям и длительным срокам заключения.

До сих пор из Азербайджана на родину вернулись 155 армянских пленных.