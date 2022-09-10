Саакашвили об Украине: В воздухе витает запах победы

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили предрек поражение России в Украине. Нынешние успехи ВСУ, по его мнению, только начало. Более того, экс-президент считает, что на фоне этих успехов Киев мог бы освободить и Приднестровье – неподконтрольную властям Молдовы территорию, где также размещены российские войска. Своими прогнозами Саакашвили поделился в соцсети Facebook, пишет SOVA.

«Одной из следующих целей является Молдова, сепаратистский анклав Приднестровье. Находящаяся там Четвертая российская армия давно не получает снабжения из России. Ее солдаты, опасаясь скорого нападения, массово отказываются продлевать контракт. Захват Приднестровья для украинской армии – дело 2-3 дней. Это восстановит территориальную целостность Молдовы и создаст прецедент и для Грузии. Приднестровская операция, вероятно, будет реализована до конца года.

Тем временем наша армия уже вошла в Купянск, стратегический город Харьковской области. После Купянска цель – освобождение Изюма, что означает для России потерю второго города важнейшего стратегического значения. Россия срочно перебросила новые силы на спасение Изюма, но эксперты сомневаются, что это поможет. Мы наблюдаем в режиме реального времени, как важные пункты, занятые Россией, по принципу домино падают один за другим, и Балаклея – лишь первый очень важный шаг. В воздухе витает запах победы», - написал Михаил Саакашвили.