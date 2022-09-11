Президент Грузии поздравила Карла III c восшествием на престол

В ночь на 11 сентября последний работавший - 6-й энергоблок Запорожской АЭС отключили от энергосети. Идет подготовка к его охлаждению и переводу в холодное состояние. Об этом сообщил украинский концерн «Энергоатом».

Запорожская АЭС расположена в городе Энергодар Запорожской области, на территории, контролируемой российскими войсками. Сообщение об остановке энергоблока подтвердили в оккупационной администрации.



По данным «Энергоатома», последние трое суток 6-й энергоблок работал в режиме острова, обеспечивая только собственные потребности ЗАЭС на критически низком уровне мощности. Как утверждает ведомство, из-за российских обстрелов были повреждены все линии связи Запорожской АЭС с энергосистемой Украины. Российская сторона обвиняет в обстрелах как линий электропередачи, так и самой АЭС украинских военных.

Обеспокоенность в связи с ситуацией вокруг АЭС выражали ООН и многие страны мира. На станцию был организован визит миссии МАГАТЭ. 6 сентября Международное агентство по атомной энергии опубликовало отчет о ситуации на Запорожской атомной электростанции. Инспекторы зафиксировали несколько повреждений – в том числе хранилища отработанного и свежего ядерного топлива.

Эксперты также установили, что на территории Запорожской атомной электростанции находилась российская военная техника. Они же стали свидетелями обстрела территории; в отчете не говорится, какая из сторон конфликта вела обстрел.

В подготовленном отчете говорится, что необходимо установить вокруг станции «зону безопасности». МАГАТЭ выразило готовность незамедлительно помочь в этом. Агентство призывает прекратить обстрелы ЗАЭС, так как это может привести к «ядерному инциденту».

Украина требует демилитаризировать зону вокруг станции, эту идею поддерживают и представители ЕС и США, в частности глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Россия выступает категорически против демилитаризации, поскольку это сделает электростанцию еще более уязвимой, утверждают в МИД.