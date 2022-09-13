Начался официальный визит премьер-министра Грузии в Берлин

Глава МИД России Сергей Лавров получил визу для поездки в США на заседание Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Вместе с Лавровым в составе делегации поедут еще 10 человек. Об этом сообщает ТАСС.

77-я сессия Генассамблеи ООН состоится с 20 по 26 сентября. В отличие от предыдущих двух лет, она проходит в очном формате.

До сегодняшнего дня вопрос о выдаче виз российской делегации оставался нерешенным из-за санкций Вашингтона в отношении российского МИДа. Постпредство России при ООН призвал Генерального секретаря организации Антониу Гутерриша запустить процедуру арбитража для решения проблемы с визами.

В начале сентября постоянный представитель России в ООН Василий Небензя сообщил, что в дебатах Генассамблеи планировали принять участие 56 российских дипломатов. Российский МИД надеется, что оставшиеся члены делегации также смогут получить американские визы.