Ситуация на армяно-азербайджанской границе остается напряженной

Ситуация на армяно-азербайджанской границе по состоянию на 21:00 13 сентября остается напряженной, сообщает пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арам Торосян.



Тем не менее, он отметил, что интенсивность обстрелов армянских позиций, населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры, а также огневая интенсивность позиционных боев в направлении Неркин Ханд, Верин Шоржа, Артаниш и Сотк значительно ослабла, пишет Радио Азатутюн.

Арам Торосян также опроверг распространенное Минобороны Азербайд;ана заявление о том, что якобы Вооруженные силы Армении нарушили договоренность об установлении с 9:00 режима прекращения огня, обстреляв азербайджанские позиции.

«Это заявление оборонного ведомства Азербайджана является откровенным абсурдом, поскольку с полуночи подразделения азербайджанских ВС ни на минуту не прекращали артобстрел и стрельбу по армянским позициям, населенным пунктам и гражданской инфраструктуре.», - отметил пресс-секретарь МО, заявив, что Министерство обороны только отреагировало исключительно на «развязанную официальным Баку широкомасштабную агрессию».

Столкновения начались вчера. После полуночи армянская сторона сообщила, что подразделения ВС Азербайджана начали интенсивный обстрел армянских позиций из артиллерии и крупнокалиберных орудий в направлении Гориса, Сотка и Джермука. Противник также использовал БПЛА. Азербайджанская сторона, в свою очередь, обвинила армянскую сторону в провокациях. С армянской стороны, по предварительным данным, есть как минимум 49 погибших, а также раненые, в том числе, трое среди мирного населения. Азербайджан сообщил о 50 погибших со своей стороны.