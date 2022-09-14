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МИД РФ надеется на продолжение властями Грузии «прагматичного подхода»
Москва надеется, что власти Грузии «продолжат придерживаться прагматичного подхода» в вопросе присоединения к антироссийским санкциям. Об этом заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар.
Журналист РИА Новости спросил у российского чиновника, является ли отсутствие поддержки со стороны Тбилиси санкционных мер против России одной из причин, почему Грузии не предоставили статус кандидата в Евросоюз.
«Этот вопрос было бы правильнее адресовать Брюсселю, а также представителям государств-членов Евросоюза, принимавшим соответствующее решение в июне. Что касается введенных ЕС нелегитимных антироссийских рестрикций, то наше отношение на этот счет хорошо известно. Надеемся, что грузинские власти продолжат придерживаться прагматичного подхода, руководствуясь коренными интересами своего народа и национального бизнеса, а не навязываемыми извне конфронтационными схемами», – сказал он.
Гончар также рассказал о российско-грузинском диалоге, который, по его словам, не прерывался «несмотря на все политические перипетии в отношениях» двух стран.
Важным каналом двустороннего общения с Тбилиси, по его словам, остается неформальный механизм встреч Григория Карасина и Зураба Абашидзе.
«С учетом известных карантинных ограничений с 2020 года встречи Карасина и Абашидзе проходили в дистанционном режиме. Последняя (с участием представителей министерств иностранных дел и транспорта двух стран) – в ноябре 2021 года по видеоконференцсвязи. С тех пор контакт поддерживался по телефону. С учетом нормализации санитарно-эпидемиологической обстановки в практическую плоскость встанет вопрос и о проведении очередной очной встречи», – сказал он.
По словам Гончара, среди реализованных договоренностей – «проведение нескольких очных российско-грузинских межведомственных консультаций на границе по вопросам обеспечения бесперебойной работы пунктов пропуска на Военно-грузинской дороге».
Рассказал он и о визите в Грузию жителей Северной Осетии.
«После длительного перерыва в 2021-2022 годах совместными усилиями были организованы поездки группы паломников из Северной Осетии на расположенные в Трусовском ущелье Казбегского района Грузии родовые захоронения. Это подтверждает способность Москвы и Тбилиси в духе доброй воли находить взаимопонимание даже по столь чувствительным вопросам», – добавил директор четвертого департамента стран СНГ МИД России.
Комментируя проведенные в Грузии учения «Достойный партнер-2022», Гончар сказал, что «курс на втягивание Грузии в НАТО», «накачка страны современными видами вооружений и проведение регулярных военных учений с участием США и стран альянса» – «не только вызов интересам России и её союзников в регионе», но и «серьезная угроза стабильности и безопасности на Южном Кавказе».
Российского чиновника также спросили об инициативе бывшего президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолия Бибилова. Гончар говорит, что вопрос о проведении референдума о вступлении Южной Осетии в состав РФ «на данный момент на повестке дня не стоит».
В июне новый югоосетинский лидер Алан Гаглоев заявил, что работа над референдумом будет начата «с чистого листа».
Другие новости дня
Reuters рассказало об отвергнутом Путиным плане мирного урегулирования в Украине
Сразу после февральского вторжения в Украину советник Владимира Путина Дмитрий Козак убеждал его, что достиг устраивающего Москву мирного соглашения с Киевом. Однако президент отказался его слушать. Об этом передаёт агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники, близкие к российскому руководству.
Родившийся в Украинской ССР Козак занимает должность заместителя главы Администрации президента России, он отвечал на посту за украинское направление. Два источника Reuters утверждают, что уже после вторжения чиновник получил карт-бланш на переговорах и заявлял, что договорился с Украиной о том, что она не будет вступать в НАТО. Однако Путин предпочёл продолжить войну. Третий источник настаивает, что это случилось прямо перед вторжением, а не после него.
В первый день полномасштабного вторжения в Москве заявили, что готовы вести переговоры с руководством Украины о нейтральном и отказе от размещения вооружений, напоминает "Украинская правда". Позднее Кремль стал заявлять о желании полной демилитаризации страны и смены режима. Мирные переговоры были свёрнуты весной, Киев сейчас заявляет невозможности достижения соглашений до полного вывода российских войск.
В апреле "Медуза" сообщала со ссылкой на свои источники, что Козак попал в опалу к президенту и отстранён от принятия решений. По словам одного из близких к администрации Путина источников, "должность у Козака есть, а полномочий уже нет". РБК рассказывало, что из ведения чиновника забрали сепаратистские республики на востоке страны.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в комментарии Reuters, что история, рассказанная агентством, не имеет никакого отношения к реальности. Издание не приводит содержательного комментария от украинских чиновников, давались ли Козаку какие-либо обещания.
ФСБ задержала владивостокца по подозрению в передаче данных Киеву
Федеральная служба безопасности России заявила о задержании жителя Владивостока, который подозревается в передаче Украине сведений о российских военных объектах.
В сообщении Центра общественных связей ФСБ, которое поступило в РБК, говорится, что житель Владивостока, "действуя по заданию украинской военной разведки", собирал и передавал её представителям данные об объектах критической и военной инфраструктуры Приморского края. ФСБ считает, что задержанный действовал умышленно, осознавая, что Украина может использовать эти данные против России.
Следственное управление ФСБ возбудило дело по статье о государственной измене, задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.
Личность подозреваемого и другие подробности дела ФСБ не раскрывает.
Это уже второе за сутки заявление ФСБ о задержании подозреваемых в передаче секретных сведений украинской стороне. 13 сентября было объявлено, что в Московской области по подозрению в госизмене арестован топ-менеджер одного из российских авиационных заводов. По версии ФСБ, он сфотографировал фрагменты чертежей деталей боевой авиационной техники, после чего передал их гражданину Украины, сотруднику "Одесского авиационного завода".
Москва ждет от сопредседателей Женевских дискуссий «четких и внятных ответов»
Очередной, 56-й раунд Женевских дискуссий по безопасности и стабильности на Южном Кавказе может состояться 5 октября.
Сопредседатели дискуссий от ООН, ОБСЕ и ЕС уже провели консультации в Тбилиси и Цхинвали. При этом в МИД Грузии заявили «Эху Кавказа», что окончательное соглашение о проведении 56-го раунда пока не достигнуто.
Директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар говорит, что ожидает от сопредседателей «четких и внятных ответов» на все поставленные Москвой вопросы, «которые снимали бы российские озабоченности».
Гончар в интервью РИА Новости сказал, что проведение заседаний Женевских дискуссий на территории Швейцарии является проблематичным.
«После того, как Берн присоединился к нелегитимным антироссийским санкциям и другим дискриминационным ограничениям, а также оголтелой русофобской истерии, швейцарская сторона объективно скомпрометировала статус нейтральной переговорной площадки. Как следствие, нами был поставлен вопрос о переносе раундов в другое, более приемлемое для всех участников переговоров место», – заявил он.
Гончар говорит, что работа по поддержанию стабильности и безопасности продолжается «на земле». Он указал, что в текущем году участники переговоров в селе Эргнети собрались четыре раза, следующая встреча запланирована на 23 сентября. Говоря о перспективе возобновления встреч в Гали, в МИД РФ сказали, что ждут официального ответа на предложения по их обновленной повестке, переданные абхазской стороной сопредседателю от ООН.
56-й раунд Женевских дискуссий должен был состояться в конце марта, однако был отменен на фоне российского вторжения в Украину.
В Абхазии пройдут антитеррористические учения
В Абхазии с 15 по 27 сентября пройдут антитеррористические учения. Об этом сообщили в Службе государственной безопасности самопровозглашенной республики.
По информации ведомства, учения пройдут в Сухумском морском порту и прилегающей к нему территории.
«Просим вас не поддаваться панике и ложным слухам. Государственным учреждениям и жителям близлежащих домов проявлять бдительность и осторожность», – сказано в заявлении.
В январе текущего года в сухумском здании Совмина (главный корпус здания Верховного Совета Абхазской АССР) прошли абхазо-российские антитеррористические учения, в которых участвовали около 500 человек из абхазских силовых ведомств и ФСБ России.
Армения и Азербайджан обвинили друг друга в новых обстрелах на границе
На армяно-азербайджанской границе возобновились обстрелы. Минобороны Армении сообщило, что в ночь с 13 на 14 сентября Азербайджан возобновил боевые действия на границе. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
Как утверждает армянская сторона, Азербайджан использовал ударные беспилотники, применял артиллерию, минометы и крупнокалиберное стрелковое оружие, а также начал наступательные действия в направлении Джермука и села Верин Шоржа неподалеку от озера Севан.
Минобороны Азербайджана, в свою очередь, обвинило в обстрелах из минометов и артиллерийских орудий Армению. По данным ведомства, их позиции в Кельбаджарском и Лачинском районах до сих пор обстреливаются.
Ранее Совет коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) решил направить в Армению миссию во главе с генсеком Станиславом Засем для "оценки обстановки" и подготовки доклада главам государств.
В ночь на 13 сентября на границе Армении и Азербайджана обострился конфликт. Минобороны Армении заявило об обстреле приграничных городов – Сотк, Варденис, Горис, Капан, Артаниш и Ишханасар – со стороны Азербайджана. Сообщалось, что азербайджанские военные использовали в том числе беспилотные летательные аппараты и минометы, а удары наносились по гражданским объектам.
В Министерстве обороны Азербайджана, в свою очередь, заявили, что подразделения Вооруженных сил Армении совершили "масштабную диверсию" на азербайджано-армянской государственной границе. По данным ведомства, армянские диверсионные группы в темное время суток заминировали пути снабжения азербайджанской армии. В результате произошел бой, говорится в заявлении ведомства. В Азербайджане также опровергли информацию о вторжении на территорию Армении.
Армения заявила о гибели 49 человек со своей стороны. Азербайджан сообщил о 50 погибших азербайджанских военных.
- Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном этническими армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании "Нагорно-Карабахской республики".
- За период вооруженного конфликта 1988-1994 годов в регионе погибли 30 тысяч человек. Нагорный Карабах и несколько прилегающих к нему районов Азербайджана перешли под фактический контроль Вооруженных сил Армении. В результате сотни тысяч человек, в основном этнические азербайджанцы, стали беженцами и вынужденными переселенцами.
- После очередного обострения ситуации в конце сентября 2020 года Азербайджан вернул под свой контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и взял древний и символически значимый город Шуша (на армянском Шуши). На следующий день после взятия Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе.
- По условиям договора, за Арменией и Азербайджаном закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Армения также вернула Азербайджану Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы. Вдоль линии соприкосновения размещена миротворческая миссия России.
ЕС снял с экс-президента Украины Януковича часть санкций
Европейский суд общей юрисдикции удовлетворил иск бывшего президента Украины Виктора Януковича против Совета ЕС и отменил решение о продлении блокировки его активов в Украине. Такое же решение принято в отношении сына Януковича Александра, экс-генпрокурора Украины Виктора Пшонки и его сына Артёма. Соотвествующие правовые акты опубликованы в официальном журнале ЕС.
В постановлении суда говорится, что в ходе уголовного процесса против Януковича и Пшонки в Украине не было соблюдено право обвиняемых на эффективную судебную защиту.
СМИ отмечают, что под санкциями ЕС по основаниям украинского регламента остаются экс-глава МВД Украины Виталий Захарченко, а также бизнесмены Сергей Курченко и Виктор Ратушняк.
Впервые Евросоюз ввёл санкции против бывших украинских чиновников, включая Виктора Януковича, в марте 2014-го года. С 2015-го бывший президент Украины подаёт иски в европейские суды, жалуясь на предвзятое к нему отношение со стороны судебных органов в Киеве и называя преследования против него политическими.
Янукович руководил Украиной до февраля 2014 года. Тогда он сбежал из страны с помощью российского спецназа на фоне острого политического кризиса и стрельбы по участникам Евромайдана. В январе 2019 года суд в Киеве заочно приговорил его к 13 годам заключения по обвинению в государственной измене и пособничестве к развязыванию агрессивной войны. Приговор обжалован и не вступил в силу, сам бывший президент, получивший убежище в России, свою вину категорически отрицает.
NYT: план наступления ВСУ был создан с помощью США и Великобритании
Планы успешного контрнаступления украинской армии на северо-востоке и на юге страны, в результате которого, по словам президента Украины Владимира Зеленского, под контроль Украины было возвращено около 6 тысяч квадратных километров территории, оккупированной в течение нескольких месяцев российскими войсками, были разработаны украинскими военными в сотрудничестве с американскими и британскими специалистами и официальными лицами. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на свои источники в американском правительстве.
Как пишет газета, согласно первоначальному плану, разработанному генштабом ВСУ по указанию президента Зеленского, призвавшего украинских генералов продемонстрировать успехи на поле боя с тем, чтобы доказать способность украинской армии освободить захваченную российской армией территорию, ВСУ должны были провести масштабное контрнаступление на юге страны. Цель - освободить Херсон и отрезать Мариуполь от группировки российских сил на востоке. Но в результате военных игр, проведенных украинскими и американскими военными летом, стало ясно, что такое наступление, скорее всего, обречено на провал. По словам одного из руководителей Пентагона Колина Каля, эти игры позволили выявить более эффективные варианты контрнаступления, которые были представлены украинскому руководству и высшему командованию. Как подчеркиваеть Каль, именно украинское руководство через некоторое время разработало окончательный план операции. Наступление на двух направлениях - северном и южном - было предложено украинскими военными.
В течение августа Украина получала от США детальные разведданные, позволившие выявить наиболее слабые участки российской обороны и подтвердить, что российской армии не удастся вовремя перебросить войска для их защиты в случае украинского наступления. Для обеспечения успеха наступления Соединенные Штаты увеличили поставку Киеву вооружений. Как отмечает New York Times, появлявшиеся почти каждую неделю известия о предоставлении Украине американской военной помощи добавили украинскому командованию уверенности в выполнимости плана одновременного наступления на двух фронтах.
Хотя у украинской армии остается возможность вернуть под свой контроль больше территории на востоке Украины, по словам украинских и американских официальных лиц, юг сейчас является наиболее важным театром военных действий.
ОДКБ направит в Армению миссию для оценки сложившейся обстановки
Накануне по инициативе Армении, председательствующей в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в режиме видеоконференции была проведена внеочередная сессия Совета организации.
Как отмечается в сообщении на официальной интернет-странице ОДКБ, повесткой дня сессии было обсуждение «обострения ситуации в отдельных районах на границе Армении и Азербайджана и оказания содействия в урегулировании ситуации».
Сообщается, что в заседании приняли участие премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, президент Российской Федерации Владимир Путин, премьер-министр Республики Таджикистан Кохир Расулзода, государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь Александр Вольфович.
«Премьер-министр Республики Армения проинформировал участников встречи о ситуации, сложившейся в отдельных районах на границе Армении и Азербайджана, где начиная с полуночи 13 сентября 2022 года произошли боевые столкновения с применением тяжелого вооружения и БПЛА, в результате чего есть погибшие и раненые. Участники заседания выразили соболезнования Армянской стороне.
Состоялся обстоятельный и откровенный обмен мнениями. Все участники заседания СКБ выразили обеспокоенность произошедшим обострением обстановки в регионе и высказались за ее урегулирование исключительно политико-дипломатическими средствами на основе общепризнанных принципов международного права и договоренностей, закрепленных в трехсторонних заявлениях лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года. Были полностью поддержаны посреднические усилия Российской Федерации, направленные на стабилизацию обстановки в регионе.
Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным доведена информация до членов СКБ о дополнительных практических шагах российской стороны, направленных на деэскалацию возникшей напряженности», – говорится в сообщении.
В ходе сессии была достигнута договоренность направить в Армению Миссию ОДКБ во главе с Генеральным секретарем Станиславом Засем с участием начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова и представителей государств – членов организации «для оценки сложившейся обстановки, подготовки обстоятельного доклада главам государств на очередной сессии Совета коллективной безопасности (проведение которой планируется осенью в Ереване) о ситуации в регионе и выработки предложений по деэскалации возникшей напряженности».
На встрече также было согласовано предложение о создании Рабочей группы из числа сотрудников Секретариата и военнослужащих Объединенного штаба для постоянного мониторинга ситуации в зоне ответственности ОДКБ.
Заседание ОДКБ было инициировано Ереваном на фоне обострения в ночь на 13 сентября армяно-азербайджанского конфликта. Армянская сторона утверждает, что под огнём оказались несколько сёл. Погибли около 50 военнослужащих. В Баку также заявили о гибели 50 военных и обвинили армянскую сторону в обстрелах территории Азербайджана.
13 сентября президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву позвонил госсекретарь США Энтони Блинкен. Алиев в разговоре отметил, что напряжённость в регионе возникла из-за провокаций со стороны Армении.
Блинкен также переговорил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Глава Госдепартамента подчеркнул необходимость отвода вооружённых сил и заверил, что Вашингтон будет добиваться мирного урегулирования между Баку и Ереваном.
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс призвал все вовлечённые стороны, в том числе Россию, сыграть роль в урегулировании конфликта мирным путём.
В свою очередь советник Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби, отвечая на вопрос, о роли России в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта, выразил опасение, что Москва может воспользоваться ситуацией, чтобы отвлечь внимание от Украины. Кирби призвал Россию использовать своё влияние в регионе для ослабления напряженности.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал стороны к диалогу.
Глава европейского внешнеполитического ведомства Жозеп Боррель в ходе телефонного разговора с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым сообщил, что 14 сентября в регион направится спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу.
В Ереване в ночь на среду у здания парламента собрались люди с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна из-за гибели солдат в конфликте. Люди планируют завтра перекрыть входы к зданию.
Кроме того, Армения обратилась в Европейский суд по правам человека с требованием применения промежуточных мер в отношении Азербайджана. Поданные заявления касаются обстрелов гражданских населенных пунктов, защиты основных прав гражданского населения и военнопленных.
Азербайджанская сторона категорически отвергает причастность к обстрелам гражданской инфраструктуры.
- В конце 2020 года между Арменией и Азербайджаном возобновился конфликт вокруг самопровозглашённого Нагорного Карабаха. После 44 дней противостояния Баку и Ереван при посредничестве Москвы подписали соглашение о прекращении боевых действий.
- Соглашение, вызвавшее протесты оппозиции в Ереване, подтвердило достигнутые Азербайджаном военные успехи - Баку вернул себе часть территорий бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, а также окружающие районы, занятые армянскими вооружёнными формированиями в начале 1990-х годов. Контроль за режимом прекращения огня был поручен российским миротворцам.
- Летом 2022 года Азербайджан указывал на несоблюдение ряда подписанных договорённостей и подчёркивал, что армянские вооружённые силы не полностью выведены с территории Карабаха.
- Самопровозглашённая Нагорно-Карабахская республика не признана ни одной страной мира, включая Армению.
Шольц и Путин впервые с мая обсудили Украину
Канцлер Германии Олаф Шольц в телефонном разговоре призвал президента России Владимира Путина как можно скорее достичь дипломатического решения в урегулировании конфликта с Украиной.
Шольц также заявил о необходимости прекращения огня, вывода российских войск с территории Украины и соблюдения территориальной целостности этой страны. По словам канцлера, любые дальнейшие шаги России по наступлению на украинские территории не останутся без ответа и не будут признаны ни при каких обстоятельствах.
Шольц обратил внимание Путина на необходимость обеспечения безопасности Запорожской АЭС и попросил российскую сторону обращаться с украинскими пленными в соответствии с нормами международного гуманитарного права.
В свою очередь Кремль сообщил, что Путин и Шольц, в частности, обсудили поставки газа, зерновую сделку и Запорожскую АЭС.
«Владимир Путин, в частности, заострил внимание федерального канцлера на вопиющих нарушениях украинской стороной международного гуманитарного права, непрекращающихся обстрелах городов Донбасса, в результате которых гибнут мирные жители и намеренно наносится ущерб гражданской инфраструктуре», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Путин в разговоре с Шольцем подчеркнул, что российская сторона предоставляет Международному комитету Красного Креста доступ к военнопленным, в то время как Киев этого не делает.
Путин также отметил, что Россия остается надежным поставщиком энергоресурсов Европе, а перебои связаны с санкциями.
Переговоры Шольца и Путина длились полтора часа. Последний раз канцлер ФРГ и российский президент общались в мае.
Акционеры Twitter за семь минут одобрили сделку по продаже Маску
Акционеры Twitter одобрили сделку по продаже компании миллиардеру Илону Маску. Собрание длилось семь минут. Об этом сообщает Bloomberg.
Совет директоров Twitter призвал инвесторов считать сделку действительной. Сумма сделки составляет 44 миллиарда долларов.
О том, что Маск собирается купить Twitter, стало известно в конце апреля. Ожидалось, покупка завершится до конца 2022 года. В мае бизнесмен приостановил сделку до получения от соцсети реальной статистики по фейковым аккаунтам. Компания оценивает их долю менее чем в пять процентов, но, по словам миллиардера, не предоставила подробностей, подтверждающих расчёты.
После этого Маск и Twitter подали друг к другу судебные иски. Корпорация настаивает, на завершении сделки, а миллиардер – на ее расторжении. Судебное заседание назначено на 17 октября.
Суд разрешил распустить совет депутатов после их призыва за отставку Путина
Суд в Санкт-Петербурге дал губернатору возможность распустить совет муниципального образования «Смольнинское», чьи депутаты ранее предложили отстранить от должности президента России Владимира Путина. Об этом изданию «Фонтанка» сообщил депутат Никита Юферев.
По словам муниципального депутата, решение принял Смольнинский районный суд, удовлетворивший требование прокуратуры.
Городская прокуратура обратилась в суд еще в 2021 году, сославшись на то, что совет не собирался более трех месяцев. Но слушания дела все время переносились. И лишь после того, как оппозиционные депутаты решили попросить Госдуму объявить импичмент Путину, дело сдвинулось с мертвой точки, отмечает «Фонтанка».
Суд признал, что муниципальный совет бездействовал в течение трех месяцев. Глава совета Григорий Ранков в это время болел.
Также во вторник стало известно, что Смольнинский суд оштрафовал одного из депутатов образования «Смольнинское», Дмитрия Палюгу, на 47 тысяч рублей, признав виновным в «дискредитации власти». Основанием стало обращение депутатов муниципалитета к Госдуме с призывом обвинить Путина в госизмене за развязанную войну против Украины, сообщает корреспондент сайта Север.Реалии.
Судья Светлана Резникова постановила, что Дмитрий Палюга «публично обратился к неопределенному кругу лиц с речью, направленной на дискредитацию действующей власти».
Адвокат депутата Никифор Иванов убежден, что действия политика не являются дискредитацией власти России. Иванов отметил, что заявление Дмитрия Палюги можно рассматривать, как мнение или позицию, высказанную во время голосования, за что административная ответственность не предусмотрена.
Дмитрий Палюга виновным себя не признает. Выступая перед судом, он обратил внимание на то, что действовал в рамках своих полномочий. Появление административного дела в отношении него он расценивает как препятствование деятельности депутата, считает Палюга. Защита намерена обжаловать решение суда.
- Депутаты округа Смольнинское 7 сентября решили призвать Госдуму выдвинуть обвинение в госизмене против Путина, чтобы отрешить его от должности из-за военного вторжения в Украину. По мнению депутатов, война наносит вред безопасности России. Позднее семерых депутатов вызвали в полицию. На пятерых составили протоколы о дискредитации армии.
- Подобные обращения за отставку Путина выпустили еще несколько депутатов из разных муниципалитетов Москвы, Петербурга и Выборга.
Ситуация на армяно-азербайджанской границе остается напряженной
Ситуация на армяно-азербайджанской границе по состоянию на 21:00 13 сентября остается напряженной, сообщает пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арам Торосян.
Тем не менее, он отметил, что интенсивность обстрелов армянских позиций, населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры, а также огневая интенсивность позиционных боев в направлении Неркин Ханд, Верин Шоржа, Артаниш и Сотк значительно ослабла, пишет Радио Азатутюн.
Арам Торосян также опроверг распространенное Минобороны Азербайд;ана заявление о том, что якобы Вооруженные силы Армении нарушили договоренность об установлении с 9:00 режима прекращения огня, обстреляв азербайджанские позиции.
«Это заявление оборонного ведомства Азербайджана является откровенным абсурдом, поскольку с полуночи подразделения азербайджанских ВС ни на минуту не прекращали артобстрел и стрельбу по армянским позициям, населенным пунктам и гражданской инфраструктуре.», - отметил пресс-секретарь МО, заявив, что Министерство обороны только отреагировало исключительно на «развязанную официальным Баку широкомасштабную агрессию».
Столкновения начались вчера. После полуночи армянская сторона сообщила, что подразделения ВС Азербайджана начали интенсивный обстрел армянских позиций из артиллерии и крупнокалиберных орудий в направлении Гориса, Сотка и Джермука. Противник также использовал БПЛА. Азербайджанская сторона, в свою очередь, обвинила армянскую сторону в провокациях. С армянской стороны, по предварительным данным, есть как минимум 49 погибших, а также раненые, в том числе, трое среди мирного населения. Азербайджан сообщил о 50 погибших со своей стороны.
Сергей Лавров получил визу для поездки в США на Генассамблею ООН
Глава МИД России Сергей Лавров получил визу для поездки в США на заседание Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Вместе с Лавровым в составе делегации поедут еще 10 человек. Об этом сообщает ТАСС.
77-я сессия Генассамблеи ООН состоится с 20 по 26 сентября. В отличие от предыдущих двух лет, она проходит в очном формате.
До сегодняшнего дня вопрос о выдаче виз российской делегации оставался нерешенным из-за санкций Вашингтона в отношении российского МИДа. Постпредство России при ООН призвал Генерального секретаря организации Антониу Гутерриша запустить процедуру арбитража для решения проблемы с визами.
В начале сентября постоянный представитель России в ООН Василий Небензя сообщил, что в дебатах Генассамблеи планировали принять участие 56 российских дипломатов. Российский МИД надеется, что оставшиеся члены делегации также смогут получить американские визы.
- По соглашению о штаб-квартире ООН от 1947 года Соединенные Штаты, как правило, обязаны предоставлять иностранным дипломатам доступ на мероприятия ООН. Но Вашингтон заявляет, что может отказать в выдаче виз по причинам безопасности, терроризма и внешней политики.
Зеленскому представили предложения по гарантиям безопасности Украины
Украинскому президенту Владимиру Зеленскому во вторник были представлены рекомендации по будущим гарантиям безопасности Украины.
Они обсуждались на встрече с сопредседателями Международной рабочей группы по вопросам гарантий - руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком и экс-главой НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном. Об этом говорится в сообщении на сайте президента. В нем упоминается подготовка документа под названием «Киевский договор по безопасности».
Андрей Ермак отметил, что в основе представленных предложений - идея создания коалиции гарантов безопасности. «Мы ожидаем, что Киевский договор объединит основную группу стран-союзников и Украину. Эта группа государств-гарантов может состоять из США, Великобритании, Канады, Польши, Италии, Германии, Франции, Австралии, Турции, а также из стран Северной Европы и Балтии, Центральной и Восточной Европы», – рассказал Ермак.
Зеленский назвал важным, чтобы договор подписали страны, которые продемонстрировали «мощную поддержку» Киеву после начала полномасштабного военного вторжения России.
В свою очередь Андерс Фог Расмуссен отметил, что одна из лучших гарантий – это обеспечить «значительную военную силу Украины», чтобы она могла противостоять любому нападению.
Ожидается, что основная группа союзников примет обязательства по поддержке украинских вооруженных сил, а расширенная группа предоставит невоенные гарантии, построенные вокруг санкций, пишет «Медуза». Издание также отмечает, что соглашение не является заменой вступлению Украины в НАТО, а лишь средством обеспечения безопасности, пока это не произойдет.
В ходе последнего очного раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле в конце марта украинская сторона передала российской свой проект международного договора о нейтральном статусе Украины и международных гарантиях ее безопасности. В документе говорилось, что гарантами должны стать постоянные члены Совбеза ООН, включая Россию, а также Турция, Германия, Израиль и ряд других стран. Государства-гаранты должны обязаться предоставить Украине военную помощь в случае агрессии. С тех пор переговоры между Киевом и Москвой фактически заморожены.
Генпрокуратура Украины: российских учителей не задерживали
Российских учителей не задерживали на освобожденных украинскими войсками территориях Харьковской области. Об этом телеканалу Настоящее Время сообщили в Генпрокуратуре Украины.
Источники телеканала в Донецкой и Луганской областных прокуратурах также утверждают, что у них тоже не задерживали российских учителей.
Ранее во вторник, 13 сентября, о задержании российских педагогов сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на заявление вице-премьера Ирины Верещук. Она якобы сказала, что задержанные совершили преступление против Украины и их будут судить по статье о нарушении законов и обычаев войны. Наказание по этой статье предусматривает до 12 лет лишения свободы.
Кроме того, о задержании преподавателей под Купянском несколько дней назад писал депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко.
Источники СМИ в Минпросвещения России говорили, что в Харьковской области не было российских учителей, но там могли работать местные педагоги, согласившиеся преподавать по российской программе.
Позднее министерство сообщило, что российские преподаватели находятся на территориях Украины, подконтрольных российской армии и сепаратистам «ДНР» и «ЛНР». При этом глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту задержания учителей украинскими военными.
Начался официальный визит премьер-министра Грузии в Берлин
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили находится с официальным визитом в Федеративной Республике Германия.
По сообщению пресс-службы администрации правительства, церемония встречи премьер-министра состоялась на военном аэродроме имени Вилли Брандта в Берлине-Бранденбурге.
Премьер-министр Ираклий Гарибашвили находится в Берлине вместе с делегацией.
Движение по дороге, ведущей в Джермук и соседние села, разрешено только для местных жителей
Дорога, ведущая в Джермук и соседние села Вайоцдзорской области, до сих пор закрыта, ее охраняют военные и полиция, движение разрешено только для местных жителей.
Журналистам запрещается пересекать этот участок дороги, которая закрыта, начиная от трассы Ереван-Мегри, даже не разрешается проводить видеосъемку этого участка.
В беседе с Радио Азатутюн правоохранители заявили, что видеосъемка запрещена из соображений безопасности.
С полуночи под обстрелом противника также находился Джермук. Согласно распространенному после полуночи заявлению Минобороны, Азербайджан вел огонь из орудий разного калибра в направлении Джермука.
Баку сообщил о 50 погибших азербайджанских военнослужащих
50 азербайджанских военных погибли в результате обстрелов на границе с Арменией, сообщило Минобороны Азербайджана. По данным ведомства, восемь были пограничниками, 42 – военнослужащими вооруженных сил страны.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в результате обстрелов на границе с Азербайджаном погибли по меньшей мере 49 человек с армянской стороны.
«К сожалению, это число не окончательное», – цитирует его Радио Азатутюн.
В ночь на 13 сентября на границе Армении и Азербайджана обострился конфликт. Минобороны Армении заявило об обстреле приграничных городов – Сотк, Варденис, Горис, Капан, Артаниш и Ишханасар – со стороны Азербайджана. Сообщалось, что азербайджанские военные использовали в том числе беспилотные летательные аппараты и минометы, а удары наносились по гражданским объектам.
В Министерстве обороны Азербайджана, в свою очередь, заявили, что подразделения Вооруженных сил Армении совершили «масштабную диверсию» на азербайджано-армянской государственной границе. По данным ведомства, армянские диверсионные группы в темное время суток заминировали пути снабжения азербайджанской армии. В результате произошел бой, говорится в заявлении ведомства. В Азербайджане также опровергли информацию о вторжении на территорию Армении.
В связи с обострением конфликта между Арменией и Азербайджаном Ереван принял решение обратиться к Российской Федерации, ОДКБ и Совбезу ООН.
- Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном этническими армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании «Нагорно-Карабахской республики».
- За период вооруженного конфликта 1988-1994 годов в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек. Нагорный Карабах и несколько прилегающих к нему районов Азербайджана перешли под фактический контроль Вооруженных сил Армении. В результате сотни тысяч человек, в основном этнические азербайджанцы, стали беженцами и вынужденными переселенцами.
- После очередного обострения ситуации в конце сентября 2020 года Азербайджан вернул под свой контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и взял древний и символически значимый город Шуша (на армянском Шуши). На следующий день после взятия Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе.
- По условиям договора, за Арменией и Азербайджаном закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Вдоль линии соприкосновения размещена миротворческая миссия России.
Украина сообщила о возможном применении РФ иранских дронов
Вблизи Купянска в Харьковской области сбит ударный беспилотник, который с большой долей вероятности произведён в Иране. Об этом сообщили вооружённые силы Украины. По их данным, речь идет о дальнобойном дроне-камикадзе Shahed-136.
Украинский портал «Милитарный» со ссылкой на украинского офицера пишет, что на поврежденном устройстве видна надпись кириллицей «М214 Герань-2», но корпус идентичен иранским дальнобойным ударным дронам-камикадзе.
В конце августа издание The Washington Post сообщило, что в Россию поступили первые иранские боевые беспилотные летательные аппараты для использования в ходе войны с Украиной.
На днях Минфин США ввел санкции в отношении иранской компании «Сафиран», которая, по утверждению американских властей, связана с поставками беспилотников России и против трех иранских фирм-производителей дронов.
Иран и Россия поставки для российской армии отрицали.
Гроб с телом королевы Великобритании отправляется в Лондон
В Эдинбурге завершилась церемония прощания с королевой Великобритании. Гроб с телом Елизаветы II вынесли из собора Святого Эгидия. Траурный кортеж направился в аэропорт Эдинбурга, откуда гроб отправят рейсом королевских авиалиний в Лондон.
По пути следования траурной процессии выходили люди, чтобы отдать дань уважения Елизавете II.
В Лондоне гроб на ночь поместят в Букингемский дворец, а в среду тело монарха доставят в Вестминстерский дворец. В течение четырех дней – до 06:30 утра 19 сентября – там будет проходить церемония прощания.
Король Великобритании Карл III и королева-консорт Камилла побывали сегодня с визитом в Белфасте и посетили замок Хиллсборо - королевскую резиденцию в Северной Ирландии.
Монарх встретился с госсекретарем Северной Ирландии Крисом Хитоном-Харрисом и другими высокопоставленными политиками. Все они принесли соболезнования.
Карл III с супругой также посетили службу в соборе Святой Анны.
- Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет после 70 лет правления. Британская корона перешла её старшему сыну Чарльзу. В субботу он был провозглашен королем Карлом III Советом по престолонаследию. Похоронят Елизавету II 19 сентября в Вестминстерском аббатстве.
Посольство США поблагодарило правоохранителей Грузии за «реагирование на вопрос безопасности»
Посольство США в Тбилиси выразило благодарность сотрудникам правоохранительных органов Грузии.
«Посольство США ценит поддержку и сотрудничество, оказанные правоохранительными органами Грузии, в плане реагирования на вопрос безопасности на территории посольства сегодня», – сказано в заявлении дипмиссии.
Что именно произошло, в посольстве не уточнили. При этом ряд СМИ ранее сообщил, что на месте работали саперы и сотрудники правоохранительных органов, в здании была объявлена эвакуация.
Ситуацию не комментируют в МВД Грузии, пишет грузинская служба Радио Свобода.
Россию, Беларусь и Мьянму не пригласили на похороны Елизаветы II
Великобритания не пригласила представителей России, Беларуси и Мьянмы на похороны королевы Елизаветы II. Иран будет представлен на уровне послов. Остальные приглашения включают главу государства и одного гостя. Ожидается, что на церемонию прибудут около 500 иностранных высокопоставленных лиц. Об этом сообщают агентства PA Media и Reuters со ссылкой на источники в британском правительстве.
Великобритания наряду с другими странами ввела санкции против России и её союзницы Беларуси в ответ на вторжение в Украину. Мьянма находится под британскими санкциями из-за преследования этнической группы рохинджа на своей территории. Кроме того, военные власти Мьянмы неоднократно встречались на высшем уровне с представителями России после начала войны в Украине.
Президент России Владимир Путин не планировал лично присутствовать на похоронах Елизаветы II. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о представителях России на траурных мероприятиях, сомневался, "будет ли вообще предусмотрено участие кого-то в похоронах".
- Похороны королевы Елизаветы II состоятся 19 сентября 2022 года. После завершения прощания в Вестминстерском аббатстве гроб с телом королевы будет перевезён в Виндзорский замок, где Елизавета II будет похоронена.
- Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. На престоле она пробыла дольше всех в британской истории – 70 лет и семь месяцев. Новым королём Великобритании провозглашён её сын Чарльз под именем Карл III.
Суд в России конфисковал шесть квартир Гульнары Каримовой
Российский суд конфисковал шесть московских квартир старшей дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой. Об этом сообщает ТАСС.
По словам заместителя министра юстиции Узбекистана Музрафа Икрамова, доходы от продажи конфискованных судом квартир будут поделены поровну между Москвой и Ташкентом.
В 2020 году министерство юстиции Узбекистана сообщило, что совместно с генеральной прокуратурой страны занимается возвратом активов Каримовой на сумму один миллиард 300 миллионов долларов. По данным ведомства, в России на счетах дочери бывшего президента Узбекистана хранятся шесть миллионов долларов, также она владеет пентхаусом в жилом комплексе "Камелот" в Москве, особняком на Рублёвском шоссе и восемью квартирами. Кроме того, ей принадлежит гостиничный комплекс, жилой дом и земельный участок в аннексированном Крыму, в Ялте, общей стоимостью более двух миллионов долларов.
Ранее Узбекистан заключил соглашение со Швейцарией о возврате 131 миллиона долларов, которые швейцарские власти конфисковали у Гульнары Каримовой. В соглашении оговорены принципы возврата денег. Среди них — использование средств на "улучшение жизни узбекского народа", вложение денег в проекты устойчивого развития Узбекистана, мониторинг расходования средств.
Сообщалось также, что для возврата швейцарских активов Каримовой Швейцария и Узбекистан создадут многосторонний трастовый фонд ООН.
В мае 2020 года министерство юстиции и генеральная прокуратура Узбекистана вернули из Франции активы Гульнары Каримовой на сумму 10 миллионов долларов.
- Гульнара Каримова – старшая дочь Ислама Каримова, руководившего Узбекистаном с 1990-го по 2016 год. В этот период Каримова считалась одной из самых влиятельных фигур в стране. В 2014 году после конфликта с отцом Каримова оказалась под домашним арестом. Суд приговорил её к пяти годам ограничения свободы по обвинению в хищении и уклонении от уплаты налогов.
- Вскоре после смерти Ислама Каримова в 2017 году Гульнару Каримову осудили в Узбекистане на 10 лет лишения свободы, признав ее виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и уничтожении документов офшорных компаний. Дела против Каримовой в Узбекистане завели после того, как в отмывании денег и взятках ее обвинили власти США и нескольких стран ЕС.
- В марте 2020 года Ташкентский городской суд по уголовным делам приговорил её к 13 годам и 4 месяцам лишения свободы. Каримова была признана виновной в заговоре, вымогательстве, растрате и грабеже, отмывании денег и других преступлениях. С весны 2019 года она отбывает наказание в женской колонии в Ташкентской области.
Состоялся телефонный разговор премьер-министров Армении и Грузии
Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.
По информации пресс-службы грузинского правительства, беседа состоялась по инициативе Пашиняна. Премьер Армении проинформировал Ираклия Гарибашвили о ситуации, сложившейся в результате очередной военной эскалации и противостояния между Азербайджаном и Арменией.
Ираклий Гарибашвили выразил надежду, что стороны вернутся за стол переговоров и ситуация будет урегулирована мирным путем.
Премьер-министр Грузии еще раз подтвердил готовность Грузии осуществлять активное посредничество для деэскалации и мира в регионе.
Как сообщает пресс-служба аппарата премьер-министра Армении, Пашинян подробно представил ситуацию, сложившуюся в результате «предпринятой Азербайджаном агрессии против суверенной территории Армении».
- В ночь с понедельника на вторник вооружённые силы Азербайджана начали интенсивный артиллерийский обстрел армянских позиций в приграничных с Арменией районах. Речь идёт о городах Горис и Джермук, а также о селе Сотк, которые находятся на территории Армении. Сообщается, что азербайджанские военные использовали также беспилотные летательные аппараты и миномёты.
- Власти Азербайджана заявили, что обстрел является ответом на провокацию и диверсию со стороны Армении.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным, госсекретарем США Энтони Блинкеном и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
- Кроме того, Совет безопасности Армении официально обратился к России, ОДКБ и в Совбез ООН в связи с боевыми действиями на границе с Азербайджаном.
- В результате боестолкновений с армянской стороны погибли как минимум 49 человек. Азербайджанская сторона о потерях пока не сообщает.
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