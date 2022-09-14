Олаф Шольц: У нас отличное сотрудничество с Грузией в области политики развития

Евросоюз делает все, чтобы поддержать Грузию в выполнении критериев, необходимых для членства в ЕС, - заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Глава правительства выступил на пресс-конференции в Берлине после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, находящимся в Германии с официальным визитом, пишет агентство «Новости-Грузия».

Олаф Шольц ответил на вопрос: «Какие будут шаги со стороны Германии ожидать в направлении поддержки интеграции Грузии в Евросоюз».

«Прежде всего, важной является политическая поддержка. Евросоюз делает все, чтобы помочь Грузии выполнить критерии, необходимые для членства. Это центральная точка зрения всех, и в конечном итоге именно, дело за теми странами, кто является кандидатами, чтобы они выполнили критерии.

Но от нас Грузия получит всяческую поддержку для реализации правовых и политических мероприятий. Кроме того, речь идет о развитии перспектив экономического развития, поэтому у нас отличное сотрудничество в области политики развития, это можно расширить. Есть много других сфер для будущего развития - это сфера энергетики, и мы сегодня говорили об этом», - заявил Шольц.